Chỉ 3 phút mỗi ngày có ngay ly nước thải độc và làm đẹp da cực dễ

Làm đẹp 14/03/2016 14:25

Nước thải độc làm từ trái cây và rau củ đang là một xu hướng được nhiều chị em phụ nữ tin dùng vì nó rất dễ, rẻ và lại có hiệu quả thần kỳ cho sắc đẹp và dáng vóc.

Nước thải độc hay còn gọi là nước detox là một trào lưu chăm sóc sức khỏe bắt nguồn từ phương Tây. Lợi ích của nước detox là nó rất tiện lợi, có thể mang đi học, đi làm để uống. Bạn chỉ cần dành ra 3 phút để làm vào buổi sáng và châm thêm nước để uống cả ngày.

Những lợi ích của nước detox:

- Làm đẹp da, mịn da

- Thanh lọc gan

- Thanh lọc cơ thể

- Đẹp dáng

- Giúp cơ thể đủ nước và vitamin

Nguyên liệu:

- Nước lọc

- Dứa (thơm) 1/4 quả

- Dâu tây 3 quả

- Dưa leo 1 quả

- Dưa hấu 1 miếng

- Bạc hà (húng lủi) 1 nắm

- Chanh 1 quả

Cách làm:

Rửa sạch các nguyên liệu, dùng dao thái các nguyên liệu dạng mỏng hoặc dạng hạt lựu, vò nhẹ lá bạc hà thả vào bình, đổ nước đầy bình và để tủ lạnh 15 phút là dùng được.

Bạn có thể uống cả ngày, không ăn cái, hết nước lại rót thêm vào bình. Nước detox có thể uống liên tục mà không gây hại sức khỏe.

Vitamin trong trái cây sẽ hòa tan hết vào nước, giúp cơ thể dễ hấp thụ, không gây hại hệ tiêu hóa.

Chúc bạn thành công!

Từ khóa:  

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới