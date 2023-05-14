Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh

Hậu trường 14/05/2023 14:31

Mạc Anh Thư đã biến gã đàn ông đào hoa nhất nhì showbiz Việt thành người đàn ông của gia đình.

Huy Khánh là một nghệ sĩ đa tài của làng giải trí trong nước khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Người mẫu, MC, diễn viên... Tuy có một sự nghiệp được nhiều người ao ước, nhưng đời tư của nam nghệ sĩ sinh năm 1981 từng rất ồn ào.

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 1
Mỹ nhân họ Mạc đến và kết hôn với nam diễn viên đào hoa bậc nhất Vbiz vào thời điểm anh vẫn còn chưa thoát khỏi những tin đồn tình cảm hay ồn ào với vợ cũ.

Mạc Anh Thư từng bị gia đình ngăn cấm yêu Huy Khánh vì nam diễn viên đã có một đời vợ. Sau đó, cô còn nhận được nhiều lời bàn tán của dư luận vì có bầu với Huy Khánh khi chưa làm đám cưới. Đỉnh điểm khi Mạc Anh Thư có bầu với Huy Khánh khi chưa làm đám cưới, dư luận càng được dịp nói ra nói vào về cô nhiều hơn. Bỏ mặc mọi thị phi, Mạc Anh Thư dọn về ở chung và gắn bó suốt nhiều năm qua với Huy Khánh.

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 2
Vượt qua mọi rào cản, cặp đôi đã chứng minh cuộc sống êm ấm và hạnh phúc trong suốt nhiều năm qua.

 Mạc Anh Thư sinh năm 1986 trong gia đình có truyền thống lâu đời giáo dục tại Vĩnh Long. Cô là một diễn viên, người mẫu sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Mạc Anh Thư từng sở hữu nhiều danh hiệu nhan sắc như: Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang 2017, Hoa khôi Thời trang toàn quốc 2008…

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 3
Hiện tại, cô không còn hoạt động nghệ thuật mà tập trung vun vén tổ ấm và kinh doanh.

Từ khi sinh con, Mạc Anh Thư cũng rời xa showbiz để tập trung phát triển công việc kinh doanh online và vun vén tổ ấm. Chỉ sự kiện nào phù hợp, cô mới xuất hiện cùng ông xã

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 4

Anh Thư chia sẻ cô cùng từng áp lực khi trở thành vợ thứ 2 của Huy Khánh 

 

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 5
Vợ á hậu của Huy Khánh ngày càng trẻ trung, gợi cảm ở tuổi U40.

 

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 6
Mạc Anh Thư sở hữu nhan sắc cuốn hút, vóc dáng đầy nóng bỏng.

 Mỹ nhân họ Mạc đến và kết hôn với nam diễn viên đào hoa bậc nhất Vbiz vào thời điểm anh vẫn còn chưa thoát khỏi những tin đồn tình cảm hay ồn ào với vợ cũ. Sự hy sinh của Anh Thư khiến Huy Khánh thay đổi. Anh trở thành người đàn ông của gia đình, biết vun vén cho tổ ấm và trân trọng người bạn đời bên cạnh.

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 7
Mỗi lần nhắc tới Mạc Anh Thư, Huy Khánh không giấu giếm niềm tự hào.

 Mạc Anh Thư gặp gỡ Huy Khánh trên phim trường “Sắc đẹp và danh vọng”. Khi đó Huy Khánh đã là nam diễn viên kiêm MC nổi tiếng. Còn Mạc Anh Thư có 2 năm vào nghề với gia tài 3-4 bộ phim không mấy ai nhớ mặt cùng danh hiệu Hoa khôi thời trang 2008 chẳng mấy ai biết tới.

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 8
Sự nhẫn nại của và chân thành của Mạc Anh Thư đã làm thay đổi được người đàn ông đào hoa Huy Khánh

Một trong những lý do khiến cô bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo là vì trong những phút gần gũi riêng tư nhất, cô nhận ra Huy Khánh không như những gì mọi người đàm tiếu về anh.

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 9
Cô con gái Cát Cát của Huy Khánh và Mạc Anh Thư sở hữu nét dễ thương, xinh xắn giống mẹ và khướu hài hước giống bố.

Anh thích thú thừa nhận chính bà xã một tay chăm sóc và dạy dỗ con gái Cát Cát khỏe mạnh, khôn ngoan. Tới nỗi dù chiều con tới đâu, anh cũng không dám làm gì ảnh hưởng tới phương pháp giáo dục con của vợ.

Sắc vóc vợ á hậu kém 5 tuổi đã 'cảm hóa' được gã đàn ông đào hoa Huy Khánh - Ảnh 10
Huy Khánh giờ đây đã thực sự là một người đàn ông của gia đình 

 

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