MC Tuấn Tú từng căng thẳng đến tuyệt vọng vì 8 năm không có con

Hậu trường 03/10/2023 21:41

MC Tuấn Tú từng trải qua khó khăn đến tuyệt vọng trong lần có con thứ 2 vì vợ chồng anh đã mất 8 năm chờ đợi.

Gần đây, MC Tuấn Tú thu hút sự chú ý khi tái xuất trong phim Nhà Mình Lạ Lắm cùng dàn diễn viên gạo cội như nghệ sĩ Trung Anh, nghệ sĩ Kim Xuân, diễn viên Nhan Phúc Vinh, diễn viên Lưu Huyền Trang...

MC Tuấn Tú từng căng thẳng đến tuyệt vọng vì 8 năm không có con - Ảnh 1
 MC Tuấn Tú tái xuất trong phim Nhà Mình Lạ Lắm cùng dàn diễn viên gạo cội

 

Về đời tư, Tuấn Tú đang có cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp Thanh Huyền và làm bố của hai thiên thần nhỏ là con trai Kỳ Nam và con trai Rio. Anh được vợ ủng hộ công việc diễn xuất. Vào tháng 7 năm ngoái, gia đình Tuấn Tú cũng đã đón thành viên thứ 2. Nam MC luôn túc trực và chăm sóc cho vợ.

MC Tuấn Tú từng căng thẳng đến tuyệt vọng vì 8 năm không có con - Ảnh 2
Gia đình nhỏ của Tuấn Tú - Thanh Huyền

 

MC Tuấn Tú cũng tiết lộ về trải nghiệm khó khăn trong lần thứ 2 làm bố vì vợ chồng anh đã mất 8 năm chờ đợi. Cụ thể, anh cho biết: "Vợ chồng tôi lần đầu đã khó khăn, lần hai còn khó khăn hơn. 8 năm chờ đợi, vợ chồng tôi đi khám được bác sĩ nói tất cả đều bình thường nhưng lại không thể có bầu. Chúng tôi nhiều lúc nản chí, tưởng như bị vô sinh thứ cấp rồi và chắc chỉ sinh được một bé. Đến khi cả hai quên đi, không nghĩ nữa thì món quà bất ngờ đến. Đó là điều vô cùng tuyệt vời. Khi con chào đời, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn. Đã có lúc tôi rất stress vì không hiểu tại sao nhưng giờ tôi tin đó là duyên số. Có những thứ cố gắng sẽ được nhưng có những thứ phải nhờ Trời ban cho".

Trước đó, vợ chồng Tuấn Tú và Thanh Huyền từng trải qua giai đoạn căng thẳng, khó khăn xuất phát từ việc khó có em bé. Sau một lần Thanh Huyền bị sảy thai, vợ chồng anh chờ mãi vẫn không có tin vui suốt ba năm. Áp lực hiếm muộn, nhịp sống đều đều khi gặp nhau mỗi ngày khiến họ nảy sinh những xung đột.

MC Tuấn Tú từng căng thẳng đến tuyệt vọng vì 8 năm không có con - Ảnh 3
Vợ chồng Tuấn Tú và Thanh Huyền từng trải qua giai đoạn căng thẳng, khó khăn xuất phát từ việc khó có em bé

 

Năm 2015, sau thời gian dài mong ngóng, con trai đầu lòng - bé Kỳ Nam - chào đời khiến cuộc sống của vợ chồng anh hạnh phúc hơn. Tuấn Tú nói gia đình anh có sự phân công rõ ràng, mẹ là phù thủy còn bố là thiên thần. Nếu như bà xã phải luôn tỏ ra cứng rắn, nghiêm khắc để răn con, Tuấn Tú phụ trách việc chiều chuộng, xoa dịu con.

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Con trai đầu lòng - bé Kỳ Nam - chào đời khiến cuộc sống của vợ chồng anh hạnh phúc hơn

 

Hiện tại, niềm hạnh phúc của Tuấn Tú là mỗi ngày đi làm về có con trai út cứ lấy mình, còn con trai lớn học bài, cùng các con chơi đùa, nhìn các con xem phim bố đóng và liên tục bi bô "bố kìa, bố kìa". Mỗi khi được nghỉ, anh dành trọn thời gian cho gia đình, đưa cả nhà đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

MC Tuấn Tú từng căng thẳng đến tuyệt vọng vì 8 năm không có con - Ảnh 5
Niềm hạnh phúc của Tuấn Tú là bên cạnh các con

 

MC Tuấn Tú được biết đến với vai trò MC của đài VTV, đáng chú ý là các chương trình: Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng. Ngoài nổi tiếng với vai trò dẫn chương trình, Tuấn Tú còn là gương mặt diễn viên được nhiều đạo diễn gửi gắm. Anh được mời tham gia nhiều phim hot như: Blog Nàng Dâu, Mặt Nạ Da Người, Tóc Rối...

MC Tuấn Tú từng căng thẳng đến tuyệt vọng vì 8 năm không có con - Ảnh 6
MC Tuấn Tú dẫn chương trình Chiếc nón kì diệu

 

Khi sự nghiệp đang thăng hoa thì vào đầu năm 2014, Tuấn Tú tạm dừng mọi hoạt động ở VTV và phim ảnh để chu toàn cho gia đình nhỏ. Năm 2018, Tuấn Tú gây bất ngờ khi tái xuất nghệ thuật với bộ phim truyền hình đình đám Về Nhà Đi Con. Nam MC còn được mời dẫn dắt tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

MC Tuấn Tú từng căng thẳng đến tuyệt vọng vì 8 năm không có con - Ảnh 7
MC Tuấn Tú còn liên tục xuất hiện trong loạt phim của ‘vũ trụ VFC’

 

Từ đó, MC Tuấn Tú liên tục xuất hiện trong loạt phim của ‘vũ trụ VFC’ như: Những Ngày Không Quên, 11 Tháng 5 Ngày, Anh Có Phải Đàn Ông Không?...

MC Tuấn Tú tuổi 39: Hạnh phúc viên mãn bên vợ và 2 con, sự nghiệp thăng hoa

MC Tuấn Tú tuổi 39: Hạnh phúc viên mãn bên vợ và 2 con, sự nghiệp thăng hoa

Ở tuổi 39, Tuấn Tú hạnh phúc bên vợ và 2 con. Sự nghiệp phim ảnh của anh ngày càng thăng hoa với nhiều vai diễn ấn tượng.

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