Với nhan sắc được cho là nổi trội hơn cả trong số gần 200 thí sinh, Mỹ Xuân giành được vị trí cao nhất của cuộc thi và còn gây ấn tượng bởi có phần ứng xử hay nhất. Tên tuổi của người đẹp này thỉnh thoảng lại được "hâm nóng" khi tung lên mạng những hình ảnh nóng bỏng, khêu gợi. Cô tự tin khẳng định đó là vì muốn mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình "như ngắm nhìn một bông hoa đẹp" chứ không phản cảm như dư luận "ném đá". Người đẹp cũng không ngại ngần khi công bố tuổi thơ từng "đi bán vé số" của mình để gây sự chú ý cho cư dân mạng.

Á khôi Thiên Kim khá nổi tiếng với thân hình bốc lửa, khoe dáng bên những sô ảnh quảng cáo cho nhiều sản phẩm các công ty, doanh nghiệp. Ngoài ra, giới chơi mô tô phân khối lớn ở TP.HCM đều biết cô hoa khôi Thiên Kim, kiêm người mẫu và diễn viên điện ảnh bốc lửa bên những chiếc xe mô tô “khủng". Á khôi Thiên Kim cũng vừa hành nghề bán dâm, vừa đóng vai trò môi giới mại dâm.

3. Yến Vi nhận 700 đến 1000 USD

Trong lời khai của bị cáo Trần Thị Phố (chủ môi giới gái mại dâm) thì Phố đã không ít lần môi giới diễn viên Yến Vy với nhiều khách có nhu cầu mua dâm và mỗi lần “đi khách” Yến Vy đều nhận được số tiền từ 700 đến 1.000 USD.

4. Hồng Hà nhận 1.000 - 1.500 USD



Hồng Hà tên thật là Hà Thị Hồng, SN 1989, quê tại Thái Bình, được dư luận biết tới với vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình khá ăn khách. Hồng được trời cho nhan sắc, dáng vóc đẹp hơn bạn bè trang lứa. Cô đã từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp nhưng không được giải. Vụ án của cô từng gây trấn động với loạt tình tiết và vụ việc bị phanh phui của nhiều người đẹp khác.

5. Bảo Chi 500 USD một đêm

Nhờ có gương mặt đẹp và chiều cao hơn 1m72 cùng các số đo hình thể tương đối chuẩn, Bảo Chi đã đăng ký tham gia cuộc thi hoa hậu Festival biển Bà Rịa - Vũng Tàu vào năm 2006, nhưng không đạt giải cao. Nhưng sau cuộc thi này, hình ảnh của cô được biết đến, nhiều công ty thời trang, công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật mời Bảo Chi tham gia quảng cáo nên cô chuyển sang làm người mẫu tự do. Sau cuộc thi này, cô tham biểu diễn cho một số công ty thời trang và có đóng một bộ phim dài 18 tập, tuy nhiên không để lại nhiều ấn tượng.

Thù lao cho những ngày làm nghệ thuật chỉ là vài trăm nghìn, không đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng của cô. Bảo Chi thổ lộ với cơ quan công an, nghệ thuật chỉ là "bàn đạp" để cô "lấy tiếng làm những việc khác". Cuộc sống thiếu thốn, không đủ để cho cô gái mới lớn có thể mua sắm những bộ quần áo, những bộ mỹ phẩm cho "bằng bạn bè". Buồn chán, cô thường lui tới một quán bar nằm trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP HCM. Sau đó, cô quen với một má mì Sài thành và dần tham gia vào đường dây gái gọi cao cấp với giá 500 USD/ đêm.

Những nghi án người đẹp từng bán dâm từ trên trời rơi xuống.

Andrea bị tố đi khách với giá 3000 USD

Kèm theo đoạn chia sẻ khá dài kể tội tình cũ, Baggio gây choáng khi tung hình ảnh là những cuộc nói chuyện gián tiếp tố Andrea hút chích, đập đá, chuyên vay tiền rồi trốn nợ. Chưa hết, anh khiến dư luận không khỏi sốc khi tiết lộ Andrea chuyên đi khách có tổ chức môi giới và còn tự mình gạ gẫm khách hàng qua đêm giá 3000 USD. Theo cuộc trò chuyện này thì nguyên nhân khiến Baggio tức giận để đào bới chuyện cũ đó là Andrea liên tục lập facebook giả, doạ lấy hình ảnh giường chiếu của Baggio với mình trong quá khứ để gửi cho vợ anh là Quỳnh Trâm. Điều này đã khiến cho vợ anh đau lòng quá mà sảy thai.



Trang Nhung bị tố bán dâm giá 8000 USD

Hàng loạt các chân dài là người mẫu, ca sĩ, diễn viên… có tên tuổi rõ ràng đã bị hoa hậu kiêm tú bà Mỹ Xuân khai báo là có liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp mà công an TP.HCM vừa triệt phá. Một trong những chân dài mà Mỹ Xuân khai báo là siêu mẫu T.N, mà Mỹ Xuân chỉ thừa nhận “có nghe nói” cô này “đi khách” với giá 8.000 USD/lần.



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