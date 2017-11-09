Trị thâm quầng mắt tại nhà đơn giản và hiệu quả với thực phẩm rẻ tiền ít ai biết

Như đã nói, có khá nhiều yếu tố tác động khiến vùng mắt bị thâm quầng. Để có phương pháp điều trị hợp lý, bạn cần hiểu được nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà đôi mắt của bạn theo thời gian trở nên thâm đen, xấu xí. Nếu như bạn muốn nhanh chóng sở hữu đôi mắt sáng đẹp thì hãy dùng ngay cách trị thâm quầng mắt tại nhà như dưới đây. Đảm bảo chỉ sao 3 ngày, đôi mắt sẽ trở nên đẹp quyến rũ và tràn đầy sức sống.

Thiếu ngủ hay thường xuyên thức khuya chính là nguyên nhân chính và phổ biến nhất làm da vùng mắt bị thâm. Đôi mắt không được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khiến các nội tiết tố trên da biến đổi, xuất hiện vết thâm mờ và dần dần thấy rõ hơn. Nếu bạn đã từng phải thức thâu đêm thì chắc chắn đôi mắt sẽ gần giống như “gấu trúc” chỉ sau 1 đêm.

Làm việc căng thẳng, mệt mỏi cũng là lý do làm mắt bị ảnh hưởng. Đôi mắt phải làm việc nhiều sẽ khiến mắt bị căng, làm mắt bị thâm sạm trông kém sức sống.

Chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu chất, ăn không đúng bữa cũng khiến đôi mắt không được chăm sóc tốt. Thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh để đảm bảo đôi mắt được sáng rõ hơn nhé.

Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác như bẩm sinh, tiếp xúc với nắng mặt trời cũng khiến đôi mắt trở nên thâm sạm.

Cách trị thâm quầng mắt tại nhà

Khi hiểu rõ được những nguyên nhân trên, rõ ràng tình trạng này có thể khắc phục một cách đơn giản. Ngoài việc thay đổi chế độ sinh hoạt lành mạnh thì việc sử dụng mặt nạ chăm sóc đôi mắt sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại đôi mắt sáng rõ và đẹp đầy sức sống.

Trị thâm quầng mắt với nha đam

Nha đam giàu vitamin E, chất nhầy và nhiều khoáng chất khác, nó nổi tiếng với khả năng hạ nhiệt, làm dịu da và chăm sóc da đẹp toàn diện. Nha đam giúp loại bỏ hắc tố xám dưới da, giúp vùng da nhạy cảm khỏe và sáng hơn. Đây là sản phẩm phổ biến, chi phí thấp mà còn đảm bảo hiệu quả và mức độ an toàn cao. Trị thâm mắt bằng cách này là hoàn toàn phù hợp cho bạn.

- Với nhánh cây nha đam tươi, bạn hãy rửa sạch, gọt vỏ. Bạn có thể cắt nó thành những lát thật mỏng rồi đắp lên đôi mắt. Hoặc, dùng dao cạo lấy lớp gel rồi thoa đều lên vùng da bị thâm quầng.

- Nhắm mắt thư giãn khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Cách này bạn có thể sử dụng 2 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả cao và nhanh chóng nhất nhé.

Dưa leo chữa thâm quầng mắt

Dưa leo có chứa các chất chống oxy hóa như vitexin, orientin, cucurbitacins, đây là những thành phần giúp cải thiện đôi mắt thâm đen của bạn hiệu quả. Nếu như bạn thường xuyên sử dụng loại thực phẩm này trong các bữa ăn thì ngại gì mà không tận dụng nó để làm đẹp đôi mắt nhỉ.

Chỉ cần rửa sạch dưa leo, sau đó để trong ngăn mát tủ lạnh vài tiếng đồng hồ để làm lạnh. Tiếp theo là chỉ cần cắt lát dưa leo thành những lát thật mỏng rồi đắp lên đôi mắt. Giữ như vậy khoảng 10 phút rồi thay thế bằng lát dưa leo khác và sau đó rửa sạch bằng nước mát là được.

Sử dụng túi trà xanh trị thâm mắt

Dùng túi trà xanh là cách trị thâm quầng mắt tại nhà đơn giản mà hiệu quả không thua kém gì những loại thực phẩm khác. Trà xanh chứa nhiều axit axetic và các khoáng chất khác giúp làm dịu và loại bỏ hắc tố trên da rất tốt. Vùng da thâm quanh mắt của bạn sẽ được cải thiện trông tươi sáng hơn chỉ với 1 túi trà xanh.

- Trước tiên, lấy 2 túi trà xanh để trong nước sôi khoảng vài giây để trà có thể bị ướt và tiết chất cốt bên trong ra.

- Sau đó nhanh tay ngâm vào đá lạnh để làm mát túi trà.

- Khi túi trà đã lạnh thì lấy đắp lên đôi mắt. Nó sẽ giúp giảm sự xuất hiện quầng thâm hiệu quả.

- Sau khoảng 30 phút thì lấy túi ra và rửa sạch lại bằng nước mát là được.

Đây là 3 cách trị thâm quầng mắt tại nhà hiệu quả mà đơn giản, ngoài ra bạn còn có thể áp dụng dầu oliu, trứng gà, cà chua,... với công dụng trị thâm mắt tương tự. Sử dụng đều đặn 2 lần mỗi ngày để sớm lấy lại đôi mắt đẹp, sáng rõ nhất nhé.