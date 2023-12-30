Sau ồn ào ly hôn, chồng cũ Diệp Lâm Anh hiếm hoi lộ diện bên 2 con, ngoại hình hiện tại thay đổi bất ngờ!

Hậu trường 30/12/2023 13:38

Sau ồn ào ly hôn với Diệp Lâm Anh, thiếu gia Nghiêm Đức hiếm hoi lộ diện bên 2 con Boorin và B.Boy.

Sau chuỗi ngày đấu tố giành quyền nuôi con, hiện tại Diệp Lâm Anh và chồng cũ thiếu gia Nghiêm Đức đã dần ổn định lại cuộc sống. Mới đây nhất, tối ngày 29/12, chồng cũ Diệp Lâm Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cùng với gia đình và bạn bè. Hình ảnh buổi tiệc được khách mời chia sẻ lên mạng xã hội. Đây là lần hiếm hoi doanh nhân Nghiêm Đức lộ diện sau 3 tháng hoàn tất ly hôn với Diệp Lâm Anh.

Sau ồn ào ly hôn, chồng cũ Diệp Lâm Anh hiếm hoi lộ diện bên 2 con, ngoại hình hiện tại thay đổi bất ngờ! - Ảnh 1
Tối ngày 29/12, chồng cũ Diệp Lâm Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cùng với gia đình và bạn bè

Đáng chú ý, 2 con chung của anh và Diệp Lâm Anh là Boorin và B.Boy cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật của bố. Cả 2 nhóc tì ăn diện chỉnh chu, trang phục đồng điệu với nam doanh nhân. Lên 5 tuổi, cô bé Boorin ngày càng xinh xắn đáng yêu. Nhóc tì B.Boy lên 4 tuổi cũng kháu khỉnh không kém. Trong đó, con gái đầu lòng của Diệp Lâm Anh gây chú ý khi sở hữu đường nét gương mặt hệt như "bản sao" của bố.

Sau ồn ào ly hôn, chồng cũ Diệp Lâm Anh hiếm hoi lộ diện bên 2 con, ngoại hình hiện tại thay đổi bất ngờ! - Ảnh 2
Ngoại hình hiện tại của doanh nhân Nghiêm Đức được nhận xét trông khác biệt hơn trước

Bố mẹ ruột của doanh nhân Nghiêm Đức cũng có mặt, quây quần bên nhau vui vẻ. Ngoại hình hiện tại của doanh nhân Nghiêm Đức được nhận xét trông khác biệt hơn trước. Vóc dáng của Nghiêm Đức có phần gầy hơn, trông cân đối, không còn lộ "bụng bia", gương mặt cũng góc cạnh hơn. Ngoài ra, anh cũng biết cách chăm chút ngoại hình, vẻ ngoài tươi tắn.

Sau ồn ào ly hôn, chồng cũ Diệp Lâm Anh hiếm hoi lộ diện bên 2 con, ngoại hình hiện tại thay đổi bất ngờ! - Ảnh 3
Vóc dáng của Nghiêm Đức có phần gầy hơn, trông cân đối, không còn lộ "bụng bia", gương mặt cũng góc cạnh hơn

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh cũng gây chú ý khi đánh dấu sự trở lại Vbiz bằng việc tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Trước đó, nữ người mẫu từng cho biết lý do tham gia chương trình là muốn làm mới bản thân sau đổ vỡ hôn nhân. Diệp Lâm Anh được đánh giá là một trong những chị đẹp tài năng của chương trình về phong cách biểu diễn chuyên nghiệp

Sau ồn ào ly hôn, chồng cũ Diệp Lâm Anh hiếm hoi lộ diện bên 2 con, ngoại hình hiện tại thay đổi bất ngờ! - Ảnh 4
So với thời điểm còn làm vợ chồng với nữ diễn viên, thiếu gia Nghiêm Đức trông gầy hơn hẳn

Về vấn đề chu cấp sau ly hôn, chồng cũ Diệp Lâm Anh lên tiếng trước toà sẽ tự nguyện chu cấp 50 triệu/tháng để nuôi con gái. Đồng thời, Nghiêm Đức cũng không yêu cầu Diệp Lâm Anh phải cấp dưỡng cho việc chăm sóc bé trai ở nhà nội.

Sau ồn ào ly hôn, chồng cũ Diệp Lâm Anh hiếm hoi lộ diện bên 2 con, ngoại hình hiện tại thay đổi bất ngờ! - Ảnh 5
Về vấn đề chu cấp sau ly hôn, chồng cũ Diệp Lâm Anh lên tiếng trước toà sẽ tự nguyện chu cấp 50 triệu/tháng để nuôi con gái. Đồng thời, anh cũng không yêu cầu Diệp Lâm Anh phải cấp dưỡng cho việc chăm sóc bé trai ở nhà nội

Sau khi không thể đạt được mong muốn chăm sóc 2 con, Diệp Lâm Anh thổ lộ: "Thật ra tôi có cảm thấy hụt hẫng, trong lòng tôi luôn hy vọng sẽ được quyền nuôi cả hai con. Nhưng thời gian đã quá dài, con người ai cũng có thói quen và tôi đã dần quen với cuộc sống ổn định như hiện tại, cứ 2 tuần tôi sẽ đón con 1 lần. Trước khi bước chân vào phiên toà tôi đã chuẩn bị tâm lý, nếu may mắn được 2 bé thì cái kết quá đẹp còn nếu y án sơ thẩm thì cũng chấp nhận. Nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi việc này thì sẽ tự làm khó bản thân, mệt mỏi, không đủ tinh thần và sức khoẻ để làm việc khác".

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