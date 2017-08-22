Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan dài tập?

Hậu trường 22/08/2017 11:11

Mới đây, Trương Quỳnh Anh lại úp mở trên trang cá nhân về một đám cưới sau tin đồn ly hôn với Tim làm cư dân mạng xôn xao, bởi thời gian qua cặp đôi này là tâm điểm của dư luận với những ồn ào liên quan câu chuyện tình nhiều lần tan rồi hợp, hợp rồi tan.

Sau khi dư luận chưa hết xôn xao trước nghi án Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn hồi tháng 5/2017, cặp đôi tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi tin đồn tổ chức đám cưới ngày 27/8 sắp đến lại được lan truyền trên mạng.

Cụ thể, trên trang cá nhân của diễn viên Trương Quỳnh Anh đăng tải hình ảnh cô mặc trang phục cô dâu vô cùng xinh đẹp. Kèm theo là dòng trạng thái: "Ngày mai em là cô dâu mới. Ngày mai em được ở bên người mà em yêu!"

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan
Hình ảnh Trương Quỳnh Anh làm cô dâu khiến không ít người cho rằng cô và Tim chuẩn bị tổ chức lễ cưới - Ảnh: FBNV

Trước tin đồn này, cả Trương Quỳnh Anh và Tim đều quyết định im lặng, không trả lời hay đính chính bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, mới đây, một trung tâm tiệc cưới tại TP.HCM đã đăng tải hình ảnh về lễ cưới của Tim - Trương Quỳnh Anh với mục đích quảng cáo.

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan
Một trung tâm tiệc cưới đăng tải hình ảnh được cho là lễ cưới của Tim và Trương Quỳnh Anh với mục đích quảng cáo - Ảnh: Internet

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan
Trong ảnh, cả hai vô cùng hạnh phúc và không ít khán giả khen ngợi sự đẹp đôi của cô dâu,chú rể - Ảnh: Internet

Trong hình, Tim - Trương Quỳnh Anh mặc đồ cưới, cùng bước vào lễ đường và ngày tổ chức lễ cưới được ghi là 27/8. Điều này làm không ít người cho rằng tin đồn cặp đôi tổ chức làm đám cưới là sai sự thật. Tuy nhiên, một số người hâm mộ vẫn tin rằng thần tượng chuẩn bị kết hôn.

Để giải đáp thắc mắc cho người hâm mộ, nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh đã đăng tải dòng trạng thái cho biết hình ảnh đám cưới của cô và Tim là nằm trong một sự kiện diễn ra ngày 26, 27/8 sắp tới tại TP.HCM.

Nữ diễn viên viết: "Con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách… Đó là cái duyên.

Nhưng, để đi được đến cuối cùng thì đúng là cần phải có phận.

Duyên trời đã định như thế nào thì cứ vậy mà theo thôi.

Quỳnh Anh và Tim có mặt tại Melisa Center, sẵn sàng Đêm dạ tiệc cưới này, cả nhà ơi. Sự kiện sẽ diễn ra ngày 26, 27/08/2017 tại Melisa Center...".

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan
Nữ diễn viên cho biết hình ảnh đám cưới nằm trong một buổi sự kiện được tổ chức tại TP.HCM sắp tới - Ảnh: FBNV

Sau khi biết đây chỉ là hình ảnh mang tính quảng cáo, không ít khán giả tỏ vẻ thất vọng. Nhiều cư dân mạng cho rằng cả hai vô cùng xứng đôi và mong muốn cặp đôi sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng trong tương lai sau nhiều năm chỉ đăng ký kết hôn.

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan dài tập? - Ảnh 5
Không ít người hâm mộ mong muốn cả hai sẽ có một đám cưới trong thời gian tới sau nhiều năm chung sống - Ảnh: Internet

Tuy vẫn chưa có thông tin về một đám cưới nhưng nam ca sĩ Tim từng chia sẻ với 2Sao rằng anh vẫn nung nấu ý định về một lễ cưới hoàng tráng cho bà xã Trương Quỳnh Anh.

Anh chia sẻ: "Tôi muốn nói với Quỳnh Anh, nếu anh còn ở bên em, còn nắm chặt tay em và con thì chắc chắn một ngày không xa, anh và em sẽ mặc bộ đồ cô dâu - chú rể".

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan dài tập? - Ảnh 6
Nam ca sĩ vẫn luôn muốn tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Hồi tháng 5 vừa qua, cặp Tim và Trương Quỳnh Anh vướng phải tin đồn ly hôn khi tòa án nơi cặp đôi sinh sống tiết lộ đã tiếp nhận hồ sơ từ cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai đã vô cùng bất ngờ trước thông tin này và lên tiếng phản bác tin đồn.

Nam ca sĩ Tim khẳng định: "Khi đến với nhau cách đây 7 năm trước, chính tôi và Quỳnh Anh cùng công bố điều này. Chúng tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu nhau. Nếu một ngày chúng tôi không may mắn được bên nhau nữa, duyên tới đó là hết thì chúng tôi cũng sẽ tự công bố và không cần đến xác nhận từ bên thứ ba nào khác", theo Vietnamnet.

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan dài tập? - Ảnh 7
Cặp đôi khẳng định không có việc cả hai "đường ai nấy đi" như tin đồn - Ảnh: Internet

Tim và Trương Quỳnh Anh gặp gỡ trong dự án phim Bóng ma học đường năm 2010. Đến năm 2012, Trương Quỳnh Anh mang thai, cả hai đăng ký kết hôn, về chung một nhà nhưng vẫn chưa làm đám cưới.

Trong suốt thời gian ở bên nhau, cả hai từng xảy ra nhiều mâu thuẫn, thậm chí có lần Trương Quỳnh Anh đã bế con bỏ nhà ra đi vì Tim quá vô tâm với gia đình

Tim - Trương Quỳnh Anh sắp tổ chức đám cưới, kết thúc chuyện hợp tan dài tập? - Ảnh 8
Tim - Trương Quỳnh Anh đến với nhau sau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh Bóng ma học đường - Ảnh: Internet

Chuyện cả hai thường xuyên "tan tan hợp hợp" làm không ít khán giả đôi lúc cảm thấy chán ngán, từ đó dư luận cũng mặc nhiên gán cho họ cái mác là một trong những cặp đôi "chiêu trò" nhất của showbiz Việt.

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