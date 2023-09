Tết 2020 mặc màu gì cho phù hợp?

Bên cạnh đó, màu đỏ cũng là màu truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam, có trong câu đối, áo dài và cả những họa tiết trang trí nhà cửa. Do đó nếu bạn phân vân không biết Tết 2020 mặc gì thì màu đỏ chính là đáp án chuẩn nhất dành cho bạn.

Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Màu đỏ luôn là sự lựa chọn số 1 trong trang phục ngày Tết và vẫn giữ ngôi vị đầu bảng trong xu hướng thời trang Tết 2020. Bên cạnh những bộ váy lộng lẫy xinh đẹp thì những chiếc áo đơn giản màu đỏ cũng đủ khiến người mặc trở nên đẹp và nổi bật trong ngày Tết.

Một chiếc váy liền màu đỏ có ren sẽ khiến bạn trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Màu đỏ cũng thay lời chúc tốt đẹp mà bạn muốn gửi đến người đối diện, đồng thời đem lại may mắn cho những người xung quanh bạn. Mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu và tập trung ánh nhìn vào bạn hơn với sắc đỏ ngập tràn.

Màu vàng

Màu vàng là màu của những cây mai khoe sắc trong dịp Tết. Mặc những trang phục màu vàng tươi sáng mang lại cho bạn nhiều ý nghĩa may mắn trong ngày Tết. Màu vàng là màu của tài lộc và thịnh vượng. Do đó việc bạn chọn trang phục màu vàng để mặc trong ngày Tết sẽ là một cách hút hết sự may mắn về phía mình.

Chiếc váy màu vàng mang đến may mắn cho ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không cần phải đau đầu Tết này mặc màu gì cho đẹp 2020, hãy thử ngay một chiếc áo dài cách tân màu vàng đi chúc Tết nhé. Đó là cách bạn lấy may và cũng là cách bạn trao những lời chúc tốt đẹp tới mọi người.

Màu trắng

Bên cạnh đỏ và vàng, màu trắng cũng là một sự lựa chọn không tồi trong xu hướng đồ Tết 2020 bởi sự thuần khiết và tinh khôi của nó. Màu trắng đơn điệu đôi khi khiến bạn đôi chút nhàm chán, do vậy lời khuyên dành cho bạn là hãy lựa chọn những chân váy xòe hoặc những chiếc váy liền thân có họa tiết ren tinh tế để chiếc váy trở nên xinh đẹp và cầu kỳ hơn.

Váy ren màu trắng tinh khôi chơi Tết - Ảnh minh họa: Internet

Tuy màu trắng không mấy được yêu thích trong ngày Tết bởi sự ảm đạm và tang thương của nó. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách phối đồ và tạo điểm nhấn thì một chiếc váy ren màu trắng cũng là một ý tưởng cực kỳ táo bạo, thể hiện sự sang chảnh, quý phái của một quý cô. Đặc biệt, những chiếc đầm màu trắng cực kỳ phù hợp để bạn tham gia những buổi tiệc trong ngày Tết bởi sự nổi bật và ưa nhìn của sắc màu này. Bạn sẽ hóa thân thành những nàng công chúa Tuyết dưới những chiếc đầm trắng xinh xắn và thanh tao.

Màu xanh lam

Màu xanh lam tượng trưng cho bầu trời đầy hy vọng, do đó bạn cũng không nên bỏ qua sắc màu tươi sáng có ý nghĩa đẹp đẽ này. Đặc biệt hơn, màu xanh lam tạo cảm giác dịu mát khi người đối diện nhìn vào bạn, giúp cho cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn. Hơn nữa, màu xanh lam còn thể hiện sức sống của vạn vật và niềm lạc quan yêu đời, do đó một chiếc váy màu xanh lam là một gợi ý hay dành cho bạn. Thử xem nhé!

Váy màu xanh lam dịu mát cho ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Màu đen

Nhắc đến màu đen, người ta có thể nghĩ ngay tới sự chết chóc. Nhưng ở khía cạnh thời trang, màu đen thể hiện sự sang trọng và thanh lịch. Những năm gần đây, người ta ít quan tâm đến những trang phục sặc sỡ mà chú tâm lựa chọn màu đen và màu trắng bởi sự đơn giản mà nhã nhặn của chúng. Mặc những chiếc váy đen lên người, bạn sẽ có cảm giác mình là một quý cô sang chảnh, đẳng cấp và tinh tế nhường nào.

Sắc đen quý phái, sang trọng đi chơi Tết - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, màu đen cũng giúp bạn mi nhon hơn. Nếu lỡ Tết bạn có ăn quá nhiều bánh chưng thì cũng không lộ vòng eo hơi phì nhiêu của mình, nhất là mấy bạn có thân hình quá khổ đang lo lắng không biết Tết 2020 mặc màu gì cho đẹp và phù hợp với vóc dáng của mình.

Trên đây là những gợi ý về Tết 2020 mặc màu gì cho đẹp mắt và ưa nhìn, mang lại may mắn cả năm cho bạn. Hy vọng với những chia sẻ đó, bạn có thể lựa chọn những sắc màu và bộ trang phục phù hợp cho mình để tự tin dạo phố và đi chơi Tết 2020 này.