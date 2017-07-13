Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của á khôi doanh nhân Nguyễn Ngọc Quyên

Làm đẹp 13/07/2017 16:29

Ngày 8/7 vừa qua được xem là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của nữ doanh nhân xinh đẹp nóng bỏng Nguyễn Ngọc Quyên khi được xướng tên trong ngôi vị á khôi doanh nhân và hoa khôi có làn da đẹp nhất trong cuộc thi Hoa khôi Duyên Dáng doanh nhân 2017.

Nữ á khôi sinh năm 1987 xuất thân là một chuyên gia trong ngành mỹ phẩm Việt Nam, sở hữu thân hình nóng bỏng, gợi cảm cùng làn da đẹp mượt mà, có thể Ngọc Quyên sẽ được nhiều đạo diễn chú ý tới, tuy nhiên Ngọc Quyên cho biết chị không có dự định lấn sân showbiz mà tập trung phát triển kinh doanh.

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của á khôi doanh nhân Nguyễn Ngọc Quyên
Các mỹ phẩm của thương hiệu Ngọc Quyên

Mặc dù còn khá trẻ song bà chủ mỹ phẩm NQ có cuộc sống sung túc viên mãn bên gia đình và công việc kinh doanh khá thành công. Ngoài ra chị còn là một người thường xuyên đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện. Đối với á khôi Ngọc Quyên, cuộc sống cho đi chính là nhận về.

Cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc thi vừa qua của á khôi Ngọc Quyên.

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của á khôi doanh nhân Nguyễn Ngọc Quyên
Á Khôi Ngọc Quyên với đầm dạ hội

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của á khôi doanh nhân Nguyễn Ngọc Quyên
Á Khôi doanh nhận Ngọc Quyên với áo Dài truyền thống

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của á khôi doanh nhân Nguyễn Ngọc Quyên
Doanh Nhân Ngọc Quyên vui mừng với doanh hiệu Á Khôi  Doanh Nhân Việt 2017

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của á khôi doanh nhân Nguyễn Ngọc Quyên
Á khôi Ngọc Quyên với 2 giải thưởng là Á khôi 3 và Hoa khôi có làn da đẹp nhất

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của á khôi doanh nhân Nguyễn Ngọc Quyên
Doanh nhân Ngọc Quyên hồi hợp trước đêm thi Chung kết

Ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của á khôi doanh nhân Nguyễn Ngọc Quyên
Á khôi Ngọc Quyên với thương hiệu NQ của mình

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