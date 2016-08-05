Lấy vỏ chuối chà lên răng và da mặt trong 2 phút, nhìn vào gương bạn sẽ giật mình với điều xảy ra

Làm đẹp 05/08/2016 16:20

Đừng vứt vỏ chuối đi, vì bạn hoàn toàn có thể dùng nó để làm đẹp, vừa hiệu quả vừa tiết kiệm.

Chuối là tên gọi các loài cây thuộc chi Musa; trái của nó là trái cây được ăn rộng rãi nhất. Những cây này có gốc từ vùng nhiệt đới ở Đông Nam Á và Úc. Ngày nay, nó được trồng khắp vùng nhiệt đới.

Chuối được trồng ở ít nhất 107 quốc gia. Ở nhiều vùng trên thế giới và trong thương mại, "chuối" là từ thường được dùng để chỉ các loại quả chuối mềm và ngọt. Những giống cây trồng có quả chắc hơn được gọi chuối lá. Cũng có thể cắt chuối mỏng, sau đó đem chiên hay nướng để ăn giống như khoai tây. Chuối khô cũng được nghiền thành bột chuối.

Chuối là một loại trái cây ngon miệng, bổ dưỡng lại có giá thành rẻ. Chuối được trồng ở nhiều nơi khắp Việt Nam và cả châu Á. Ngoài công dụng như một loại thực phẩm có ích cho sức khỏe ở mọi lứa tuổi, người ta còn ứng dụng vỏ chuối ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong làm đẹp.

1. Chà răng bằng vỏ chuối

Một công dụng của vỏ chuối nhiều người biết đến là làm trắng răng. Chất tẩy nhẹ trong vỏ chuối sẽ làm biến mất những mảng bám và sắc tố vàng lâu năm trên răng. Để làm trắng răng, bạn nên chọn những mảnh vỏ chuối dày, tươi.

Cách làm: Trước khi đánh răng, bạn dùng mặt trong của vỏ chuối chà xát nhiều lần bề mặt răng, cả răng hàm, răng cửa nhiều lần trong vòng 15 phút. Sau đó, bạn đánh răng bình thường, súc miệng kỹ. Bạn làm liên tục 7 ngày trong tuần đầu tiên. Đến tuần thứ hai, làm 3 lần một tuần để thấy răng trắng bóng, thay đổi từ 2-3 tông so với ban đầu.

2. Làm đẹp da mặt với vỏ chuối

Ngoài công dụng làm trắng răng, vỏ chuối còn có tác dụng làm đẹp da, trị mụn và trị vết thâm thần kỳ nhờ lượng kali và Vitamin C trong vỏ chuối.

Với những làn da bị sẹo thâm mụn, bạn có thể dùng vỏ chuối để loại bỏ những vết thâm cứng đầu này. 

Cách làm: Vỏ chuối bạn cắt mảnh nhỏ vừa tay, dùng thìa cạo sơ mặt trong vỏ chuối. Rửa sạch mặt. chà vỏ chuối lên những vùng da bị mụn và thâm trong 10 phút. sau 10 phút, rửa mặt với nước ấm và một chút sữa rửa mặt.

Một cách làm khác là bạn có thể xay nhuyễn vỏ chuối, trộn với sữa chua và đắp mặt. Da sẽ sáng mịn và không còn một vết thâm.

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