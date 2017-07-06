Cho nhúm muối vào dầu gội: Mẹo quá hay khiến 2 triệu phụ nữ làm theo ngay lập tức

Làm đẹp 06/07/2017 16:50

Đây là một mẹo giúp tóc bạn khỏe mạnh hơn và đẹp hơn bao giờ hết.

Muối là một trong những nguyên liệu làm đẹp tự nhiên vô cùng hữu ích. Nó giúp bạn thoát khỏi những vấn đề rắc rối trong chuyện làm đẹp. Với mái tóc, muối giúp tóc trở nên bồng bềnh hơn, hạn chế đổ nhiều dầu trên da đầu. Đồng thời muối còn giúp trị chứng gàu, ngứa da đầu vô cùng hiệu quả.

Loại muối tốt nhất bạn nên sử dụng là muối Epsom hoặc muối hồng Himalaya. 2 loại muối này có hàm lượng khoáng chất cao, độ mặn thấp. Bạn có thể mua chúng tại các cửa hàng bán thực phẩm ngoại nhập. 

Muối Himalaya là tên thương mại của loại muối Halit (hay còn gọi là đá muối) được sản xuất ở Pakistan, loại muối đã được nhiều công ty ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc kinh doanh vào đầu thế kỷ 21. Nó được khai thác từ mỏ muối Khewra, mỏ muối lớn thứ 2 trên thế giới, nằm ở Khewra, quận Jhelum, Punjab, Pakistan, cách Himalaya 300 km, khoảng 160 km từ Islamabad, và 260 km từ Lahore, và nằm ở chân đồi của Salt Range. Muối ở đây đôi khi có màu hồng hoặc đỏ, với một số tinh thể có màu trắng đục đến trong suốt. Nó thường được dùng làm muối ăn, brine, và các sản phẩm trong buồng tắm.

Muối Epsom, hay còn gọi là magiê sulphat là một muối vô cơ (hợp chất hóa học) có chứa magiê, lưu huỳnh và oxi, với công thức hóa học MgSO4. Người ta thường gặp phải như muối khoáng sulphat heptahydrate epsomite (MgSO4.7H2O), có tên gọi lấy từ tên một con suối nước muối đắng trong Epsom ở Surrey, Anh, nơi muối này được sản xuất từ ​​các con suối chảy ra nơi đá phấn xốp Bắc Downs gặp đất sét không xốp London. Monohydrat, MgSO4·H2O được tìm thấy là khoáng chất kieserite. 

Trộn muối vào dầu gội: Cách chăm sóc tóc kỳ lạ nhưng hiệu quả vô cùng

Tuy nhiên nếu không có 2 loại muối trên, bạn có thể sử dụng muối bình thường, nhưng với liều lượng ít hơn.

Trị tóc bết, xẹp và mỏng

Nguyên liệu:

- Muối

- Dầu gội

- Dầu xả

- Chanh

Cách dùng:

Lấy 1 cái chén nhỏ, cho 1 thìa muối, nước cốt 1/3 quả chanh trộn đều, sau đó trộn thêm 1 lượng dầu gội đủ để sử dụng cho 1 lần gội. 

Dùng hỗn hợp này gội như bình thường, chú ý massage kỹ phần da đầu. Sau khi gội sạch với nước, bạn dùng dầu xả cho 1/2 đuôi tóc (không bôi lên da đầu), xoa nhẹ nhàng rồi gội sạch lại. 

Sau khi gội và để khô, bạn sẽ thấy tóc phồng đẹp, bồng bềnh và trông dày hơn trước khá nhiều. 

Trị gàu và ngứa da đầu

Gàu có  nguyên nhân trực tiếp từ những tổn thương da đầu. Khi da đầu bị nhiễm nấm, hay có chế độ chăm sóc không phù hợp. Để đối phó với vấn đề này, thì muối là sự lựa chọn tốt nhất. Muối giúp sát khuẩn, diệt nấm đồng thời không làm tổn thương da đầu như các loại thuốc, dầu nhiều hóa chất. 

Nguyên liệu:

- Dầu gội

- Muối

- Mật ong

Lấy 1 cái chén, trộn muối và mật ong tỷ lệ 1:1

Đổ 1 lượng dầu gội vào chén vừa đủ dùng cho 1 lần gội. Dùng hỗn hợp này gội đầu như bình thường, massage thật kỹ da đầu và chú ý không để dầu gội rơi vào mắt. 

Mỗi tuần, bạn gội đầu theo cách này 2 lần, xen kẽ là những lần gội bình thường. Tóc sẽ không còn gàu, ngứa và nấm da đầu nữa.

Xem thêm: cách làm mứt dừacách làm mứt dừa cà phê

Từ khóa:   trộn muối với dầu gội

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 38 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 38 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới