Cảnh báo thói quen làm đẹp của chị em phụ nữ, dễ rơi vào cảnh tiền mất, tật mang

Có những thói quen làm đẹp tưởng chừng như vô hại nhưng thực sự ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe chị em phụ nữ nếu thực hiện trong thời gian dài. Sau đây, một số thói quen của chị em phụ nữ cần nên loại bỏ để không gây tổn hại đến sức khỏe:

Để nguyên lớp trang điểm ngủ qua đêm có thể gây những ảnh hưởng không tốt đến làn da và cả sức khỏe của bạn. Cụ thể, da sẽ bị viêm nhiễm và lão hóa nhanh chóng, chất nhờn làm bít lỗ chân lông dễ sinh ra mụn. Ngoài ra, lớp phấn mắt và mascara sẽ làm mắt bạn bị kích ứng, đỏ mắt, dễ nhiễm trùng.

Không nhất thiết lúc nào cũng mặc bộ đồ thể dục chạy qua chạy lại trước mắt mọi người từ tháng này sang tháng khác, nhưng điều đó cũng không có nghĩa bạn buông lơi thói quen tập thể dục của mình.

Tập thể dục không chỉ góp phần đốt cháy lượng calo, giúp thu nhỏ vòng eo mà còn được chứng minh tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng do virus, vi khuẩn gây ra. Glassman cho biết vận động giúp tống khứ các vi khuẩn trong phổi ra ngoài, giảm nguy cơ mắc bệnh. Hơn nữa, hoạt động thể chất còn giúp các kháng thể và các tế bào bạch cầu lưu thông khắp cơ thể một cách nhanh chóng để phát hiện các căn bệnh tiềm ẩn.

Đưa thuốc, chất lạ lên mặt

Thuốc đông y là một loại “mỹ phẩm” tự nhiên. Chúng tác động vào da và ngấm dần vào máu trong quá trình đắp mặt hoặc uống. Việc dùng thuốc đông y để uống hay đắp mặt đều phải sử dụng theo đúng liều lượng và tùy từng loại da. Với các loại mặt nạ không nguồn gốc, không ai biết chúng gồm những thành phần gì. Cũng không loại trừ khả năng người bào chế thuốc có cho thêm một thành phần chất tẩy trắng nào đó vào thuốc ảnh hưởng da mặt.

Tuy nhiên, nhiều người tự ý mua thuốc theo công thức trên mạng về tự pha chế với nhiều loại trái cây, sữa chua để đắp lên mặt và lại dùng thường xuyên khiến da bị dị ứng nên sưng đỏ, viêm tấy, cứng, khó hồi phục...

Bôi thuuocs, kem lạ trên mặt dễ bị dị sưng đỏ, viêm tấy, cứng, khó hồi phục... - Ảnh: Internet

Nhiều người sử dụng rượu thuốc được giới thiệu "làm hết mụn mủ, se khít chân lông, hết vết thâm mụn". Tuy nhiên, không sử dụng thuốc đúng cách, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến khô, đỏ da, bong vảy vùng mặt; nặng hơn nữa là phản ứng lan rộng ra toàn thân, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Thường xuyên nhuộm tóc

Ngày càng nhiều chị em sử dụng thuốc nhuộm tóc như một “công cụ” để làm đẹp, để “trẻ hoá” hay để thể hiện “đẳng cấp”, thế nhưng không phải ai trong số họ cũng biết hết được những tác hại khủng khiếp của thuốc nhuộm đối với sức khoẻ.

Một số nghiên cứu cho thấy phần lớn các loại thuốc nhuộm tóc đều có chứa para phenylenediamine, chúng có thể gây dị ứng và có nguy cơ mắc ung thư hạch, ung thư vú hoặc ung thư bàng quang.

Thói quen gây hại cho da đầu và tóc - Ảnh: Internet

Thói quen nhai một bên

Hầu hết mọi người có thói quen chỉ nhai một phía nhưng tốt hơn hết bạn nên tập thói quen nhai cả hai bên. Nhai một bên trong thời gian dài sẽ khiến khuôn mặt không cân xứng. Điều này cũng không tốt cho sức khỏe hàm của bạn.

Nhai một bên lâu dài sẽ bị lệch hàm - Ảnh: Internet

Bác sĩ cảnh báo

Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận định, có 2 nhóm chính dễ “mắc bẫy” làm đẹp. Nhóm đầu tiên là các bạn trẻ mới lớn, đến tuổi làm đẹp. Nhiều bạn làm đẹp theo thần tượng, theo “review” của nhiều sản phẩm trên Tiktok, Facebook. Song, các bạn chưa hiểu rõ cơ chế, tác dụng, cách dùng.

Nhóm thứ 2 là những người ở độ tuổi 30 - 40. Đây là nhóm tuổi lo lắng hơn về vấn đề lão hóa. Các thông tin làm đẹp họ tiếp cận được rất nhiều chiều. Nếu không được tư vấn bởi các bác sĩ có chuyên môn thì dễ gây hậu quả nặng nề.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, trên thị trường hiện nay có “muôn hình vạn trạng” sản phẩm làm đẹp, giảm cân với nhiều nhãn hàng lạ. Do đó, người tiêu dùng phải hết sức cảnh giác, cẩn thận khi mua sản phẩm.