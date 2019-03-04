Mua dây chuyền vàng ‘khủng’ tặng mẹ nhân ngày 8/3, H’Hen Niê tiết lộ bí mật đặc biệt phía sau

Hoa hậu H’Hen Niê khiến cư dân mạng xúc động khi tâm sự về món quà ý nghĩa mua tặng mẹ nhân ngày 8/3.
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Những ngày này, cả nước đang háo hức chuẩn bị chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người bắt đầu suy nghĩ làm sao để tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình món quà ý nghĩa và độc đáo nhất.
Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê cũng vừa chia sẻ về món quà tặng mẹ trong ngày đặc biệt này. Dù bận rộn với lịch trình trong và ngoài nước, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 vẫn dành thời gian chọn cho mẹ món quà ý nghĩa.
“Mẹ Hen từng lấy dây chuyền trên cổ đem bán để con có tiền vào Sài Gòn học. 8/3 suy nghĩ quà tặng mẹ và con thấy cái này hợp lý nhất. Yêu mẹ", H’Hen Niê viết.
Không chỉ có giá trị lớn về vật chất, sợi dây chuyền vàng còn mang ý nghĩa tinh thần không hề nhỏ với nàng hoa hậu tóc tém. Khi gia đình còn khó khăn, để có tiền cho con đi học, mẹ cô đã phải đem dây chuyền đi bán.
Hoa hậu H’Hen Niê chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình, đặc biệt là mẹ. Trong những cuộc giao lưu với truyền thông và công chúng, người đẹp Ê Đê vẫn thường nhắc về mẹ với tình yêu vô bờ.
Hiện tại, dù đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, H’Hen Niê vẫn không quên những lời mẹ dặn. Đặc biệt, cô vẫn là cô con gái nhỏ ngoan ngoãn và hiếu thảo của bố mẹ.