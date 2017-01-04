Da trắng bóc sau 1 đêm duy nhất chỉ với hũ sữa chua

Làm đẹp 04/01/2017 11:47

Sau khi đọc bài này, bạn sẽ nhận ra sữa chua không chỉ dùng để ăn.

Vì sao sữa chua có lợi cho da?

Sữa chua là một nguyên liệu giàu vitamin được sử dụng trong nhiều công thức mặt nạ cho làn da trẻ trung xinh đẹp. Điều gì làm cho sữa chua trở nên đặc biệt như vậy? Sữa chua chứa các vitamin và khoáng chất nuôi dưỡng và tái tạo da bị mất nước. Nếu bạn có làn da bị mụn, hãy sử dụng mặt nạ sữa chua để đánh bay những đốm mụn khó ưa. Sữa chua là một thành phần tuyệt với axit hydroxyl alpha, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trên da hiệu quả.

Da trắng bóc sau 1 đêm duy nhất chỉ với hũ sữa chua - Ảnh 1

Dưới đây là danh sách các chất có lợi cho da có trong sữa chua.

- Vitamin B2 giúp trong tăng trưởng và tái sinh tế bào, giữ ẩm da cũng như bảo vệ da khỏi bị hư hại bởi việc hình thành các gốc tự do.

- Vitamin B12 chữa lành da sần sùi, không đều màu và vết sẹo mụn trứng cá.

- Vitamin B5 làm sáng da xỉn màu và làm sáng các đốm đen, vết thâm sau mụn.

- Axit Lactic giữ ẩm, cấp nước và nuôi dưỡng làn da khô. 

- Kẽm làm chậm lão hóa bằng cách chống lại các gốc tự do gây ra nếp nhăn.

Làm trắng da với mặt nạ sữa chua

Hãy trẻ hóa làn da của bạn bằng cách nuôi dưỡng và tẩy tế bào chết với sữa chua, mật ong, bột yến mạch. Mật ong có tính giữ ẩm hiệu quả. Bột yến mạch là một chất hấp thụ và hút dầu thừa gây tắc lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn trứng cá và mụn đầu đen trên da. Sự kết hợp của các nguyên liệu này giúp da trắng mịn lên mỗi ngày.

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê sữa chua

- 1 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng cà phê yến mạch

Hướng dẫn:

Trộn tất cả các thành phần trong một bát trộn nhỏ cho đều. Đắp 1 lớp dày lên da mặt sạch và để yên 15 phút

Sau đó, nhẹ nhàng rửa sạch mặt bằng nước ấm. Tiếp theo, rửa mặt bằng nước lạnh để đóng lỗ chân lông. Lau khô bằng khăn mềm sạch.

Lời khuyên dành cho bạn:

1. Sử dụng sữa chua nguyên chất, không đường vì đường có thể gây kích ứng da. 

2. Nên xông hơi mặt trước để mở rộng lỗ chân lông và cho phép các chất dinh dưỡng thấm sâu vào da.

3. Buộc tóc hoặc cài băng đô trước khi đắp mặt nạ để tóc không bị bẩn.

4. Nếu da hơi khô sau khi dùng mặt nạ, hãy nhỏ vài giọt dầu olive vào bàn tay và thoa lên mặt.

(Nguồn: Beautytips4her)

 

 

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