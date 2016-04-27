Tự làm kem dưỡng da ban đêm chỉ với một lọ dầu dừa 20 ngàn đồng

Làm đẹp 27/04/2016 13:35

Không cần đi mua, bạn hoàn toàn có thể tự làm kem dưỡng da ban đêm với chai dầu dừa có giá rất rẻ.

Khi nói đến một loại nguyên liệu thiên nhiên cực đa năng và lành tính, chắc hẳn nhiều người sẽ không thể bỏ qua dầu dừa. Ngoàit? việc sử dụng thoa ngoài da như bình thường, sau đây là 5 cách dùng dầu dừa độc đáo, giúp bạn chăm sóc cơ thể toàn diện.

 

Chăm sóc da ban đêm

Dầu dừa có thể dùng trong công thức chăm sóc da ban đêm. Bạn nên thoa lên da trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, làn da của bạn sẽ được làm sạch, mềm mại và tươi tắn. Dầu thấm sâu vào da và nuôi dưỡng da từ bên trong.

Công thức:

Thành phần:

- 1 chén dầu dừa

- 2 muỗng cà phê dầu olive

- 2 muỗng cà phê dầu vitamin E (hoặc 5 viên nang Vitamin E)

Tự làm kem dưỡng da ban đêm chỉ với một lọ dầu dừa 20 ngàn đồng - Ảnh 1

Phương pháp:

Trộn 3 loại dầu với nhau cho đều và để trong tủ lạnh cho dầu đông thành hỗn hợp dẻo (vitamin E cắt ra lấy dầu bên trong). Trước khi ngủ mỗi tối, lấy 1 chút dầu bằng hạt đậu, thoa đều lên da mặt cho đến khi dầu ngấm đều vào da. Không nên lấy quá nhiều sẽ gây bí da và phản tác dụng

Sáng hôm sau, rửa mặt bình thường với nước và sữa rửa mặt, bạn sẽ cảm nhận làn da mình sáng mịn và mềm mại hơn.

Tự làm kem dưỡng da ban đêm chỉ với một lọ dầu dừa 20 ngàn đồng - Ảnh 2

Ngoài kem dưỡng, 1 loại mỹ phẩm khác có thể làm từ dầu dừa là kem cạo lông

Kem cạo lông

Các loại kem cạo lông mua ở siêu thị có thể khá đắt tiền và chứa chất gây nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, chúng ta nên làm kem cạo lông từ dầu dừa để thay thế.

Dầu dừa rẻ, hoàn toàn tự nhiên, có mùi dễ chịu và có đặc tính kháng khuẩn mạnh. Nó giúp làm dịu da sau khi cạo và giữ ẩm da cả ngày.

Tự làm kem dưỡng da ban đêm chỉ với một lọ dầu dừa 20 ngàn đồng - Ảnh 3

Thành phần:

- Dầu dừa 2/3 chén

- Dầu Shea hạt hoặc bơ Shea 2/3 chén

- 2 thìa baking soda

- 1/4 chén dầu ô liu hoặc dầu hạt nho

- 2 viên nang vitamin E 

- 10-20 giọt tinh dầu mùi bạn thích

Cách làm:

Đun chảy dầu Shea và dầu dừa với nhau, và sau khi tắt bếp, thêm dầu hạt nho hoặc ô liu khuấy đều. Tiếp theo, thêm tinh dầu, Vitamin E, đổ nó vào một bình chứa và bỏ tủ lạnh.

Mỗi khi cần cạo lông, bạn lấy 1 ít hỗn hợp ra thoa đều lên da và đưa dao cạo ngược chiều lông mọc, da sẽ mềm và không có cảm giác đau rát.

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