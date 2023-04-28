Vào tối ngày 27/4, Hoa hậu Phương Khánh đã đăng tải đoạn clip dài giãi bày và chia sẻ chuyện cô bị mắc bệnh cường giáp. Nàng hậu sinh năm 1995 cho biết gần đây cô liên tục cảm thấy cơ thể có những thay đổi lạ như hồi hộp, bủn rủn tay chân, choáng váng, muốn ngất xỉu và nhịp tim rối loạn.

Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ cô mong mọi người có thể chăm sóc sức khoẻ của mình tốt hơn, đặc biệt là các bạn gái. Dạo gần đây, cô cảm thấy mình liên tục hồi hộp, bủn rủn tay chân, có khi hay choáng và muốn ngất xỉu, nhịp tim bị rối loạn. Hoa hậu quyết định đi khám bệnh, làm nhiều chẩn đoán và sau đó biết bị cường giáp. May mắn nàng hậu đã đi khám và được phát hiện kịp thời, nếu như để lâu hơn nữa thì có thể dẫn tới suy tim. Người đẹp 9x cho biết căn bệnh này đã gây ảnh hưởng tới tim mạch và khiến cô không thể sinh hoạt bình thường giống như trước.