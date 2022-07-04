Việc loại bỏ nọng cằm có thể bắt đầu ngay tại nhà. Tập thể dục là một cách tự nhiên để đốt cháy chất béo trong cơ thể chúng ta. Vì vậy, bằng cách tập luyện các cơ xung quanh nọng cằm, bạn có thể dần dần loại bỏ lớp mỡ dưới này. Tất nhiên, bạn phải thực hiện các bài tập này thường xuyên để có kết quả tốt nhất.

Nọng cằm chỉ đơn thuần là tình trạng mỡ thừa ở vùng dưới cằm. Chất béo phụ này có thể tích tụ vì một số lý do. Những người có tiền sử gia đình có làn da chảy xệ hoặc mỡ cứng đầu sẽ dễ bị nọng cằm .

Việc thường xuyên chườm đá lạnh lên mặt giúp làm căng, săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, kích thích quá trình đốt mỡ.

Rửa sạch mặt bằng cách bước thông thường.

Lấy 3 – 5 viên đá vào khăn mềm, chườm trực tiếp lên mặt.

Massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ trong ra ngoài.

Thực hiện khoảng 10 phút và làm 2 lần mỗi ngày.

Thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày

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Một số bài tập cho khuôn mặti được giới chuyên gia khuyến nghị bao gồm: xoay cổ chầm chậm, chu môi trong khi ngửa đầu về phía sau. Ngay cả việc nhai kẹo cao su thường xuyên cũng có thể giúp cơ hàm của bạn vận động, đốt cháy lớp mỡ nọng cằm đó một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Tập thể dục thường xuyên, toàn thân (cả tập luyện tim mạch và sức mạnh) cũng sẽ giúp giảm nọng cằm và tăng cường sức khỏe tổng thể của cơ thể như một phần thưởng

Tập trung vào lượng dinh dưỡng của cơ thể cũng có thể giúp bạn loại bỏ nọng cằm. Cố gắng ăn nhiều rau và trái cây hơn hàng ngày, tránh xa thực phẩm chế biến và chiên rán cũng như những thực phẩm có hàm lượng đường và chất béo cao.

Massage mặt bằng gừng

Gừng có khả năng đánh tan mỡ thừa cực hiệu quả, nên khá được ưa chuộng trong các cách loại bỏ giảm nọng cằm tự nhiên. Gingerol và Shogaol trong gừng có tác dụng phân hủy chất béo và ức chế tự nhiên. Dùng gừng để massage sẽ giúp loại bỏ nọng mặt cấp tốc.