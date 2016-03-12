Bộ phim bắt đầu với cảnh Ira nói với Alok và Meenu về y tá Sarla. Anandi nhắc lại cuộc nói chuyện của Sarla với mọi người. Ira nói bà đã biến mất sau cuộc nói chuyện và hôm nay bà đã gặp lại được cô ấy sau một quãng thời gian dài. Alok nói ông vẫn còn nhớ chứ. Ira nói rằng bà đã có một sự hiểu lầm rằng đứa con bà sinh ra không còn sống. Alok và Meenu đều bị sốc. Alok nói bà ấy đã quên do tuổi cao. Ông nội nói ông vẫn chưa già và có một trí nhớ rất tốt. Nhìn Meena rất căng thẳng.

Một ý tá đang tiêm thuốc cho bệnh nhân. Ganga nghĩ rằng đó là một bệnh nhân bị tiểu đường, và cô nên điều chỉnh lượng Insulin. Cô ngăn y tá đó lại và hỏi: Tại sao cô lại tiêm thuốc cho bệnh nhân. Cô ấy bị sốc. Ganga nói với cô rằng thuốc này là dành cho những bệnh nhân bị viêm khớp. Cô y tá nói cô đã phạm lỗi. Ganga nói bệnh nhân có thể chết vì phản ứng của thuốc. Cô y tá nói rằng cô không cố tình làm như vậy và yêu cầu Ganga không phàn nàn về cô ấy. Cô ấy nói cô ấy chỉ kiếm được chút tiền thôi, làm ơn đừng phàn nàn về tôi. Ganga bảo cô ấy phải hứa rằng sẽ không bao giờ phạm sai lầm đó nữa. Cô nói tất cả mọi người đều có những vấn đề và họ cần phải chăm sóc bệnh nhân một khi họ vào viện. Ganga bảo cô hãy đi trong vài ngày. Cô ấy cảm ơn Ganga.

Anandi tới chỗ của Shiv đưa trà cho anh. Shiv hỏi: Em có thấy điều gì khác trong phòng không? Anandi nói: em không thấy. Shiv bảo cô hãy nhìn xung quanh và nói rằng anh đã mang những bông hoa về để làm cho cuộc sống của cô đẹp hơn và cô đã không thấy những bông hoa đó và hương thơm của chúng. Anandi hỏi: Anh mang những bông hoa này về là dành cho em sao? Shiv nói rằng anh phải lãng mạn với riêng cô thôi. Anandi kéo chân anh và hỏi: tại sao anh lại lãng mạn vậy? Shiv tiến lại gần cô một cách lãng mạn. Anandi nói: Em muốn nói với anh vài chuyện. Cô nói: Em muốn nói chuyện về y tá Sarla. Shiv đùa rằng: Phải chăng em muốn tặng quà cho cô ấy ư? Anandi nói với anh rằng Sarla đã nói về anh với những y tá khác và cô nói tất cả mọi chuyện.

Shiv lắng nghe và bảo Anandi hãy thoải mái. Anh nói có thể là bà ấy đã quên. Anandi nói rằng những gì bà đã nói về nó hoàn toàn là thật. Shiv nói bà ấy có thể lẫn hai chuyện. Anandi không thấy thuyết phục. Ira gọi Anandi. Cô nói cô sẽ tới.

Alok tỉnh dậy và nhìn thấy Ira đang ngủ. Ông nhắc lại và nhắn cho Meenu rằng ông muốn nói chuyện với bà về vấn đề của ngày hôm nay và bảo bà hãy gặp ông ngay. Alok đi xuống, Meenu nói bà không bao giờ nghĩ bí mật của họ sẽ bị lộ ra trước mặt họ. Alok nói rằng ông cũng không bao giờ nghĩ vậy nhưng … Meenu nói rằng bà rất sợ và nói Sarla vẫn nhớ mọi chuyện, nếu như bà nói chuyện với Didi lần nữa thì sao, chúng ta phải ngăn bà ta lại. Alok nói: chúng ta phải làm điều gì đó, nếu như sự thật này bị lộ thì chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Anandi đang chuẩn bị sandwich cho Sanchi. Cô trộn thuốc vào trong bánh. Ira nói đây là một ý tưởng rất hay. Bà nói bà sẽ đưa nó và cám ơn Anandi. Anandi nói gia đình này là của cô và cô đang làm cho gia đình mình. Ira nói: con đã hoàn thành nhiệm vụ khi mà chúng ta đã không thể tự mình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Anandi để dành bữa sáng cho Daddu. Alok nói ông sẽ dùng trà thôi, ông khong thấy muốn ăn gì cả. Anandi mời Meenu ăn sáng. Meenu nói rằng hôm nay bà không thấy đói. Ira đi xuống, Daddu hỏi: con đã ăn sáng chưa? Ira nói bà ăn rồi. Daddu hi vọng bà sớm ổn định lại. Ông hỏi cô đi xuống đây để biết loại thuốc sao? Ira nói không phải. Sanchi đi xuống, lấy chìa khóa ô tô và nói cô đi tới nhà Ankita. Ira nói bà sẽ để lái xe đi cùng cô nhưng Sanchi lại nói rằng cô biết lái xe mà.

