1 ly nước 2 công dụng: mỡ bụng biến mất, da trắng mịn không ngờ

Mỗi ngày 1 ly vào buổi sáng thức dậy, chỉ cần 5 phút chuẩn bị, bạn sẽ có một làn da trắng khỏe và vóc dáng thon gọn không ngờ.

Chanh và mật ong là 2 nguyên liệu có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Sự kết hợp của chanh, mật ong và táo giúp tạo nên một ly nước chứa đầy đủ vitamin E, C, A, giúp bạn có 1 khởi đầu ngày mới đầy tươi tắn. Ngoài ra, các dưỡng chất trong ly nước này còn giúp cho cơ thể thon gọn nhờ làm tiêu giảm mỡ thừa, làm da trắng sáng dần lên mà không gây bắt nắng như những phương pháp làm trắng hóa học, tẩy da.

Nguyên liệu:

- Táo tây : 2 quả

- Chanh: 1 quả

- Mật ong: 3 thìa cafe

- Lá bạc hà/ húng lủi (tùy chọn)

- Nước sôi

Cách làm:

B1: Táo rửa sạch, gọt vỏ, xay lọc hoặc ép lấy nước.

B2: Thêm vào ly nước táo nửa quả chanh, 3-4 muỗng cafe mật ong tùy độ ngọt bạn muốn và khoảng 30ml nước sôi sao cho nhiệt độ ly nước chuyển sang ấm, khuấy đều.

B3: Lá bạc hà cắt nhỏ, thả vào ly, uống ngay khi còn ấm.

Tốt nhất, nên uống ly nước này vào buổi sáng, trước khi ăn sáng. Nước không hề làm hại dạ dày. Uống mỗi ngày liên tục trong 1 tuần, tuần thứ 2 có thể uống cách ngày tùy theo nhu cầu của bạn để có kết quả tốt nhất.

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