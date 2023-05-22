Vương Khang hiện tượng của dòng nhạc Audition hiện có cuộc sống ra sao sau hơn 10 năm cống hiến nghệ thuật?

Khi trưởng thành, Vương Khang theo đuổi con đường ca hát, từng kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ như H.A.T, Yến Trang hay Bảo Thy…Vương Khang nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong dòng nhạc Audition gây sốt ''tuổi teen'' một thời với những bản HIT Sorry, Please tell my why,.... Gần đây, nam ca sĩ còn thử sức với vai trò đạo diễn chương trình Người ấy là ai, Rap Việt…

Vương Khang (tên thật Lê Ngọc Khải) nổi tiếng từ khi còn bé với tên gọi Tý Đô. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là bộ đội Quân khu 7 và mẹ là Phó trưởng đoàn Đoàn ca nhạc Điện ảnh TP. HCM, anh sớm bộc lộ năng khiếu, xuất hiện trong các tác phẩm như Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Cơn lốc cuộc đời…

Trở thành một hiện tượng âm nhạc của giới trẻ khi còn rất sớm, nam ca sĩ thừa nhận bản thân có bước khởi đầu khá may mắn và trơn tru trong nghề nghiệp. Dù đã 10 năm qua đi nhưng anh cảm thấy xúc động vì những ca khúc của mình vẫn còn ''sống lại'' trong lòng khán giả mỗi khi bật lên.

Mới đây khi có dịp trở thành khách mời trong Không gian cảm xúc, nam ca sĩ đã có những phút giây lắng đọng và ngập tràn cảm xúc vui sướng khi chia sẻ về câu chuyện nghề nghiệp của bản thân.

Nhiều năm qua đi Vương Khang và những ca khúc của anh vẫn khiến bao người nhớ về tuổi thơ

Nam ca sĩ nói thêm khoảng thời gian mới nổi tiếng, có đêm anh chạy 4 - 5 show ở TP.HCM. Thời đó, Vương Khang đi diễn bằng xe máy, hát xong điểm này là tranh thủ chạy đến điểm tiếp theo vì trễ một nơi là ảnh hưởng đến các điểm biểu diễn còn lại.

Bên cạnh đó, Vương Khang cũng có những giây phút không mấy vui vẻ trong hành trình làm nghề. Nam ca sĩ cho biết từng có người nói nhắm mắt nghe anh hát xong cứ nghĩ đến hình ảnh một chàng hoàng tử, đến khi thấy vẻ ngoài của anh thì khá bất ngờ. Tuy nhiên, Vương Khang cũng cho biết quan điểm nghề nghiệp rằng: ''Khi bạn đủ tài năng, bạn sẽ không bao giờ sợ mình thiếu may mắn''.

Vương Khang là một nam ca sĩ đầy sự sâu sắc, anh được mọi người yêu mến nhờ vào năng lượng tích cực và sự chân thành sẵn có.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, chàng Tý Đô còn khiến người ta ngưỡng mộ trước sự đa tài của anh. Ở trước sân khấu anh sẽ là ‘Thần đồng âm nhạc’, lui về phía sau anh trở thành ‘Ông hoàng đạo diễn’. Không thể phũ nhận tài năng và những cống hiến thầm lặng của nam ca sĩ cho nghề nghiệp, hầu như mọi chương trình nào có sự góp sức của anh đều làm nên thành công tốt đẹp.

Vương Khang còn là đạo diễn cho một số chương trình, gameshow thành công rực rỡ, đặc biệt là Rap Việt.

Ngoài ra tình bạn keo sơn của ca sĩ Vương Khang và Bảo Thy còn được nhiều người ngưỡng mộ. Vương Khang và Bảo Thy vẫn là những người động nghiệp và tri kỷ thân thiết trong cuộc sống, ủng hộ nhau hết mình trên con đường sự nghiệp. Chính vì vậy trong ngày Bảo Thy đi lấy chồng, Vương Khang không thể vắng mặt. Anh đến nhà cô dâu từ sớm và cùng xuất hiện bên cạnh Bảo Thy trong giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời của người bạn thân.