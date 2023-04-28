Hoa hậu cho biết thời gian gần đây cơ thể cô liên tục có những dấu hiệu lạ như nhịp tim rối loạn, bủn rủn tay chân...
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Vào tối ngày 27/4, Hoa hậu Phương Khánh đã đăng tải đoạn clip dài giãi bày và chia sẻ chuyện cô bị mắc bệnh cường giáp. Nàng hậu sinh năm 1995 cho biết gần đây cô liên tục cảm thấy cơ thể có những thay đổi lạ như hồi hộp, bủn rủn tay chân, choáng váng, muốn ngất xỉu và nhịp tim rối loạn.
Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ cô mong mọi người có thể chăm sóc sức khoẻ của mình tốt hơn, đặc biệt là các bạn gái. Dạo gần đây, cô cảm thấy mình liên tục hồi hộp, bủn rủn tay chân, có khi hay choáng và muốn ngất xỉu, nhịp tim bị rối loạn. Hoa hậu quyết định đi khám bệnh, làm nhiều chẩn đoán và sau đó biết bị cường giáp. May mắn nàng hậu đã đi khám và được phát hiện kịp thời, nếu như để lâu hơn nữa thì có thể dẫn tới suy tim. Người đẹp 9x cho biết căn bệnh này đã gây ảnh hưởng tới tim mạch và khiến cô không thể sinh hoạt bình thường giống như trước.
Trong video này, Phương Khánh liên tục nhắn nhủ và nhắc nhở khán giả tự chăm sóc bản thân và chủ động đi khám khi phát hiện ra những điều bất thường của cơ thể. 'Đôi khi mình cũng bận rộn quá hay bỏ bê, đó là hồi chuông cảnh tỉnh để chăm sóc lại cho mình. Khánh cũng khá buồn nhưng sẽ không sao. Khánh mong rằng mọi người sẽ chăm sóc bản thân của mình hơn', nàng hậu cho hay. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã gửi lời động viên tới Hoa hậu Phương Khánh: 'Thương quá, chúc Khánh mau khoẻ nhé', 'Chị giữ gìn sức khoẻ và luôn mạnh mẽ nhé'...
Dù đã đăng quang Miss Earth hơn 5 năm, nhưng sức hút đặc biệt của nàng hậu Bến Tre chưa từng giảm sút. Mỹ nhân sinh năm 1995 không hoạt động quá nhiều trong làng giải trí, tuy vậy mỗi khi Phương Khánh xuất hiện đều khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì diện mạo quá sang chảnh.
Phương Khánh sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 m, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. Trong chung kết Miss Earth tháng 11/2018, cô vượt qua 87 thí sinh để đăng quang. Sau cuộc thi, cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Cô lọt vào top 10 "Timeless beauty" do Missosology bình chọn (H'Hen Niê đứng đầu).