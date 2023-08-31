Những sao nữ đình đám Vbiz tố chồng bạo hành dã man, khủng hoảng tinh thần khiến ai cũng sốc

Hậu trường 31/08/2023 16:28

Không ít những mỹ nhân Việt phải âm thầm chịu đựng chính người chồng bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần trong suốt một thời gian dài.

Dương Yến Ngọc

Dương Yến Ngọc được biết đến khi đăng quang Á hậu 1- Hoa hậu phụ nữ Việt Nam 2000. Năm đó, Ngô Thanh Vân chỉ đạt Á hậu 2. Tháng 9/2015, Dương Yến Ngọc từng công khai hình ảnh bị chồng đánh, gây thương tích nghiêm trọng. Cô tiết lộ mình và chồng cũ ly hôn từ tháng 8/2015 nhưng trong thời gian chờ phán quyết của tòa, cả hai vẫn sống chung vì thương con. 

Những sao nữ đình đám Vbiz tố chồng bạo hành dã man, khủng hoảng tinh thần khiến ai cũng sốc - Ảnh 1
Dương Yến Ngọc được biết đến khi đăng quang Á hậu 1- Hoa hậu phụ nữ Việt Nam 2000. Năm đó, Ngô Thanh Vân chỉ đạt Á hậu 2

Thời điểm này, cô nhiều lần bị chồng bạo hành. Theo lời Yến Ngọc, mỗi tuần cô bị đánh 2-3 lần, mỗi lần diễn ra 3-4 tiếng. Không chịu đựng nổi thói vũ phu của chồng cũ, cô quyết định ra đi. Tuy nhiên, khi quay về dọn đồ, gặp con, cô tiếp tục bị chồng cũ đánh khiến kế hoạch tham gia phim Những ngọn nến trong đêm 2 phải hoãn lại.

Những sao nữ đình đám Vbiz tố chồng bạo hành dã man, khủng hoảng tinh thần khiến ai cũng sốc - Ảnh 2
Cô tiết lộ mình và chồng cũ ly hôn từ tháng 8/2015 nhưng trong thời gian chờ phán quyết của tòa, cả hai vẫn sống chung vì thương con. Thời điểm này, cô nhiều lần bị chồng bạo hành

Chia sẻ về nguyên nhân bị bạo hành, Yến Ngọc cho biết chồng cũ có tính khí thất thường, gia trưởng và có nhiều ức chế về sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước. Cô cũng gửi đơn lên Công an quận 7 TP.HCM, tố cáo hành vi bạo hành của chồng cũ.

Những sao nữ đình đám Vbiz tố chồng bạo hành dã man, khủng hoảng tinh thần khiến ai cũng sốc - Ảnh 3
Chia sẻ về nguyên nhân bị bạo hành, Yến Ngọc cho biết chồng cũ có tính khí thất thường, gia trưởng và có nhiều ức chế về sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước

Kiều Trinh

Sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của Kiều Trinh luôn trắc trở, lận đận. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, chị và con gái rời khỏi nhà với đôi tay trắng. Sau đó, Kiều Trinh gặp gỡ, chung sống với người chồng thứ hai và bắt đầu cuộc hôn nhân như "địa ngục trần gian". 

Những sao nữ đình đám Vbiz tố chồng bạo hành dã man, khủng hoảng tinh thần khiến ai cũng sốc - Ảnh 4
Sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của Kiều Trinh luôn trắc trở, lận đận

Kiều Trinh liên tục bị chồng bạo hành nên luôn hoang mang, sợ hãi và trốn tránh. "Tôi bị anh ta nhốt vào một căn phòng, mở nhạc lên rồi đánh để người xung quanh không phát hiện" - diễn viên kể trong một chương trình. Cuộc sống bất hạnh khiến Kiều Trinh bị trầm cảm, đầu óc không minh mẫn, sa sút trí nhớ. Mỗi lần lên cơn, chị phá đồ đạc, đập đầu vào tường để tự tử.

Những sao nữ đình đám Vbiz tố chồng bạo hành dã man, khủng hoảng tinh thần khiến ai cũng sốc - Ảnh 5
 Cuộc sống bất hạnh khiến Kiều Trinh bị trầm cảm, đầu óc không minh mẫn, sa sút trí nhớ

Con gái - diễn viên Thanh Tú (khi ấy 13 tuổi) giúp Kiều Trinh tỉnh ngộ khi chạy đến ôm mẹ và nói: "Mẹ đánh con đi cho bớt đau". Chị mạnh mẽ cắt đứt mối quan hệ độc hại, làm mẹ đơn thân nuôi dạy các con. 

Diễm Hương

Năm 2014, hoa hậu Diễm Hương lên tiếng tố chồng đại gia đầu tiên đánh đập khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Cô cho biết chồng cũ ghen tuông mù quáng, thường xuyên đánh đập cô dã man. Hoa hậu thế giới người Việt cho biết: "Tôi đã có 3 năm sống không bằng chết. Bố mẹ tôi đều biết chuyện tôi bị bạo hành và rất phẫn nộ trước hành động của ông ấy".

Những sao nữ đình đám Vbiz tố chồng bạo hành dã man, khủng hoảng tinh thần khiến ai cũng sốc - Ảnh 6
Năm 2014, hoa hậu Diễm Hương lên tiếng tố chồng đại gia đầu tiên đánh đập khiến báo chí tốn không ít giấy mực

Để thoát khỏi người chồng "ác độc" của mình, Diễm Hương đã phải gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Công an, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm, Cục Nghệ thuật Biểu diễn để cầu cứu. Trong khoảng thời gian bị chồng bạo hành, Diễm Hương từng ý định lao đầu vào xe tải để kết thúc mọi bi kịch. Ngày 26/03/2015, Diễm Hương chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Một thời gian sau, nàng Hậu lập gia đình lần hai với ông xã Quang Huy.

Những sao nữ đình đám Vbiz tố chồng bạo hành dã man, khủng hoảng tinh thần khiến ai cũng sốc - Ảnh 7
Để thoát khỏi người chồng "ác độc" của mình, Diễm Hương đã phải gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Công an, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm, Cục Nghệ thuật Biểu diễn để cầu cứu
Cuộc sống hiện tại của nữ siêu mẫu Vbiz từng bị bạn trai bạo hành dã man lúc đang mang thai như thế nào?

Cuộc sống hiện tại của nữ siêu mẫu Vbiz từng bị bạn trai bạo hành dã man lúc đang mang thai như thế nào?

Sau sự việc chấn động trên, Khả Trang chia sẻ dọn ra ngoài sinh sống, bắt đầu với cuộc sống của mẹ đơn thân.

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