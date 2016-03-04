Phạm Hồng Minh: Vẽ Tuấn Hưng là trải nghiệm không bao giờ quên

Là một người em thân thiết của chủ nhân đêm liveshow – nam ca sĩ Tuấn Hưng - nghệ sĩ vẽ tranh Phạm Hồng Minh (Vietnam's Got Talent 2013) đã nhận lời xuất hiện trong đêm liveshow đặc biệt này, và có màn vẽ tranh trực tiếp đầy ấn tượng ngay trên sân khấu.

Có thể nói, Phạm Hồng Minh là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý đặc biệt trong liveshow “Đam mê”, bên cạnh nhiều nghệ sĩ đình đám khác của chương trình. Chỉ trong vỏn vẹn vài phút, Phạm Hồng Minh đã cho ra đời bức chân dung nam ca sĩ “Nắm lấy tay anh” trước sự kinh ngạc, thán phục của hàng ngàn khán giả Thủ đô. Sự kết hợp đồng điệu giữa âm nhạc và hội họa đã khiến khán giả đắm mình trong không gian đậm chất nghệ thuật và tạo được hiệu ứng mới lạ cho đêm nhạc.

Chàng họa sĩ 9x cho biết, anh đã phải chuẩn bị và lên ý tưởng kỹ càng cho lần đầu kết hợp này với Tuấn Hưng. Mặc dù đã trình diễn nhiều lần trên các sân khấu lớn nhỏ, nhưng với riêng anh, “Đam mê” đã đem lại những cảm xúc rất lạ. Nam họa sĩ cũng chia sẻ, được tham dự, được vẽ chân dung ca sĩ Tuấn Hưng là một trải nghiệm không thể nào quên trong suốt cuộc đời, sự nghiệp nghệ thuật. Với bức tranh đặc biệt này, Tuấn Hưng quyết định không giữ riêng cho mình, mà đem ra bán đấu giá để gây quỹ cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnht? viện K - Tân Triều. Số tiền 175 triệu đồng thu được thật sự là món quà ý nghĩa mà Tuấn Hưng cùng những người anh em của mình dành cho những người bất hạnh.

Bức tranh nam ca sỹ Tuấn Hưng được bán với giá 175 triệu đồng.

Liveshow “Đam mê” được Tuấn Hưng xem là bước ngoặt mới trong cuộc đời làm nghệ thuật bởi anh liều lĩnh mời dàn nhạc lên tới 50 nhạc công cùng biểu diễn. Để có thể thực hiện liveshow, Tuấn Hưng đã phải hủy 20 show ca nhạc lớn nhỏ để tập trung cho đêm nhạc của mình.

Những bản “hit” như: Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời, Trả nợ tình xa, Rêu phong, Điều quý giá nhất... được Tuấn Hưng tái hiện xuất sắc và đầy truyền cảm trên sân khấu. Anh cũng khiến công chúng yêu nhạc hài lòng với những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến viết riêng cho anh như Màu nước, Chuyện tình yêu...

Tuấn Hưng thả hồn vào trong bài hát.

Nam ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cũng góp mặt trong đêm nhạc.

Trong liveshow đậm màu sắc cá nhân này còn có sự góp mặt của “đàn anh” Đàm Vĩnh Hưng, hai học trò Yến Lê, Bùi Thuỷ và nhóm nhạc nam Oplus…