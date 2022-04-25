Trường Giang bị 'bắt cận' thái độ ngoài đời thực với các tiền bối, chỉ 1 hành động nhỏ nói lên tất cả!

Hiện tại, dù đã có một vị trí trong showbiz Việt nhưng Trường Giang vẫn không quên chuỗi ngày gian khó và những nghệ sĩ đã từng dìu dắt mình.

Những năm trở lại đây, danh hài Trường Giang phủ sóng khắp các chương trình gameshow truyền hình như: Ơn giời cậu đây rồi, 7 nụ cười xuân, Giọng ải giọng ai,... nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Không chỉ được khán giả ghi nhận về sự nghiêm túc, chỉn chu trong hoạt động nghệ thuật mà thái độ sống của nam danh hài cũng ghi được trọn điểm.

Minh chứng cho việc này, mới đây nhất, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ một đoạn clip quay lại cảnh Trường Giang xuất hiện trong 1 buổi tiệc ra mắt MV của người anh thân thiết Đàm Vĩnh Hưng. Tại đây, người hâm mộ lại được một phen vỗ tay không ngớt cho cách cư xử lễ phép của nam danh hài dành cho các tiền bối trong nghề.

Cụ thể, vừa bước vào sảnh tiệc, khi thấy các nghệ sĩ gạo cội như danh ca Thái Châu hay ca sĩ Quang Dũng,... "Mười khó" đã nhanh chóng bước đến, cúi đầu bắt tay lễ phép chào hỏi. Chính cách cư xử tinh tế này, ông xã Nhã Phương đã nhận được mưa lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, dù là một ngôi sao, đã có vị trí nhất định trong giới showbiz nhưng anh vẫn giản dị, chân thành với đồng nghiệp, không hề tỏ vẻ hống hách, khó chịu.



Hành động của Trường Giang nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, từ lối diễn xuất trên sân khấu hay cả con người ngoài đời thường, Trường Giang được mệnh danh là một trong những nghệ sĩ mộc mạc, giản dị nhất nhì Vbiz. Nhắc đến danh hài xứ Quảng thì khán giả không thể quên hình ảnh đôi dép tổ ong được anh mang theo khắp mọi nơi. Dù có cuộc sống ổn định, giàu có ở hiện tại nhưng nam danh hài vẫn thích những điều đơn giản như tự tay nấu ăn cho gia đình, trồng cây, phụ vợ chăm sóc cho con gái nhỏ,...

Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em? Ban tổ chức Miss World Vietnam 2022 quyết định cho Nam Em dừng quyền thi đấu vì một lý do, điều này khiến nhiều người tiếc nuối. Đáng chú ý hơn khi nam danh hài Trường Giang lại bất ngờ bị réo tên, thậm chí trở thành chủ đề bàn tán khi người đẹp Tiền Giang dừng chân ở đấu trường sắc đẹp lần này.

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