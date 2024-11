Nam NSND chuyên nhận vai 'đi tù' ngoài đời mang quân hàm đại tá: Là 'ông trùm' đào hoa nhưng về già lại một mình, sống an yên sau 2 lần đổ vỡ

Hiện tại, Trần Nhượng đã nghỉ hưu với quân hàm Đại tá Công an nhân dân Việt Nam.

Nghệ sĩ Trần Nhượng là 1 trong 2 người thuộc lực lượng công an đầu tiên được phong NSND.

Sự nghiệp ông nhiều dấu ấn dù chủ yếu đóng vai phản diện, vai phụ... tuy nhiên đường tình duyên lại khá lận đận.

Nam nghệ sĩ kết hôn lần đầu vào năm 1973 qua sự mai mối của cha mẹ. Thế nhưng sau 22 năm gắn bó, hôn nhân của NSND Trần Nhượng tan vỡ.

NSND Trần Nhượng từng tâm sự về lý do không thể tiếp tục chung đường với vợ cũ: "Các cụ có câu vợ chồng là do duyên số, thế nên đến rồi tan đều là duyên số cả. Có hàng nghìn lẻ một lý do để tan vỡ thế nên chúng ta phải chấp nhận như là một số phận. Rất nhiều người cũng quan tâm đến lý do chia tay nhưng tôi chỉ trả lời một cách đơn giản: Không phù hợp và đến thời điểm thì phải chia tay. Không có gì dằn vặt hay quá ghê gớm khi mình đã xác định nó là số phận".

Trước khi đến với người vợ thứ 2, NSND Trần Nhượng có khoảng 10 năm sống cô đơn. Đến khi bước sang cái tuổi U60, giống như NSND Trần Nhượng từng nói "vợ chồng là cái duyên cái số", ông lại gặp được người phụ nữ kém mình đến tận 23 tuổi.

Cứ ngỡ đây sẽ là bến đỗ cuối cùng thì vào năm 2019, nam nghệ sĩ gây bất ngờ khi tiết lộ đã chia tay. Từ đó đến nay, NSND Trần Nhượng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Sau 50 năm hoạt động nghệ thuật, NSND Trần Nhượng cho biết ông sống bằng lương hưu khi về già. Nam nghệ sĩ nói thời còn đóng phim, ông không đặt nặng chuyện tài chính nên không tích lũy được của cải vật chất.

Hiện tại, nam diễn viên chọn cuộc sống độc thân an yên

Trần Nhượng tâm sự: "Thú thực, bản thân tôi về mặt tài chính cũng rất khó khăn. Trong giới văn nghệ sĩ, có lẽ Trần Nhượng là người nghèo nhất. Ngoài đời, trông tôi lúc nào cũng đàng hoàng như 'đại gia', nhưng thực ra lại không có tiền.

Mấy năm nay gần như không thấy ai mời làm phim nên giờ tôi chỉ sống dựa vào lương hưu. Năm xưa tôi theo nghề chân chất và thật thà, không đặt nặng vấn đề tài chính nên cũng không có của cải tích lũy để hỗ trợ các con hoạt động nghệ thuật hay phục vụ cho khát vọng của mình".