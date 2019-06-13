Dự án Green Star Sky Garden của Hưng Lộc Phát bị đình chỉ thi công

Không gian sống 13/06/2019 14:50

Dù dự án Green Star Sky Garden chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý cơ bản như quyết định giao đất của UBND TP.HCM và giấy phép xây dựng thế nhưng Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát vẫn tiến hành rao bán, thi công rầm rộ. 

Ngày 13/6, trao đổi với PV Phụ nữ Sức khoẻ, một lãnh đạo UBND quận 7, TP.HCM cho biết UBND quận vừa chỉ đạo các đơn vị như Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn quận phối hợp cùng UBND phường Phú Mỹ phối hợp kiểm tra dự án Nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ. 

Dự án này có tên thương mại là Green Star Sky Garden, toạ lạc tại số 15B Nguyễn Lương Bằng nối dài, phường Phú Mỹ, quận 7 do Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát (Hưng Lộc Phát) làm chủ đầu tư. 

Dự án Green Star Sky Garden của Hưng Lộc Phát bị đình chỉ thi công - Ảnh 1
Chưa hoàn thiện pháp lý, dự án Green Star Sky Garden vẫn thi công rầm rộ. 

Theo UBND quận 7, qua kiểm tra cho thấy, dự án Green Star Sky Garden vẫn chưa được UBND TP.HCM chấp thuận giao đất, chưa được Sở Xây dựng Thành phố cấp giấy phép xây dựng. Thế nhưng chủ đầu tư Hưng Lộc Phát đã tiến hành xây dựng trên 6 lô đất nhà liền kề thuộc khu nhà ở thấp tầng của dự án. 

Trên cơ sở đó, tổ kiểm tra gồm Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn quận cùng UBND phường Phú Mỹ đã lập biên bản đình chỉ thi công dự án, cho chủ đầu tư Hưng Lộc Phát thơi gian 60 ngày để hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết. 

Mặc dù dự án Green Star Sky Garden vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý cơ bản nhưng chủ đầu tư Hưng Lộc Phát đã tiến hành xây dựng khu nhà ở thấp tầng của dự án. Hiện nhiều căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện, hạ tầng giao thông trong dự án vẫn đang được xây dựng. 

Được biết, dự án Green Star Sky Garden có quy mô 5ha bao gồm 111 căn biệt thự và 2 block căn hộ cao 26 tầng, thời hạn bàn giao nhà là quý 4/2020. Để thực hiện dự án, Hưng Lộc Phát đã tự thoả thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các hộ dân có đất thuộc diện tích dự án. Trong đó có trường hợp 133m2 đất do một hộ dân quản lý từng xảy ra việc trả lại bồi thường do nhà nước thu hồi.

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