'O Sen' Ngọc Mai thừa nhận từng tổ chức lễ cưới trước khi yêu Quốc Nghiệp, gửi lời nhắn nhủ chân tình đến người cũ!

Hậu trường 02/11/2023 15:57

Nhân dịp sinh nhật, 'O Sen' Ngọc Mai đã có những trải lòng hiếm hoi về chuyện đời tư.

Dù hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng dấu ấn mạnh mẽ của Osen Ngọc Mai trong lòng người hâm mộ phải kể từ khi đạt quán quân tại The Masked Singer Việt Nam. Sau cuộc thi, chuyện đời tư của nữ ca sĩ bất ngờ bị phanh phui gây nhiều lời bàn tán. Đặc biệt, đầu năm 2023, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh về việc nghệ sĩ Quốc Nghiệp, Ngọc Mai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau. Không chỉ vậy, ca sĩ Ngọc Mai còn bị đồn là người thứ 3 gây ảnh hưởng đến gia đình của vợ cũ Quốc Nghiệp và chồng cũ "O Sen".

'O Sen' Ngọc Mai thừa nhận từng tổ chức lễ cưới trước khi yêu Quốc Nghiệp, gửi lời nhắn nhủ chân tình đến người cũ! - Ảnh 1
Đầu năm 2023, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh về việc nghệ sĩ Quốc Nghiệp, Ngọc Mai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau

Sau thời gian im lặng trước những ồn ào, mới đây nhất, nhân ngày đón tuổi mới (1/11), bà xã Quốc Nghiệp lần đầu trải lòng về chuyện đời tư đang bị bàn tán suốt thời gian qua. Cô thừa nhận đã tổ chức đám cưới với người cũ nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Theo đó, ca sĩ Ngọc Mai bày tỏ sự biết ơn những người đã đi qua cuộc đời mình. Từ đó, giúp cô có được nếm đủ vị của dòng chảy cuộc sống và cảm nhận sâu sắc tình thương yêu thực sự của gia đình. Nói về hình ảnh lễ cưới với chồng cũ, Ngọc Mai kể đó là đám cưới đơn sơ khi cô và người cũ chấp nhận sự cản trở để chung bước.

'O Sen' Ngọc Mai thừa nhận từng tổ chức lễ cưới trước khi yêu Quốc Nghiệp, gửi lời nhắn nhủ chân tình đến người cũ! - Ảnh 2
Bà xã Quốc Nghiệp lần đầu trải lòng về chuyện đời tư đang bị bàn tán suốt thời gian qua

Thậm chí, thời điểm đó, Ngọc Mai mặc áo dài đi diễn ở phòng trà để làm cô dâu và đội chiếc lúp mua ở chợ Tân Bình. “Tôi tự trang điểm, tự làm hoa thật đơn sơ trong tất cả buổi chung vui. Rất nhiều người chứng kiến và giúp đỡ tôi cho đám cưới nhưng chúng tôi chưa tự tin để đăng ký kết hôn cùng nhau. Chúng tôi có quyết định như thế nào thì cả hai cũng tôn trọng vì miễn là tốt cho nhau” - Ngọc Mai chia sẻ.

Cô cũng khẳng định chưa bao giờ thấy hổ thẹn hay giấu giếm chuyện cũ. Thậm chí, đó là câu chuyện đẹp mà Ngọc Mai chia sẻ với người thân, học trò, bạn bè, hàng xóm. Theo Ngọc Mai, tuy đường ai nấy đi nhưng cô vẫn giữ được tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng, em chồng và họ hàng bên chồng cũ. Cô cũng ngầm phủ nhận tin cướp nhà của chồng cũ khi tuyên bố: “Tôi chưa từng tham của ai một đồng vì lòng tự trọng của chính mình”.

'O Sen' Ngọc Mai thừa nhận từng tổ chức lễ cưới trước khi yêu Quốc Nghiệp, gửi lời nhắn nhủ chân tình đến người cũ! - Ảnh 3
Cô cũng khẳng định chưa bao giờ thấy hổ thẹn hay giấu giếm chuyện cũ. Thậm chí, đó là câu chuyện đẹp mà Ngọc Mai chia sẻ với người thân, học trò, bạn bè, hàng xóm

Với nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp, Ngọc Mai nhấn mạnh cả hai đã kiểm chứng mọi thứ cả về lý và tình trước khi gắn bó. “Chúng ta chẳng tranh chấp với ai, chẳng bỏ mặc ai, tất cả là sự lựa chọn được mất của mỗi người trong cuộc. Em có những 3 lần được mặc áo cô dâu chụp hình và chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta nhưng vẫn còn thử thách. Một ngày mới, tuổi mới, một trang sách mới của cuộc đời. Tôi khép lại mọi thứ của quá khứ và bước tiếp trên con đường thênh thang, thảnh thơi đã chọn” - Ngọc Mai nhắn nhủ.

Dưới bài viết, mẹ và em chồng cũ của nữ ca sĩ cũng để lại bình luận đáng chú ý. Em gái anh Tô bình luận: "Em chứng kiến chặng đường anh chị từ lúc yêu nhau, cưới nhau đến khi đường ai nấy đi. Nếu là người tham vật chất, chắc chắn chị không bao giờ chọn anh Tô".

Mẹ chồng cũ cũng nhắn gửi lời yêu thương, coi Ngọc Mai như con gái. Hai gia đình trân quý nhau, nhiều năm nay Quốc Nghiệp duy trì thói quen dậy lúc 5h để gọi video, đọc sách cùng mẹ chồng cũ của vợ. 

'O Sen' Ngọc Mai thừa nhận từng tổ chức lễ cưới trước khi yêu Quốc Nghiệp, gửi lời nhắn nhủ chân tình đến người cũ! - Ảnh 4
Nhiều năm nay Quốc Nghiệp duy trì thói quen dậy lúc 5h để gọi video, đọc sách cùng mẹ chồng cũ của vợ

 

Trước đó, dù tin đồn ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín, công việc của mình, Ngọc Mai giữ im lặng. Cô chọn cách nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bản thân. Ngọc Mai cho biết gia đình cô đã gửi thông tin sự việc đến cơ quan công an. “Biết ơn Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) của Bộ Công an đã đồng hành cùng gia đình tôi trong thời gian qua và vẫn đang tiếp tục đồng hành. Tôi sẽ không phụ lòng yêu thương của mọi người. Tôi sẽ vững chãi trên con đường đã chọn, vẫn cống hiến tận tâm với nghề” - Ngọc Mai viết.

'O Sen' Ngọc Mai thừa nhận từng tổ chức lễ cưới trước khi yêu Quốc Nghiệp, gửi lời nhắn nhủ chân tình đến người cũ! - Ảnh 5
Ngọc Mai mong muốn mọi ồn ào được khép lại

Đại diện truyền thông của Ngọc Mai cho biết, Ngọc Mai mong muốn mọi ồn ào được khép lại. “Chúng tôi có mở hồ sơ các sự việc không mong muốn cơ quan điều tra. Các cá nhân, đơn vị truyền thông muốn lấy thông tin có thể trao đổi với cục A05 để nắm chi tiết. Bản thân Ngọc Mai không muốn nhắc lại về những ồn ào” - người này chia sẻ.

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