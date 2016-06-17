99% phụ nữ Việt Nam đang gội đầu sai cách khiến tóc rụng tơi tả

Gội đầu - một công việc tưởng chừng như ai cũng biết, thế nhưng không phải ai cũng gội đầu đúng. Gội đầu sai cách khiến cho tóc yếu, gãy rụng và trở nên thưa dần.

1. Xả tóc bằng nước nóng

Bạn có thể tắm bằng nước ấm hoặc nước nóng, nhưng gội đầu thì không nên vì tóc bạn rất kỵ điều này. Nước nóng khiến cho biểu bì tóc bị mất nước, khô xơ và nhanh gãy rụng. Khá nhiều người có thói quen gội đầu nước nóng nhất là trong mùa lạnh. Nước nóng sẽ mở lớp biểu bì của tóc để dầu gội và dầu xả hoạt động, nước lạnh giúp đóng các lớp biểu bì và giữ độ ẩm, giúp tóc của bạn trông sáng bóng và khỏe mạnh. Vì vậy, bạn có thể tắm bằng nước ấm, nhưng gội đầu với nước lạnh. Nếu bạn không quen nước lạnh, có thể khác phục bằng cách trộn giấm táo và nước theo tỷ lệ 1:2 rồi xả tóc thay dầu xả. Giấm táo sẽ giúp tẩy da chết nhẹ nhàng loại bỏ gàu trên da đầu.

2. Gãi quá mạnh

Nhiều người khi gội đầu, đặc biệt là gội đầu ở tiệm thường thích gãi da đầu thật mạnh để có cảm giác hết ngứa. Tuy nhiên chính động tác này khiến da đầu bị tổn thương, bong tróc và khiến bạn cảm thấy ngứa hơn. Cách gội đúng là massage da đầu bằng đầu ngón tay, hạn chế dùng móng tay, nếu dùng móng tay thì chỉ nên gãi thật nhẹ. Massage da đầu bằng ngón tay giúp cho máu lưu thông tốt, kích thích mọc tóc.

3. Để dầu xả dính vào da đầu

Sai lầm thứ 3 là khi dùng dầu xả, nhiều người thường có thói quen thoa từ ngọn đến chân tóc, thoa lên cả da đầu với suy nghĩ "giúp da đầu dễ thấm dưỡng chất và nuôi tóc". Tuy nhiên trên thực tế, dầu xả chứa rất nhiều silicone và các chất tạo cảm giác bóng mượt giả. Khi cho dầu xả tiếp xúc trực tiếp với da đầu, silicone sẽ khiến chân tóc bị bít tắc, gây rụng tóc hàng loạt. Hơn nữa khi xả nước, nước và silicone không hòa tan do đó 1 lượng lớn silicone vẫn sẽ đọng lại và gây hại cho chân tóc. Vì thế bạn chỉ nên dùng dầu xả phần ngọn tóc.

4. Chải tóc khi còn ướt

Trước khi sấy, nhiều người thường lấy lược chải tóc ướt để tóc sấy xong sẽ suôn mượt ngay. Điều này gây hại rất nhiều cho mái tóc vì tóc ướt là lúc tóc yếu nhất, dễ bị tổn thương và gãy rụng. Bạn nên lau khô tóc cho thật ráo nước, dùng ngón tay hoặc lược thưa gỡ nhẹ nhàng, rồi hong tóc khô tự nhiên hoặc sấy nhẹ. Khi tóc khô, bạn mới nên chải tóc bằng lược bình thường.

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