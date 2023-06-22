Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò

Hậu trường 22/06/2023 10:47

Nữ diễn viên xinh đẹp, từng làm mẹ đơn thân khi chỉ mới 18 tuổi, bật khóc nghẹn ngào khi trải lòng về quá khứ hôn nhân không trọn vẹn.

Quỳnh Lương tên là Lương Mai Quỳnh, sinh năm 1995. Trước khi được biết đến là một diễn viên, cô nổi tiếng với vai trò mẫu ảnh, từng đóng nhiều MV “triệu view”: Màu nước mắt (Nguyễn Trần Trung Quân), Nếu ngày ấy (Soobin Hoàng Sơn), Ước có người bên tôi mỗi khi tôi buồn (Tăng Phúc)...

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 1
Nữ diễn viên 9X, Quỳnh Lương với ngoại hình xinh đẹp, cá tính 
Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 2
Quỳnh Lương với tạo hình là một bậc mẫu nghi xinh đẹp sắc sảo trong MV Màu nước mắt 
Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 3
Quỳnh Lương còn hoá thân cô gái hiền lành, thuần khiết trong MV Nếu ngày ấy của Soobin Hoàng Sơn 

Mới đây, Quỳnh Lương gây ấn tượng khi xuất hiện là nữ chính trong tập 6 của chương trình Người ấy là ai khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Đến với chương trình, cô mong muốn được là hình ảnh Mai Quỳnh - một cô gái đơn thuần đến vì tình yêu và mong muốn có thể tìm được "nửa kia" phù hợp cho quãng đường đời sắp tới.  

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 4
Quỳnh Lương gây ấn tượng khi xuất hiện trong tập 6 của chương trình hẹn hò đình đám Người ấy là ai

Trong chương trình, cô nàng chia sẻ trong nước mắt vì quá khứ từng trải qua cuộc khủng hoảng trong hôn nhân. Cô quyết định mạnh mẽ kết thúc mối tình đau khổ. Trở thành ''mẹ đơn thân'' khi chỉ mới 18 tuổi, cô mang trong mình nhiều nỗi sợ hãi về ''cơm, áo, gạo tiền'' để lo cho con trai. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực hiện tại cô đã có cuộc sống ổn định hơn, thực hiện được ước mơ nghệ thuật. 

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 5
Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 6
Quỳnh Lương nghẹn ngào trải lòng về cuộc sống hôn nhân đỗ vỡ trong chương trình 

Thu hút khán giả với hình ảnh một người mẹ đơn thân vô cùng độc lập, cá tính, Quỳnh Lương khiến ban cố vấn chương trình và khán giả xúc động với câu chuyện của mình. Bên cạnh đó, cố vấn ca sĩ Bảo Thy cũng dành tình cảm, lời động viên đến nữ chính và đến các "single mom", làm mẹ là một điều tuyệt vời! Nữ ca sĩ cho rằng Quỳnh Lương độc lập, tự tin và xinh đẹp thì không có điều gì đáng tự ti. 

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 7
Nhận được sự động viên từ dàn cố vấn, Quỳnh Lương mong muốn có thể tìm được một chàng trai phù hợp, cùng mình chinh phục chặng đường sau này...

Dù gặp nhiều tổn thương trong quá khứ nhưng nữ diễn viên vẫn giữ mối quan hệ tốt với bố mẹ chồng cũ, thường xuyên gửi con sang nhà ông bà nội để con cảm nhận được tình thương trọn vẹn của gia đình.

Trong một chương trình talk show trước đó, khi chia sẻ về chuyện quá khứ, Quỳnh Lương gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua, kể cả chồng cũ và gia đình người này. Cách cư xử văn minh của Quỳnh Lương nhận được nhiều lời khen ngợi.

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 8
Quỳnh Lương làm mẹ đơn thân, đảm nhận trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con trai là bé Gấu 
Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 9
Nhóc tì Gấu nhà Quỳnh Lương chiếm tình cảm của khán giả mỗi lần xuất hiện

Nhờ công việc người mẫu và diễn xuất hiện tại, Quỳnh Lương có thu nhập ổn định. Nữ diễn viên từng chia sẻ, 100 triệu đồng mỗi tháng cô đã kiếm được từ rất lâu. Cô từng gây sốc với phát ngôn ''lương 10 triệu không sống nổi'', lý do khiến nhiều người dễ dàng đoán được, Quỳnh Lương phải một mình lo cho con trai và phụng dưỡng bố mẹ vì thế cần một số tiền lớn hơn để trang trải. 

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 10
Nhờ công việc người mẫu và diễn xuất hiện tại, Quỳnh Lương có thu nhập ổn định

Trước khi đến với bộ phim truyền hình Đừng làm mẹ cáu, diễn viên quê Phú Thọ từng có cơ hội tham gia 2 bộ phim truyền hình là Lối nhỏ vào đời, Gara hạnh phúc. Ngoài ra, dù tuổi nghề khá trẻ nhưng cô cũng đã có cho mình vai diễn trong 2 bộ phim điện ảnh Mưu kế thượng lưu và Chị chị em em 2.

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 11
Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân ở tuổi 18, 'mở cửa trái tim' đi tìm tình yêu mới trong chương trình hẹn hò - Ảnh 12
Gần đây, Quỳnh Lương gây ấn tượng mạnh mẽ khi tham gia bộ phim truyền hình đình đám mang tên Gara hạnh phúc. 

Năm 2022 đến hiện tại, Quỳnh Lương đã thành công gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt. Nữ diễn viên được đánh giá là sẽ phát triển nhiều hơn trong tương lai.  

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