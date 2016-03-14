Nước thải độc làm từ trái cây và rau củ đang là một xu hướng được nhiều chị em phụ nữ tin dùng vì nó rất dễ, rẻ và lại có hiệu quả thần kỳ cho sắc đẹp và dáng vóc.

Nước thải độc hay còn gọi là nước detox là một trào lưu chăm sóc sức khỏe bắt nguồn từ phương Tây. Lợi ích của nước detox là nó rất tiện lợi, có thể mang đi học, đi làm để uống. Bạn chỉ cần dành ra 3 phút để làm vào buổi sáng và châm thêm nước để uống cả ngày.

Những lợi ích của nước detox:

- Làm đẹp da, mịn da

- Thanh lọc gan

- Thanh lọc cơ thể

- Đẹp dáng

- Giúp cơ thể đủ nước và vitamin

Nguyên liệu:

- Nước lọc

- Dứa (thơm) 1/4 quả

- Dâu tây 3 quả

- Dưa leo 1 quả

- Dưa hấu 1 miếng

- Bạc hà (húng lủi) 1 nắm

- Chanh 1 quả

Cách làm:

Rửa sạch các nguyên liệu, dùng dao thái các nguyên liệu dạng mỏng hoặc dạng hạt lựu, vò nhẹ lá bạc hà thả vào bình, đổ nước đầy bình và để tủ lạnh 15 phút là dùng được.

Bạn có thể uống cả ngày, không ăn cái, hết nước lại rót thêm vào bình. Nước detox có thể uống liên tục mà không gây hại sức khỏe.

Vitamin trong trái cây sẽ hòa tan hết vào nước, giúp cơ thể dễ hấp thụ, không gây hại hệ tiêu hóa.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-3-phut-moi-ngay-co-ngay-ly-nuoc-thai-doc-noi-tang-va-lam-dep-da-cuc-de-64855.html