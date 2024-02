Những cặp anh em ruột nổi tiếng, tài năng 'phá đảo' làng giải trí Vbiz

Sơn Tùng M-TP - MONO

Không riêng Sơn Tùng M-TP mà em trai của nam ca sĩ là Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) cũng "gây sốt" làng giải trí từ khi mới debut. MONO gây ấn tượng với visual điển trai cùng giọng hát tốt không kém gì anh trai.

Thời gian đầu tuyên bố theo đuổi sự nghiệp ca hát, MONO cũng ngay lập tức vấp phải không ít sự hoài nghi từ công chúng. Thế nhưng, MV đầu tay Quên Anh Đi của anh nhanh chóng leo top 1 trending YouTube chỉ sau 2 ngày ra mắt đã giúp anh ngày càng khẳng định được tài năng trong làng giải trí. Tiếp nối sau thành công này, MONO tiếp tục làm mưa làm gió với loạt hit: Waiting For You, Em Là, Em xinh,... Dù "sinh sau đẻ muộn" so với anh trai nhưng có thể thấy sức hút hiện tại của MONO cũng không phải dạng vừa.