Đánh tan nọng cằm nhờ một số mẹo đơn giản, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà mà hiệu quả lại quá xuất sắc

Làm đẹp 04/07/2022 05:04

Đánh tan nọng cằm trong nháy mắt trả lại những đường nét thanh thoát cho khuôn mặt của bạn chỉ nhờ một số mẹo đơn giản, dễ dàng thực hiện.

Nọng cằm chỉ đơn thuần là tình trạng mỡ thừa ở vùng dưới cằm. Chất béo phụ này có thể tích tụ vì một số lý do. Những người có tiền sử gia đình có làn da chảy xệ hoặc mỡ cứng đầu sẽ dễ bị nọng cằm.

Việc loại bỏ nọng cằm có thể bắt đầu ngay tại nhà. Tập thể dục là một cách tự nhiên để đốt cháy chất béo trong cơ thể chúng ta. Vì vậy, bằng cách tập luyện các cơ xung quanh nọng cằm, bạn có thể dần dần loại bỏ lớp mỡ dưới này. Tất nhiên, bạn phải thực hiện các bài tập này thường xuyên để có kết quả tốt nhất.

Đánh tan nọng cằm nhờ một số mẹo đơn giản, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà mà hiệu quả lại quá xuất sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chườm đá lạnh

Việc thường xuyên chườm đá lạnh lên mặt giúp làm căng, săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, kích thích quá trình đốt mỡ.

 

Rửa sạch mặt bằng cách bước thông thường.

Lấy 3 – 5 viên đá vào khăn mềm, chườm trực tiếp lên mặt.

Massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ trong ra ngoài.

Thực hiện khoảng 10 phút và làm 2 lần mỗi ngày.

Thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày

Đánh tan nọng cằm nhờ một số mẹo đơn giản, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà mà hiệu quả lại quá xuất sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số bài tập cho khuôn mặti được giới chuyên gia khuyến nghị bao gồm: xoay cổ chầm chậm, chu môi trong khi ngửa đầu về phía sau. Ngay cả việc nhai kẹo cao su thường xuyên cũng có thể giúp cơ hàm của bạn vận động, đốt cháy lớp mỡ nọng cằm đó một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Tập thể dục thường xuyên, toàn thân (cả tập luyện tim mạch và sức mạnh) cũng sẽ giúp giảm nọng cằm và tăng cường sức khỏe tổng thể của cơ thể như một phần thưởng

Tập trung vào lượng dinh dưỡng của cơ thể cũng có thể giúp bạn loại bỏ nọng cằm. Cố gắng ăn nhiều rau và trái cây hơn hàng ngày, tránh xa thực phẩm chế biến và chiên rán cũng như những thực phẩm có hàm lượng đường và chất béo cao.

Massage mặt bằng gừng

Gừng có khả năng đánh tan mỡ thừa cực hiệu quả, nên khá được ưa chuộng trong các cách loại bỏ giảm nọng cằm tự nhiên. Gingerol và Shogaol trong gừng có tác dụng phân hủy chất béo và ức chế tự nhiên. Dùng gừng để massage sẽ giúp loại bỏ nọng mặt cấp tốc.

  • Chuẩn bị 2 nhánh gừng sạch và giã nhỏ.
  • Thoa đều lên mặt, tránh vùng mắt.
  • Massage nhẹ nhàng theo hướng từ trên xuống.
  • Kết hợp uống 1 cốc trà gừng mật ong mỗi buổi sáng.
  • Thực hiện ngày 1 – 2 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

 

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