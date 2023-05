Vương Khang hiện tượng của dòng nhạc Audition hiện có cuộc sống ra sao sau hơn 10 năm cống hiến nghệ thuật?

Vương Khang (tên thật Lê Ngọc Khải) nổi tiếng từ khi còn bé với tên gọi Tý Đô. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là bộ đội Quân khu 7 và mẹ là Phó trưởng đoàn Đoàn ca nhạc Điện ảnh TP. HCM, anh sớm bộc lộ năng khiếu, xuất hiện trong các tác phẩm như Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Cơn lốc cuộc đời…

Ca sĩ Vương Khang là thần đồng âm nhạc một thời và nhận được sự ủng hộ tích cực từ giới trẻ.

Xuất phát điểm của Vương Khang là một diễn viên nhí, từ nhỏ anh đã được diễn xuất cùng nhiều diễn viên nổi tiếng như Lý Hùng, Diễm Hương,...

Khi trưởng thành, Vương Khang theo đuổi con đường ca hát, từng kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ như H.A.T, Yến Trang hay Bảo Thy…Vương Khang nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong dòng nhạc Audition gây sốt ''tuổi teen'' một thời với những bản HIT Sorry, Please tell my why,.... Gần đây, nam ca sĩ còn thử sức với vai trò đạo diễn chương trình Người ấy là ai, Rap Việt…