Be Nature thương hiệu dược mỹ phẩm giới trẻ tin dùng

Be Nature tiếp tục khẳng định thương hiệu, không chỉ đi đầu về mỹ phẩm dưỡng da thiên nhiên, Be Nature còn khởi xướng chương trình thiện nguyện mong muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Be Nature là thương hiệu mỹ phẩm thuộc CTY TNHH TM DV Mộc Kim Anh do chị Nguyễn Cao Kim Anh là Giám Đốc. Với chiết xuất từ thiên nhiên Be Nature mang đến giải pháp chăm sóc da tốt nhất cho mọi vấn đề da và mọi loại da. Be Nature trở thành thương hiệu dược mỹ phẩm thiên nhiên được nhiều bạn trẻ tin dùng. Đó chính là những động lực mạnh mẽ để Be Nature ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Trải qua thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để hình thành và phát triển thương hiệu, hơn 1 năm qua Be Nature luôn nỗ lực để mang lại sản phẩm tốt nhất cùng chất lượng dịch vụ chăm sóc da hiệu quả, hệ thống đào tạo bài bản chuyên nghiệp.

Chị Kim Anh (C.E.O của Be Nature) cũng vừa cho ra mắt giáo trình đào tạo "Be Nature thấu hiểu làn da bạn". Chương trình đào tạo này sẽ tổ chức mỗi tháng nhằm hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng tư vấn bán hàng và chăm sóc da cho các đại lý Be Nature. Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm suốt 7 năm qua, chị Kim Anh muốn chia sẻ lại kỹ năng bán hàng, kiến thức chăm sóc da và chăm sóc khách hàng đến cho toàn hệ thống để chăm sóc khách hàng và tư vấn da hiệu quả hơn.

Be Nature là một thương hiệu mới đầy tiềm năng khi năm 2016 vừa qua đã được vinh danh là Thương Hiệu Tiêu Biểu Hội Nhập Châu Á Thái Bình Dương. Tiếp nối thành công, tháng 4/2017 Be Nature vinh dự được chọn là Top 30 Thương Hiệu Mạnh Đất Việt 2017 do Cục Sở Hữu Trí Tuệ cùng Liên Hiệp Khoa Học Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tìm kiếm thương hiệu uy tín chất lượng. Be Nature luôn phát triển theo định hướng mỹ phẩm thiên nhiên giúp chăm sóc cho làn da bạn khỏi những tác hại từ môi trường, tuổi tác và mang đến một làn da trắng mịn, được phục hồi toàn diện. Be Nature bao gồm tất cả những sản phẩm chăm sóc da toàn diện và hiệu quả từ da mặt cho đến toàn thân. Sản phẩm Be Nature được chiết xuất từ những thành phần thiên nhiên giúp giải quyết những vấn đề khó điều trị của làn da như: Mụn, nám, tàn nhang, lão hóa,… Bên cạnh đó Be Nature cũng đưa ra nhưng quy trình dưỡng da đúng cách mỗi ngày giúp khách hàng có thể hiểu rõ hơn làn da của mình và lựa chọn sản phẩm dưỡng da thích hợp. Ngoài những sản phẩm đặc trị, Be Nature còn được yêu thích bởi dòng sản phẩm chăm sóc da hàng ngày như: nước hoa hồng, sữa rửa mặt, kem tan mỡ và đặc biệt là son môi. Với những màu sắc nổi bật, trẻ trung son Be Nature không hề thua kém các dòng son ngoài nhập và là sản phẩm không thể thiếu mỗi khi ra ngoài của nhiều chị em phụ nữ hiện đại. Mục đích cuối cùng của Be Nature khi hoạt động là mong muốn phụng sự xã hội và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Các hoạt động từ thiện sẽ là một trong những hoạt động chính từ nhãn hàng Be Nature trong thời gian sắp tới. “Hãy mang một phần niềm vui của bạn để san sẽ cho những người còn khó khăn và thiếu thốn xung quanh, niềm vui của bạn sẽ được nhân đôi”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-nature-thuong-hieu-duoc-my-pham-gioi-tre-tin-dung-198644.html