Dadisa đang nói chuyện với Mannu. Ganga đi tới, Mannu gọi mẹ. Ganga đi phía sau Mannu, cậu bé chạy theo, Ganga bị ngã và bị thương ở bụng. Dadisa và Jagya khăng khăng bảo cô nên tới bệnh viện kiểm tra. Ganga nói cô vẫn ổn và sẽ đi thay đồ.

Tập 43a:

https://www.youtube.com/watch?v=aqKjagfcQCc

Tại Udaipur, Sanchi đang tìm kiếm chìa khóa xe, Ira hỏi cô đi đâu vào lúc này, Sanchi nói rằng cô đến nhà Ankita và sẽ trở về khi nào cô muốn. Ira nói cô đừng lái xe một mình, bà sẽ nói người đưa cô đi Sanchi tức giận nói rằng cô biết cách lái xe và không cần ai giúp. Sanchi rời khỏi, Ira thấy đau lòng vì không biết có chuyện gì đã xảy ra với Sanchi, Alok khuyên bà rằng nên bình tĩnh đừng nổi giận với Sanchi, hãy cứ chiều theo con bé Sanchi trước đây sẽ trở lại sớm thôi. Ira lo lắng sau khi Sanchi uống thuốc sẽ cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ, bà lo sợ sự an toàn của Sanchi. Shiv nói rằng nhà Ankita cũng gần đây và thuốc chỉ phát huy tác dụng sau 2 giờ, lúc đó Sanchi đã có mặt tại nhà Ankita rồi. Ira đau khổ nói rằng bây giờ bà chẳng biết phải làm như thế nào ngoài việc cố gắng làm cho Sanchi hiểu những việc mà mọi người đang làm là cố gắng để Sanchi tốt hơn. Thấy mọi người đang căng thẳng ông nội chuyển sang chủ đề khác, ông khen món tương ớt rất ngon, ông hỏi Anandi về người đã hướng dẫn cô thực hiện món đó.

Anandi nói rằng chính bà nội à người đã dạy cô làm tương ớt. Ông nội ngạc nhiên vì ông không biết bà Kanyani có thể làm món đó, ông sẽ yêu cầu đích thân bà làm cho ông khi ông đến Jaisar. Shiv cười và nói rằng liệu ông muốn bà nội làm cho ông trong khi bà đã lớn tuổi. Ông nội không ngừng ca ngợi bà Kanyani, ông nói với Shiv và mọi người rằng bà rất nhiệt tình và là người luôn tràn đầy năng lượng và bà ấy sẽ không từ chối lời yêu cầu của ông. Anandi cười và nói rằng chính bà nội nói bà đã lớn tuổi, bà muốn sớm bước lên cầu thang vàng.

Ông nội đùa rằng sẽ rắc rối khi làm cầu thang vàng tại quốc gia này, điều đó không tốt. Anandi cười và nói rằng đó chỉ là câu nói đùa từ bà nội, vì bà muốn có chắt của mình – con của Jagdish và Ganga, bà rất nóng lòng muốn tận hưởng cảm giác đó. Ông nội nói rằng vậy ông cũng muốn sớm bước lên cầu thang vàng đó, ông hỏi Shiv và Anandi khi nào thực hiện ước nguyện của ông. Shiv nói rằng mong muốn của ông sẽ sớm được thực hiện, cả 2 đang cố gắng để chấp nhận. Anandi nói với Shiv rằng cô muốn đến bệnh viện để tham khảo ý kiến về 1 số vấn đề.

Tại Jaisar, Jagdish đang dạy cho Mannu tên của các loài động vật, Ganga đến mang sữa cho Mannu, Jagdish hỏi về sự chấn thương của Ganga lúc nãy cô cho biết cô vẫn ổn không sao cả. Jagdish nắm tay Ganga tình cảm, Mannu nhìn thấy biểu hiện của ba mẹ và cười tươi. Ganga đặt con thằn lằn đồ chơi lên chân Jagdish và hét lên, anh sợ hãi thấy biểu hiện lúng túng của Jagdish Ganga cười không ngớt.

