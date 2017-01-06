Bí quyết để có mái tóc uốn đẹp như mong muốn

Ngoài những người giữ nguyên tóc thẳng tự nhiên, hiếm khi thấy các chị em đến salon để duỗi thẳng mà thường sẽ chọn phương pháp uốn. Với sức sáng tạo không ngừng nghỉ của các nhà tạo mẫu tóc, ngày nay, người ta có thể tạo ra rất nhiều kiểu tóc xoăn ấn tượng chứ không chỉ là một “màu” nhàm chán và dễ khiến bạn trông già hơn như cách uốn trước đây.

Cần hiểu về tóc uốn trước khi muốn làm đẹp

Để tạo nên một mái tóc đẹp thì cần dựa trên nhiều yếu tố. Trên thực tế, đã có nhiều khách hàng cảm thấy không hài lòng với mái tóc của mình sau khi bước ra khỏi nơi làm tóc, dù phải trả chi phí khá cao.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là bạn cứ đến tiệm, nói kiểu tóc uốn xoăn mà mình thấy thích thì kết quả sẽ hoàn hảo như trong tưởng tượng. Mà để có một mái tóc xoăn đẹp, yếu tố tiên quyết là phải hợp với khuôn mặt của bạn, hiểu được tình trạng tóc ban đầu, lựa chọn đúng loại thuốc dùng để uốn tóc, thực hiện phương pháp uốn phù hợp và tạo kiểu đẹp.

Theo Chuyên gia tạo mẫu tóc Lê Hiếu (Chủ Hair salon Lê Hiếu, 339 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM) chia sẻ: chúng ta cần tìm hiểu về những điều liên quan đến kiểu tóc mình định làm. Điều này sẽ giúp bạn tránh gặp phải những tình huống không mong muốn như tiền vẫn phải trả đủ nhưng mái tóc bị phá hỏng còn tệ hơn ban đầu. Vì chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ không gặp phải thợ yếu tay nghề cả!

Bên cạnh đó, một người làm tóc có tâm huyết với nghề, sẽ không làm bừa, làm bậy, mà sẽ tư vấn và có những lời khuyên tốt nhất dành cho khách hàng của mình trước khi bắt tay vào tạo kiểu tóc cho họ.

Làm sao để có mái tóc uốn đẹp và không hư tổn

Đầu tiên, người tạo mẫu tóc sẽ cho khách hàng biết về tình trạng hiện tại mái tóc của họ. Vì nếu tóc quá yếu, mà vẫn làm ngơ và tiếp tục vào thuốc uốn thì sẽ dẫn đến ít nhất hai điều, một là tóc sẽ không thể giữ nếp uốn, nghĩa là bạn đang lãng phí thời gian và tiền bạc một cách vô ích, hai là tóc sẽ bị hư tổn nặng nề hơn và rất khó phục hồi.

Từ đó, anh Hiếu chia ra 4 yếu tố cơ bản về tình trạng tóc ảnh hưởng đến kết quả uốn như sau:

- Độ xốp của tóc: Nếu tóc quá xốp thì không nên uốn. Tóc quá xốp nghĩa là nó đang trong tình trạng hư tổn.

- Độ đàn hồi của tóc: Tóc càng đàn hồi thì lọn tóc càng đẹp và giữ nếp càng lâu.

- Sợi tóc to không mảnh: Điều này sẽ giúp lọn tóc đẹp hơn mặc dù thời gian uốn sẽ lâu hơn.

- Độ dày của tóc: Tóc nhiều thì khi uốn sẽ tạo độ phồng hơn.

Thế nên, điều kiện để bạn có thể tiến hành uốn tóc là khi tóc phải khỏe, không quá xốp, đàn hồi tốt và không quá mỏng.

Cùng với chọn đúng loại thuốc uốn tóc để tránh việc tóc bị ngậm phải thuốc quá mạnh dễ gây hư tổn và thực hiện đúng quy trình uốn tóc, thì tư vấn, cắt tạo kiểu phù hợp với khuôn mặt của từng người cũng được xem là khâu quan trọng.

Vấn đề có bị quá “dừ” so với tuổi hoặc mái tóc mới có phù hợp với người đi làm tóc hay không phụ thuộc vào việc chọn kiểu. Có thể bạn thấy kiểu tóc đó đẹp nhưng đôi khi, nó sẽ không phù hợp với bạn bằng một kiểu khác. Và người tạo mẫu tóc đóng vai trò cho bạn câu trả lời chính xác nhất.

Anh Hiếu cho biết thêm: “Với tính chất công việc của mình, mỗi ngày, người tạo mẫu tóc sẽ tiếp xúc và làm đẹp cho rất nhiều đối tượng khách hàng. Từ đó, họ sẽ có cái nhìn tốt hơn về kiểu tóc phù hợp với từng khuôn mặt, vóc dáng, độ tuổi và ngành nghề. Và một người tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, sẽ dành cho khách hàng của mình những tư vấn hữu ích nhất có thể”.

Kiểu tóc uốn xoăn phù hợp cho từng dạng khuôn mặt khác nhau

Dựa trên 4 dạng khuôn mặt cơ bản, bạn sẽ có 4 kiểu tóc xoăn phù hợp và đảm bảo vẻ đẹp cho từng khuôn mặt như sau:

1. Mặt tròn

Người sở hữu gương mặt tròn, bầu bĩnh sẽ hợp với kiểu tóc xoăn sóng nhẹ, mái lệch hơi phồng ở đỉnh đầu để tạo vẻ thanh thoát cho khuôn mặt. Hoặc kiểu tóc xoăn gợn ngôi giữ không mái, buông dài hai bên cũng là sự lựa chọn tuyệt vời giúp cô nàng che đi phần má phúng phính, tạo cảm giác thon gọn cho khuôn mặt.

2. Mặt dài

Những gương mặt dài sẽ phù hợp nhất với kiểu xoăn rối 2 bên để đánh lừa thị giác của người nhìn. Khuôn mặt sẽ trông ngắn và có cảm giác tròn, đầy đặn hơn.

3. Mặt vuông

Mặt vuông là kiểu mặt rất khó để chọn kiểu tóc phù hợp. Nếu không khéo xử lý, khuôn mặt bạn sẽ trở nên rất hài hước vì mái tóc của mình.

Nhưng đừng quá lo lắng, kiểu tóc xoăn nhẹ tỉa tầng sẽ giúp đường nét trên gương mặt bạn mềm mại, bớt góc cạnh hơn. Nếu bạn yêu thích mái tóc ngắn năng động, thì kiểu tóc bob ngang quai hàm xoăn nhẹ cũng rất thích hợp đấy!

4. Mặt trái xoan (oval)

Những người có gương mặt trái xoan được xem là rất may mắn. Vì gương mặt này là chuẩn mực của vẻ đẹp con người. Thế nên, việc lựa chọn kiểu tóc cũng không có gì là khó khăn. Bạn có thể tha hồ lựa chọn tóc xoăn phồng, xoăn ngắn, xoăn gợn sóng nhẹ,… tùy ý thích, vì tất cả chúng đều phù hợp với bạn.

Đặc biệt, với khuôn mặt trái xoan, tóc uốn sẽ làm tăng thêm sự quyến rũ, duyên dáng và sự mềm mại cho bạn.

Bạn thấy đấy, việc uốn một mái tóc tưởng chừng như đơn giản, nhưng nó là cả một quá trình cầnhội tụ đủ các yếu tố về kiến thức và kinh nghiệm đối với việc làm tóc. Đôi khi, vẻ đẹp mái tóc của bạn lại nằm ở sự may mắn gặp được người tạo mẫu tóc có tài và có tâm.