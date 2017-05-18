Sốc: Lý Nhã Kỳ chi 5.5 tỷ đồng cho lễ khai mạc LHP Cannes 2017

Lý Nhã Kỳ là cái tên được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi của mỗi mùa LHP Cannes. Năm nào cũng vậy, cô luôn gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế tại thảm đỏ LHP Cannes.

Đến với Cannes 2017, Cựu đại sứ Du Lịch Việt Nam diện bộ đầm Haute Counture được thương hiệu Ashi may thủ công trong 300 tiếng đồng hồ, Lý Nhã Kỳ đã lựa chọn bộ đầm kỳ công này cho ngày đầu tiên diễn ra LHP Cannes.

Bên cạnh trang phục hút hồn, trang sức mà Lý Nhã Kỳ mang trên người cũng có giá trị rất lớn. Trên tay cô là hai chiếc nhẫn kết hợp thành bông hoa có giá trị khoảng 100.000 USD, đôi bông tai cùng thương hiệu trang sức kim cương Paolo Piovan có giá trị 55.000 USD. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, bộ trang phục và nữ trang mà Lý Nhã Kỳ sử dụng cho ngày đầu tại LHP Cannes 2017 có giá trị khoảng 5.5 tỉ đồng.

Với sự đầu tư bài bản của mình, đại diện đến từ Việt Nam đã tỏa sáng dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Đến với Cannes 2017, Lý Nhã Kỳ còn có thêm một trách nhiệm mới đó là làm cầu nối để quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh và điện ảnh Việt Nam tại LHP Cannes.

Được biết, ngày tổ chức LHP Cannes cũng là ngày giỗ của bố Lý Nhã Kỳ. Ban đầu, cô không định tham gia Cannes năm nay, nhưng cuối cùng đã lên đường tham gia nhờ sự động viên của mẹ và 2 chị gái.

Mỗi lần tham gia các Liên hoan phim quốc tế, Lý Nhã Kỳ đều mang đến những bất ngờ. Đồng thời, cô đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Việt Nam.

(Ảnh nguồn: Internet)