Phạm Hồng Minh hội ngộ Á Hậu Kim Nguyên dự sự kiện.

Nam nghệ sĩ diện trang phục trẻ trung với bộ vest giản dị, năng động đến mừng ngày vui của Spa. Giống như nhiều nghệ sĩ, Phạm Hồng Minh rất quan tâm đến làn da của mình. Nhìn da mặt hiện tại của Phạm Hồng Minh ít ai biết rằng trước đây anh sở hữu làn da không được khỏe.

Được nhiều bạn bè đồng nghiệp giới thiệu, Phạm Hồng Minh đã trở thành khách ruột thường xuyên lui tới Spa Vẻ đẹp hoàn hảo để chăm sóc da . Với những liệu trình đặc biệt cùng công nghệ tiên tiến làn da của Phạm Hồng Minh ngày càng cải thiện rõ rệt. Hiện tại, nam nghệ sĩ sở hữu làn da trắng mịn màng và luôn tự tin mỗi dịp đứng trước ống kính.

Hiện tại, nam nghệ sĩ sở hữu làn da trắng mịn màng và luôn tự tin mỗi dịp đứng trước ống kính.

Không chỉ có Hồng Minh, Á Hậu Kim Nguyên cùng nhiều Sao Việt luôn lựa chọn Spa Vẻ đẹp hoàn hảo để chăm sóc da sau những ngày làmt? việc mệt mỏi. Là khách ruột nên Hồng Minh có mối quan hệ thân thiết với chủ thương hiệu Spa đình đám này. Vì thế ngày khai trương chi nhánh mới, Phạm Hồng Minh không thể không đến để chia vui.

Phạm Hồng Minh cùng người bạn thân Mai Quốc Việt.

Góp mặt tại sự kiện, Phạm Hồng Minh đã có những chia sẻ với truyền thông về những kế hoạch trong thời gian tới. Trong năm 2016, Phạm Hồng Minh sẽ ra mắt phòng tranh của riêng mình, làm liveshow, quay MV và tổ chức buổi lễ off fans hâm mộ.

Bộ 3 Vicky Nhung, Phạm Hồng Minh, Mai Quốc Việt.

Buổi lễ khai trương ngoài Phạm Hồng Minh còn có sự góp mặt của nhiều Sao Việt như Á Hậu Kim Nguyên, ca sĩ Vũ Hà, Hải Yến Idol, Vicky Nhung, Đại Nhân, Châu Đăng Khoa, siêu mẫu Lại Thanh Hương, Vũ Mạnh Hiệp, Châu Minh Chí…

Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại dương, Đặng Thu Thảo càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn cũng như gu thời trang tinh tế, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp thu hút.

Vicky Nhung trở nên trẻ trung, cá tính với áo thun phối cùng quần jeans. Là một ca sĩ tuổi teen, nên cô cũng rất chú trọng đến vẻ đẹp của mình. Cô chia sẻ: “Trước đây, mặt của Nhung rất là bầu bỉnh trong cũng rất là đáng yêu. Nhưng nhờ một số phương pháp trị liệu mới nhất của “Vẻ đẹp hoàn hảo”, nên trong thời gian gần đây, mỗi khi đi diễn, Nhung đều được khán giả khen là càng ngày càng đẹp, da mặt mìn và đặc biệt mặt thon gọn giống V-Line (cười)”.

Nhờ quá trình tập luyện, ăn uống nghiêm khắc bên cạnh việc thường xuyên đến spa để chăm sóc da nên dù là mẹ 1 con, Hải Yến lúc nào cũng rất trẻ trung, “xì teen” mỗi lần xuất hiện trước công chúng khiến mọi người ngưỡng mộ.

Xuất thân là một người mẫu, đối với Kim Nguyên, cô luôn xem trọng sức khỏe cũng như việc giữ gìn vóc dáng làn da. Chính vì vậy, ngoài chế độ ăn hợp lý, Kim Nguyên còn dành chút thời gian để đi spa để thư giản và chăm sóc da.

Vũ Hà diện bộ trang phục cá tính dự khai trương. Mặc dù đã 48 tuổi nhưng Vũ Hà được nhiều người khen càng ngày càng trẻ và sở hữu một làn da căng mịn, chính vì điều này đã có nhiều người cho rằng anh đã nhờ đến dao kéo. Tuy nhiên, anh đã khẳng định rằng anh chưa bao giờ nhờ đến dao kéo cả mà hằng ngày anh áp dụng những chế độ dinh dưỡng riêng cũng như thường đi spa, đắp mặt nạ.

Mỹ nhân chuyển giới Minh Ngọc – một nhân vật nổi bật của cộng đồng LGBT Việt đã thu hút nhiều người với nhan sắc rạng rỡ. Minh Ngọc gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, phong cách nữ tính khi xuất hiện tại buổi khai trương spa “Vẻ đẹp hoàn hảo”.

Mặc dù là ca sĩ nam, nhưng đối với Đại Nhân, anh vẫn luôn đặt vấn đề chăm sóc sức khỏe và da lên hàng đầu. Chính vì vậy, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại thường đi spa để thư giãn. Không chỉ riêng mình anh là khách VIP của spa này, mà thậm chí mẹ và chị gái của anh đều là khách VIP ở đây.

Dù đang bận rộn với dự án âm sắp tới, nhạc sĩ – ca sĩ Châu Đăng Khoa vẫn dành thời gian đến tham gia sự kiện. Đến sự sự kiện, anh vẫn trung thành với phong cách Hàn Quốc năng động và cá tính.

Mai Quốc Việt chia sẻ, mỗi khi rảnh rỗi anh thường xuyên đến spa “Vẻ đẹp hoàn hảo” để chăm sóc da.

Siêu mẫu Lại Thanh Hương giản dị tham dự event sau scandal tinh cảm. Và hiện, cô đang theo đuổi con đường DJ.