'Thánh mưa' Trung Quân Idol nhập viện vì gãy hẳn 2 xương sườn, phải ngồi xe lăn để hỗ trợ đi lại

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Trung Quân Idol bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp tại bệnh viện gây lo lắng khi phải dùng xe lăn hỗ trợ việc đi lại.

Trung Quân Idol thường được cư dân mạng gọi là ông hoàng 'cướp hit' bởi những lần cover đều chiếm được lượt nghe vô cùng khủng. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn gây ấn tượng với loạt ca khúc có tên gọi chứa chữ “mưa” trong đó như Dấu mưa, Gọi mưa, Sau cơn mưa, Chuyện mưa, Xin mưa rơi nhanh... Chính vì vậy anh được dân tình phong là “thánh mưa” hay “hoàng tử mưa”. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Trung Quân Idol bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp tại bệnh viện gây lo lắng khi phải dùng xe lăn hỗ trợ việc đi lại. Theo đó, n am ca sĩ tiết lộ vì bị gãy xương sườn. Cụ thể hơn, anh cho biết: "Cậu bé tung tăng hớn hở trượt ngã nhẹ nhàng gãy luôn 2 xương sườn 6-7. Dập hết cả nhưng vẫn hát được tằng tằng tằng ạ".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Trung Quân Idol bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp tại bệnh viện gây lo lắng khi phải dùng xe lăn hỗ trợ việc đi lại Có thể thấy, sau sự cố, tình hình của Trung Quân cũng khá lạc quan. Anh vẫn giữ được tinh thần vui vẻ và thần sắc ổn định. Điều này cũng khiến khán giả đã lo hơn phần nào. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong nam ca sĩ cố gắng giữ gìn sức khỏe và mau chóng bình phục. Hiện, Trung Quân idol đang là một trong những nam ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thích. Anh được biết đến sau khi tham gia Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ ba năm 2010 và liên tục ra các bài hit cho đến nay.

Trung Quân idol đang là một trong những nam ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thích Trước đó, xuất hiện với vai trò khách mời tại một chương trình trò chuyện với ca sĩ Thu Minh, Trung Quân Idol lần đầu chia sẻ việc dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng không thể tránh khỏi cảm giác tiêu cực khi đọc những lời khen chê của khán giả. Thậm chí, điều này khiến anh rơi vào trầm cảm suốt 2 năm.

Dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng không thể tránh khỏi cảm giác tiêu cực khi đọc những lời khen chê của khán giả "Thời điểm đó, tôi sống một mình vì sợ xấu, sợ dở. Mỗi ngày tôi sống trong bóng tối và cảm thấy như thế là thoải mái nhất nhưng không biết đó là trầm cảm. Tôi bị trầm cảm hẳn 2 năm chỉ vì đọc bình luận của khán giả. Sau đó quản lý phát hiện thì bắt tôi đi khám và mới biết đó là một dạng của trầm cảm" - chủ nhân hit Trót yêu trải lòng. Thậm chí, anh rơi vào trầm cảm suốt 2 năm vì những bình luận của khán giả Dù có chữa trị nhưng nam ca sĩ cũng không cảm thấy ổn cho đến khi anh tự nhìn nhận lại bản thân và chủ động bước ra khỏi "bóng tối". Đồng thời, anh cũng tập làm quen với những bình luận khen chê từ khán giả. Anh nói: "Sau đó, tôi tập làm quen với việc chỉ đọc bình luận thôi chứ không suy nghĩ gì nữa. Cái nào quá gay gắt với mình thì cứ block luôn. Tôi còn nói với những người xung quanh là đừng kể những chuyện tiêu cực cho tôi nghe hoặc những gì buồn quá thì hạn chế không xem".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-mua-trung-quan-idol-nhap-vien-vi-gay-han-2-xuong-suon-phai-ngoi-xe-lan-e-ho-tro-i-lai-610750.html