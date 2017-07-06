Trộn muối vào dầu gội: Cách chăm sóc tóc kỳ lạ nhưng hiệu quả vô cùng

Đây là một mẹo giúp tóc bạn khỏe mạnh hơn và đẹp hơn bao giờ hết.

Muối là một trong những nguyên liệu làm đẹp tự nhiên vô cùng hữu ích. Nó giúp bạn thoát khỏi những vấn đề rắc rối trong chuyện làm đẹp. Với mái tóc, muối giúp tóc trở nên bồng bềnh hơn, hạn chế đổ nhiều dầu trên da đầu. Đồng thời muối còn giúp trị chứng gàu, ngứa da đầu vô cùng hiệu quả. Loại muối tốt nhất bạn nên sử dụng là muối Epsom hoặc muối hồng Himalaya. 2 loại muối này có hàm lượng khoáng chất cao, độ mặn thấp. Bạn có thể mua chúng tại các cửa hàng bán thực phẩm ngoại nhập.

Muối Himalaya là tên thương mại của loại muối Halit (hay còn gọi là đá muối) được sản xuất ở Pakistan, loại muối đã được nhiều công ty ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc kinh doanh vào đầu thế kỷ 21. Nó được khai thác từ mỏ muối Khewra, mỏ muối lớn thứ 2 trên thế giới, nằm ở Khewra, quận Jhelum, Punjab, Pakistan, cách Himalaya 300 km, khoảng 160 km từ Islamabad, và 260 km từ Lahore, và nằm ở chân đồi của Salt Range. Muối ở đây đôi khi có màu hồng hoặc đỏ, với một số tinh thể có màu trắng đục đến trong suốt. Nó thường được dùng làm muối ăn, brine, và các sản phẩm trong buồng tắm. Muối Epsom, hay còn gọi là magiê sulphat là một muối vô cơ (hợp chất hóa học) có chứa magiê, lưu huỳnh và oxi, với công thức hóa học MgSO4. Người ta thường gặp phải như muối khoáng sulphat heptahydrate epsomite (MgSO4.7H2O), có tên gọi lấy từ tên một con suối nước muối đắng trong Epsom ở Surrey, Anh, nơi muối này được sản xuất từ ​​các con suối chảy ra nơi đá phấn xốp Bắc Downs gặp đất sét không xốp London. Monohydrat, MgSO4·H2O được tìm thấy là khoáng chất kieserite.

Tuy nhiên nếu không có 2 loại muối trên, bạn có thể sử dụng muối bình thường, nhưng với liều lượng ít hơn. Trị tóc bết, xẹp và mỏng Nguyên liệu: - Muối - Dầu gội - Dầu xả - Chanh Cách dùng: Lấy 1 cái chén nhỏ, cho 1 thìa muối, nước cốt 1/3 quả chanh trộn đều, sau đó trộn thêm 1 lượng dầu gội đủ để sử dụng cho 1 lần gội. Dùng hỗn hợp này gội như bình thường, chú ý massage kỹ phần da đầu. Sau khi gội sạch với nước, bạn dùng dầu xả cho 1/2 đuôi tóc (không bôi lên da đầu), xoa nhẹ nhàng rồi gội sạch lại. Sau khi gội và để khô, bạn sẽ thấy tóc phồng đẹp, bồng bềnh và trông dày hơn trước khá nhiều. Trị gàu và ngứa da đầu Gàu có nguyên nhân trực tiếp từ những tổn thương da đầu. Khi da đầu bị nhiễm nấm, hay có chế độ chăm sóc không phù hợp. Để đối phó với vấn đề này, thì muối là sự lựa chọn tốt nhất. Muối giúp sát khuẩn, diệt nấm đồng thời không làm tổn thương da đầu như các loại thuốc, dầu nhiều hóa chất. Nguyên liệu: - Dầu gội - Muối - Mật ong Lấy 1 cái chén, trộn muối và mật ong tỷ lệ 1:1 Đổ 1 lượng dầu gội vào chén vừa đủ dùng cho 1 lần gội. Dùng hỗn hợp này gội đầu như bình thường, massage thật kỹ da đầu và chú ý không để dầu gội rơi vào mắt. Mỗi tuần, bạn gội đầu theo cách này 2 lần, xen kẽ là những lần gội bình thường. Tóc sẽ không còn gàu, ngứa và nấm da đầu nữa. Xem thêm: cách làm mứt dừa, cách làm mứt dừa cà phê

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