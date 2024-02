Mới đây nhất, chiều ngày 3/2, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My chính thức có chia sẻ đáng chú ý về tin đồn bầu bí. Cụ thể, nàng hậu đăng tải hình ảnh tình tứ bên bạn trai kèm theo đó, cô chia sẻ ngắn gọn 1 từ: "Papa". Bên dưới bình luận, dù chưa rõ tin đồn thực hư ra sao nhưng người hâm mộ liên tục để lại lời chúc cho cặp đôi sắp lên chức bố mẹ.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao hình ảnh Á hậu Việt Nam 2010 - Vũ Hoàng My lộ diện với vòng 2 to bất thường, nghi vấn mang thai con đầu lòng. Thời gian gần đây, nếu theo dõi trên trang cá nhân của người đẹp, có thể thấy Hoàng My hiếm hoi chụp ảnh để lộ toàn cơ thể. Cô cũng không cập nhật quá nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân. Người hâm mộ cho rằng mỹ nhân đang muốn giữ kín về chuyện tình cảm.

Tuần thứ 6 thai kỳ, Hoàng My không muốn ăn gì, chỉ ăn trái cây và các loại hạt. Giai đoạn đó, cô rất gầy. Trong thai kỳ, cô không bị nghén, cũng không quá mập. Hiện tại, nữ diễn viên không biết bản thân đã tăng bao nhiêu kg. Nhưng cô yên tâm vì bác sĩ đánh giá mẹ nạp đủ dinh dưỡng và em bé phát triển tốt.

Chia sẻ với Ngoisao, Á hậu Hoàng My đã xác nhận mang thai con đầu lòng và hiện ở tuần thứ 32 của thai kỳ, dự kiến sinh vào cuối tháng 3. Người đẹp cho biết trong thai kỳ, cảm xúc cô thay đổi nhiều sắc thái, có lúc vui vẻ, có lúc bật khóc, có lúc căng thẳng. Nhưng từ tháng thứ tư, cô học cách không bực tức bất kể chuyện gì, bởi biết trạng thái tâm lý tệ của người mẹ sẽ không tốt cho em bé. Cô nói đùa về sự dễ tính hơn với bạn trai: "Anh ấy đâu biết tôi chỉ nhịn vì con".

Thời gian vừa rồi dưỡng thai ở Việt Nam, Hoàng My được mẹ, anh trai, em trai và một người bác chăm lo từng bữa ăn. Vài ngày tới, mẹ bầu sẽ bay sang Áo sum họp với người yêu, cô sẽ tự túc chuyện ăn uống. Những chuyến cô sang Áo trước đây, bố mẹ bạn trai cũng thường xuyên làm món ăn gửi cho cô.

Tại Áo, cô và bạn trai sống riêng nhưng giữ sự gắn kết với gia đình anh. Á hậu cho biết người yêu đã sắp xếp bệnh viện uy tín và bác sĩ giỏi lo chuyện sinh nở cho cô. Cô sẽ thăm khám và nghe theo hướng dẫn của bác sĩ, trước khi đưa ra lựa chọn sinh thường hay sinh mổ.

Với Hoàng My ở hiện tại, sinh con quan trọng hơn làm đám cưới. Bởi cô đã bước qua tuổi 35 - độ tuổi an toàn cuối cùng để sinh nở. Điều khiến Hoàng My lo lắng nhất khi mang bầu là túi nước bất thường trong cơ thể cô. Cô sống chung với túi nước này đã nhiều năm, ảnh hưởng hệ tiêu hóa và hô hấp.

Năm ngoái, á hậu sang Áo làm phẫu thuật, hút được gần 4l nước trong ổ bụng. Vì căn bệnh lạ này, cô lo sợ không giữ được con. Tuy nhiên may mắn, sức khỏe của Hoàng My tốt hơn khi mang bầu. Cô nói đùa em bé đã đẩy túi nước biếm, n mất.

Trước đó, năm 2022, Hoàng My vài lần đăng ảnh ôm một người đàn ông nhưng chỉ là ảnh chụp từ phía sau lưng. Cô cho biết không giấu giếm việc có bạn trai nhưng chưa sẵn sàng để lộ dung mạo nửa kia. Á hậu cho biết bạn trai Việt kiều khiến người từng muốn đi tu như cô thay đổi quan niệm cuộc sống và hôn nhân, cũng là người đồng hành với cô trong hành trình điều trị bệnh lạ.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988, đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Hoàng My là đại diện đầu tiên của Việt Nam được tham dự hai đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Một trong những mối tình được Hoàng My công khai trước đó là doanh nhân Philip Nguyễn, em chồng Tăng Thanh Hà và là chồng hiện tại của hotgirl Linh Rin.