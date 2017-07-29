Nước khoáng có gas và những công dụng làm đẹp 'gây nghiện' cho phụ nữ

Uống nước có gas không tốt cho phụ nữ vì chúng rất dễ gây tăng cân, thừa cân và béo phì. Tuy nhiên, dùng nước có gas để chăm sóc da , tóc lại có tác dụng vô cùng thần kỳ, nâng cấp nhan sắc hiệu quả đáng ngạc nhiên.

Với những ai có mái tóc xoăn tự nhiên, gội đầu bằng nước khoáng có gas giúp tóc thẳng mượt, bồng bềnh và dễ vào nếp hơn.

Nước khoáng có gas đặc biệt phù hợp với người có mái tóc khô, xơ yếu và gãy rụng. Chúng chứa axit phosphoric có độ pH thấp (khoảng 2,5) giúp da đầu săn chắc khỏe mạnh hơn, dưỡng tóc óng ả, suôn mượt hơn rất nhiều.

Ngoài ra, những ai muốn tẩy tóc nhuộm hoặc làm nhạt bớt màu, sau khi gội đầu, hãy ủ tóc với nước có gas trong 20 phút. Chỉ sau vài lần, màu nhuộm sẽ nhạt đi đáng kể.

Rửa mặt

Dùng nước khoáng có gas để rửa mặt là bí quyết dưỡng da của phụ nữ xứ Hàn. Nước này giúp làm sạch từ sâu lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn, se khít lỗ chân lông và làm căng mịn da.

Làm trắng da

Bạn chỉ cần pha nước khoáng có gas với nước theo tỷ lệ 1:1 vào một chậu rửa mặt, sau đó ngâm mặt vào chậu từ khoảng 30 giây. Áp dụng 2 lần/tuần với da dầu và 1 lần/tuần với da khô. Mẹo này sẽ giúp thư giãn cho làn da, cấp nước, làm sạch lỗ chân lông và hạn chế bã nhờn.

Áp dụng cách trên đều đặn giúp tăng cường tuần hoàn máu, kích thích sản sinh tế bào da mới, cung cấp thêm oxy giúp tăng cường ẩm, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho da hiệu quả.

Thay thế nước hoa hồng hoặc xịt khoáng

Đơn giản nhất là đổ nước khoáng có gas vào chai xịt và mang theo bên cạnh mọi lúc mọi nơi để kịp thời cấp ẩm cho da.

Để tăng hiệu quả, bạn có thể pha nước khoáng có gas với giấm táo, trà xanh theo tỷ lệ 4:1. Dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp nước khoáng có gas thoa đều lên da sau khi làm sạch da với sữa rửa mặt. Thực hiện khoảng 2 - 3 lần/tuần trước khi đi ngủ.

Lưu ý:

Nước khoáng có gas có thể gây cảm giác châm chích nhè nhẹ lúc mới thoa lên mặt. Tuy nhiên, cảm giác này sẽ biến mất nhanh chóng, không gây kích ứng hay tổn thương da.