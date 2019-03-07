Loạt tên tuổi đình đám tặng quà 'khủng' cho người thân nhân dịp 8/3, bất ngờ nhất là Thanh Bình

Hậu trường 07/03/2019 16:19

Với mong ước có được món quà thật ưng ý tặng người phụ nữ đặc biệt của mình, nhiều sao Việt không ngại đầu tư công sức và tiền bạc.

Hòa vào không khí háo hức của mọi người nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, nhiều tên tuổi đình đám cũng tất bật chọn mua những món quà ý nghĩa, độc đáo nhất dành tặng những người phụ nữ thân yêu.

Mới đây, Đức Phúc khiến dân mạng thích thú khi khoe món quà tự tay chọn tặng mẹ nhân ngày 8/3. Nam ca sĩ bỏ ra số tiền lớn mua cho mẹ bộ trang sức gồm dây chuyền, khuyên tai. Ngoài ra, anh còn gửi đến mẹ lời chúc đầy ý nghĩa và mong mẹ yêu bản thân nhiều hơn.

Loạt tên tuổi đình đám tặng quà 'khủng' cho người thân nhân dịp 8/3, bất ngờ nhất là Thanh Bình - Ảnh 1
Đức Phúc hào hứng khoe dây chuyền mua tặng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là người đàn ông ga lăng, hết mực yêu thương và cưng chiều bà xã Ngọc Lan, Thanh Bình cũng không quên dành tặng vợ món quà đặc biệt. Không cần mua trang sức hay đồ hiệu, nam diễn viên lại khiến vợ cười tít mắt vì tự tay học và làm bánh tặng vợ ngày 8/3.

Loạt tên tuổi đình đám tặng quà 'khủng' cho người thân nhân dịp 8/3, bất ngờ nhất là Thanh Bình - Ảnh 2
Ngọc Lan hạnh phúc khi ông xã tự tay vào bếp làm bánh tặng mình - Ảnh: FBNV

Thanh Bình hào hứng chia sẻ: “Năm nào cũng tự đi mua quà cho Lan rồi nên năm nay mình muốn dành tặng cho vợ một bất ngờ nho nhỏ. Đặc biệt hơn từ nay, các ngày lễ là có thêm một anh con trai trong nhà đồng hành nên... đỡ mệt”.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la khiến người hâm mộ thích thú khi gửi lời chúc đến Đàm Thu Trang kèm hình ảnh chụp lén. Có vẻ như chàng "đại gia phố núi" đích thân dẫn vị hôn thê của mình đi chọn quà tại một cửa hàng thời trang của thương hiệu nổi tiếng.

Loạt tên tuổi đình đám tặng quà 'khủng' cho người thân nhân dịp 8/3, bất ngờ nhất là Thanh Bình - Ảnh 3
'Đại gia phố núi' dẫn bạn gái đi mua đồ hiệu trong ngày 8/3 - Ảnh: FBNV

Ít ngày trước, Hoa hậu H’Hen Niê cũng khoe món quà tự tay lựa chọn cho mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 tặng mẹ chiếc dây chuyền vàng "khủng".

Loạt tên tuổi đình đám tặng quà 'khủng' cho người thân nhân dịp 8/3, bất ngờ nhất là Thanh Bình - Ảnh 4
Hoa hậu H'Hen Niê mua dây chuyền vàng cỡ lớn tặng mẹ - Ảnh: Internet

Theo chân dài Tây Nguyên, món quà này không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

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