Tại bệnh viện, Anandi đang thấy người phụ nữ khóc lóc Anandi thắc mắc và hỏi về lý do, người phụ nữ đó nói rằng con của họ đang trong tình trạng không tốt, chồng bà ta nói rằng bệnh viện đã từ chối điều trị cho con của họ.

Ganga gọi hỏi thăm cô y tá về tình trạng của đứa trẻ, cô ta nói rằng thằng bé vẫn còn sốt dù đã uống thuốc. Ganga trấn tĩnh cô và nói rằng cô chính là y tá cô sẽ biết cách chăm sóc cho con mình, người y tá đó nói bây giờ cô ta đang tuyệt vọng vì không biết cách chữa trị cho chính đứa con của mình. Người y tá nói rằng cô không yên tam khi để con cô với nhà chồng cô sợ họ sẽ không biết cách chăm sóc, Ganga nói rằng cô hiểu cảm giác đó nhưng cô cũng đã để con của mình ở nhà chồng và họ đã chăm sóc rất tốt cho thằng bé, Ganga khuyên người y tá đó nên yên tâm hơn.

Anandi lại hỏi y tá tại sao không đồng ý điều trị cho đứa bé, y tá nói rằng gia đình họ đã nói chuyện vơi bác sĩ. Anandi nói rằng trách nhiệm của bệnh viện này là phải chăm sóc cho sức khỏe của tất cả mọi người, vậy tại sao lại từ chối với đứa trẻ này. Y tá nói rằng Anandi là ai mà có quyền nói thế với họ, Anandi nói rằng cô là người dân của Ấn Độ nên cô có quyền bảo vệ họ. Bác sĩ đến hỏi về những việc xảy ra, Anandi nói rằng hôm qua chính ông ta nói trẻ em có quyền được bảo vệ nhưng ngày hôm nay ông lại làm ngược với điều đó, ông không chấp nhận điều trị cho đứa bé đang trong giai đoạn nguy hiểm.

Bác sĩ nói rằng gia đình đứa bé này không có đủ giấy tờ để hưởng được chế độ, và họ không thể làm trái nguyên tắc của bệnh viện. Anandi nói rằng cô sẽ trình đủ giấy tờ để bác sĩ thực hiện điều trị cho đứa bé, bác sĩ hỏi tên của Anandi. Cô nói rằng cô là Anandi Shekhar, bác sĩ nhận ra cô và nói rằng sẽ xử lý trường hợp này và sẽ không lặp lại trường hợp này nữa. Cha mẹ của đứa bé cảm ơn Anandi vì đã cứu sống con họ, Anandi nói rằng đó là nhiệm vụ của cô, cô muốn mọi người đều được công bằng và hạnh phúc. Anandi đưa họ ố điện thoại của tổ chức Anandi đang thực hiện, họ có thể gọi để yêu cầu giúp đỡ bất cứ lúc nào. Anandi chợt nhớ đến lời của bà Sarla về việc Ira khi sinh em bé đã bị chết non không sống được, cô hỏi y tá về việc xem lại hồ sơ sinh cách đây 30 năm, bác sĩ yêu cầu Anandi điền vào đơn và quay lại vào ngày mai.

Trong lúc đó tại Jaisar, Sumitra đang chơi cùng Mannu, bà nội nói rằng Sumitra đã dần quen với việc phải chạy theo chơi cùng Mannu. Gehna rời khỏi để chăm sóc cho con gái, lúc đó Mannu ném bóng làm vỡ bình hoa, Sumitra và bà nội không hề trách cậu bé. Bà nội nói rằng, Mannu đã rời khỏi nhà này quá lâu vì vậy cậu bé trở nên tinh nghịch hơn rất nhiều, Sumitra cười và nói rằng Mannu sẽ mãi ở lại đây bà sẽ chỉ dẫn cho cậu bé bớt đi tính nghịch ngợm, Sumitra nhìn Mannu hạnh phúc.

Anandi đang đọc các hồ sơ về những ca sinh em bé vào năm 1982, các cán bộ bệnh viện mang những tập hồ sơ liên quan đến việc sinh của Ira cho Anandi. Cô sốc khi thấy rằng em bé mà Ira sinh ra là con gái và đã chết khi ra đời, Anandi nhớ lại những lời nói của Sarla và nghĩ rằng bà ấy đã nói sự thật. Anandi sốc vì như vậy là Shiv không phải là con của Ira vậy ai là ba mẹ thực sự của Shiv cô tự hỏi liệu Shiv có biết về việc này hay không. Anandi vô cùng hoảng hốt và bối rối. Xem tập tiếp theo tại đây