NTK Nguyễn Công Trí người mang hồn "Lúa" Việt khẳng định đẳng cấp tại Tokyo Fashion Week

Cách đây vài giờ, đêm diễn khai mạc chính thức của Tuần lễ thời trang Tokyo – Tokyo Fashion Week 2016 đã diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ của Mercedes Benz Fashion Week mùa thu đông 2016, một trong 4 tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới . Và Công Trí là đại diện duy nhất & chính thức của Việt Nam được mời tham dự. Lần này, anh mang đến xứ sở Phù Tang những thiết kế Haute Couture mới nhất trong bộ sưu tập No.9 mang tên "Lúa" với chất liệu chính là lụa Lãnh Mỹ A.

"Bảo bối" được Công Trí chọn mang đến xứ người lần này chính là chất liệu lụa Lãnh Mỹ A huyền thoại của Việt Nam. Từ nguyên liệu vô cùng quý giá đó, Công Trí một lần nữa vận dụng khối óc sáng tạo lẫn thẩm mỹ độc đáo của mình, thổi vào chất liệu trứ danh hơi thở vô cùng hiện đại và mới mẻ. Kỹ thuật smocking tạo bề mặt vải phong phú vốn là dấu ấn phong cách đặc trưng của nhà thiết kế từ BST No.7 tiếp tục được khai thác triệt để, cộng hưởng với sắc đen tuyền bóng mượt của Lãnh Mỹ A và nghệ thuật bố cục chi tiết tinh xảo tạo nên bộ chất liệu thuần Việt vừa gần gũi nhưng không kém phần lạ lẫm, tạo sức hút thị giác ấn tượng cho từng bộ trang phục ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Tôi không chủ trương phải gây choáng váng cho ai mỗi lần trở lại, chỉ cần làm hết sức có thể, và bộ sưu tập nào cũng làm như thể bộ cuối cùng. Sáng tạo đối với tôi trong thời điểm hiện tại không chỉ dừng lại ở đam mê, nhiệt huyết nữa, mà giờ còn có cả phần trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân, với khán giả đã tin tưởng tôi và những gì tôi đã đạt được trên hành trình của mình." Chia sẻ của Công Trí một lần nữa lại khiến khán giả nức lòng tự hào lẫn ngưỡng mộ, không chỉ bởi tài năng và sức làmt? việc đáng nể, mà chính bởi cách anh đã dành trọn tâm sức của mình để trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hoá tốt đẹp của quê hương xứ sở.

Cùng chiêm ngưỡng trọn vẹn BST No.9 của NTK Công Trí: