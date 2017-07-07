Vụ kiện Trang Trần: Nghệ sĩ Xuân Hương tin giành lại được công bằng

Được biết, chiều 2/6, nghệ sĩ Xuân Hương đã đệ đơn khởi kiện Trang Trần vì hành vi bị bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên, trước sự quyết liệt từ phía Xuân Hương, cựu người mẫu Trang Trần không hề tỏ ra hối lỗi và sợ sệt. Thậm chí, sau đó chỉ vài giờ, Trang Trần còn lấp lửng chia sẻ đã chuẩn bị cho những chuyện sắp xảy ra khi đăng trạng thái:

Sau một thời gian im ắng, scandal Trang Trần xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương nóng trở lại khi Viện KSND tối cao TP.HCM đã chính thức tiếp nhận đơn tố cáo Trang Trần bà gửi cách đây 1 tháng.

"Chị không phải là con công mà là cô quạ. Đừng chọc quạ không thì quạ mổ mắt. Còn đã nhúng chân vào cuộc chơi hãy chơi hết nấc. Nên nhớ trong cuộc chơi không phân biệt tuổi tác".

Mới đây, theo một nguồn tin cho biết, sau khi biết tin Viện KSND tiếp nhận đơn tố cáo về việc Trang Trần nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nghệ sĩ Xuân Hương trên mạng xã hội, một nhà báo uy tín trong nghề đã tới gặp bà và nói rằng: "Trang Trần rất hối lỗi. Trang Trần nhiều lần muốn gọi điện thoại để xin lỗi nhưng không dám". Đồng thời, nhà báo này đề nghị nữ nghệ sĩ cho Trang Trần cơ hội gặp mặt nhưng bà đã từ chối. Bởi lẽ, sau scandal, Trang Trần không hề hối lỗi mà ngược lại tiếp tục có những phát ngôn gây sốc.

Vụ kiện giữa nghệ sĩ Xuân Hương và Trang Trần tiếp tục thu hút dư luận vì luật sư đại diện của nữ nghệ sĩ là ông Nguyễn Văn Quynh - người tham gia bào chữa trong vụ án hoa hậu Phương Nga -Cao Toàn Mỹ.

Xuân Hương còn cho biết thêm, luật sư Nguyễn Văn Quynh nhận bào chữa cho bà mà không nhận bất cứ chi phí nào.

"Việc luật sư Nguyễn Văn Quynh nhận làm mà không nghĩ đến thù lao khiến tôi rất tin vào cái tâm trong sáng của ông cũng như những điều tốt đẹp ở phía trước trong vụ việc này" - Xuân Hương nói.

Được biết, luật sư Nguyễn Văn Quynh từng là người bào chữa cho nhiều vụ án lớn, trong đó ông là người giải oan cho tử tù Huỳnh Văn Nén mà không nhận bất kỳ chi phí nào dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải oan cho thân chủ.

Nghệ sĩ Xuân Hương khẳng định: "Tôi tin với cái tâm sáng của một người hành pháp như luật sư Nguyễn Văn Quynh, tôi sẽ lấy lại được công bằng trong vụ việc này".

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ vì sự cố này mà bà bị từ chối trong nhiều chương trình hài kịch truyền hình.

"Sự việc này không chỉ tính bằng tiền bạc mà đó còn là một nỗi nhục nhã đối với người nghệ sĩ, vì bị từ chối nghĩa là mặc nhiên bị thừa nhận mình đã làm chuyện sai kia. Không ai mong muốn những sự việc từ trên trời rơi xuống như thế này nhưng tôi cần làm cho sáng tỏ, minh bạch để trả lại danh dự cho mình" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.