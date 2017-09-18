Vợ Xuân Bắc tạm dừng giảng dạy vì bị gây khó dễ: ‘Nhà trường liên tục giở thủ đoạn với tôi sau cuộc họp’

Những ồn ào liên quan đến việc chị Hồng Nhung - vợ danh hài Xuân bắc tố Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và NSND Anh Tú chèn ép đã xảy ra hơn một tuần nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, cô tiếp tục bày tỏ sự bức xúc trước cách thức làm việc mờ ám của Ban lãnh đạo nhà trường.

“Tại sao tôi lại phản kháng đến mức như vậy. Sau buổi họp, tôi tin rằng nhà trường có cái nhìn khách quan hơn vậy mà họ dùng thủ đoạn với tôi. Sáng thứ 6, tôi có giờ lên lớp. Nhà trường cho người đi theo sau tôi mọi nơi mọi lúc. Sau đó yêu cầu tôi cho lớp về phòng hội trường cũ. Tôi bảo trên đó rất nóng và sân khấu chỉ có thể đứng được, bàn ghế chồng chất như thế ... chị không dạy được, nhưng vẫn một mực yêu cầu tôi lên trên.

Trước đó, sau cuộc họp nóng kéo dài 9 tiếng, chị Nhung chia sẻ tin vui với sinh viên rằng lớp học của chị sẽ được đổi qua phòng học khác tiện nghi hơn. Thế nhưng cho đến hiện tại, phòng chị dạy vẫn là một căn phòng nóng nực, bí bách với 2 cái quạt kêu to đến nỗi đau cả tai.

Vì sự ngột ngạt và tiếng kêu của quạt quá to nên khiến cho việc giảng bài của tôi bị gián đoạn và tôi bị chóng mặt. Sinh viên đã đưa tôi xuống phòng y tế nằm” - chị Hồng Nhung uất ức kể lại câu chuyện bị nhà trường gây khó dễ sau cuộc họp.

Vợ danh hài Xuân Bắc cũng rất bức xúc khi nhà trường liên tục cho người theo dõi nhất cứ nhất động của chị để bắt lỗi. Thậm chí, người này còn liên tục tra khảo lịch trình của giảng viên Hồng Nhung dù không có chức danh gì.

“Chính vì sự việc này khiến tôi tạm dừng việc giảng dạy của mình ngay lúc đó. Tôi đi vào phòng đào tạo thì nghe thấy một câu nói của người hiện đang quản lý phòng: 'Suýt thì lập được biên bản'.

Trời ơi, cả một nhà trường đối xử với giảng viên của mình vậy sao? Qua chuyện này, tôi xin hứa với những người đã tin tưởng tôi, tôi sẽ đấu tranh đến cùng cho sự trong sáng của giáo dục. Tôi sẽ không cho các vị lợi dụng sinh viên và giảng viên nơi đây để duy trì ghế ngồi các vị. Bản chất đấu tranh của tôi là đây.” - chị Hồng Nhung quyết đấu tranh đến cùng để đòi lại quyền lợi cho sinh viên.