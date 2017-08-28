Kỳ Hân bế con chạy hụt hơi vì chung cư báo cháy lúc tờ mờ sáng

Kỳ Hân cho biết cô vừa trải qua một phen thất kinh hồn vía khi phải mặc đồ ngủ, ôm túi tã sữa và cùng gia đình bế con chạy bộ từ tầng 28 xuống đất vì chung cư báo cháy.

Trên trang cá nhân, Kỳ Hân chia sẻ một dòng trạng thái thể hiện sự hoang mang tột độ khi chung cư nơi cô và Mạc Hồng Quân đang sống vừa bị chập điện.

Mới 5 giờ sáng, khi gia đình cựu người mẫu đang say giấc nồng thì chung cư báo cháy ầm ĩ khiến tất cả mọi người nháo nhào chạy ra ngoài. Riêng gia đình Kỳ Hân vì ở tuốt trên tầng 28, lại không thể di chuyển bằng thang máy nên cô chỉ kịp cầm theo túi sữa và bế cu Tỏi chạy nháo nhào để thoát thân. Cựu người mẫu thậm chí còn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người.

“Ờ thì 5h kém ngày hôm nay. Cả nhà chạy loạn từ tầng 28 xuống. Mặc cả bộ đồ ngủ, rồi xách cái túi sữa cho thằng chó con thôi, là 2 mẹ con bế nhau chạy bộ hụt hơi. Sau vụ này rồi thì hứa sẽ mua nhà đất. Chứ nhà cao tầng thích thì thích thật cơ mà sợ quá!”- Kỳ Hân thông báo với fan ngay sau khi vừa thoát nạn.

Bã xã Mạc Hồng Quân sợ đến nỗi cô tự hứa sẽ để dành tiền mua nhà dưới đất, chứ không dám ở nhà cao tầng nữa.

Chia sẻ của Kỳ Hân khiến nhiều bạn bè rất lo lắng. Các fan liên tục hỏi thăm tình hình của gia đình cô và hoang mang khi không thấy cựu người mẫu bình luận trả lời.

Tuy nhiên, may mắn là sau đó Kỳ Hân đã kịp thông báo rằng cô và cả gia đình vẫn an toàn. Chỉ là sự cố về điện nên chuông báo cháy đã hoạt động không kiểm soát.

Kỳ Hân hiện tại đang sống ở Hà Nội cùng gia đình cầu thủ Mạc Hồng Quân. Sau khi kết hôn, nữ chân dài Sóc Trăng đã tạm dừng các hoạt động trong giới giải trí và lùi về hậu trường để kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Thực hư tin đồn Kỳ Hân mang thai con thứ hai với Mạc Hồng Quân Nghi vấn Kỳ Hân đang mang thai nhóc tỳ thứ hai với ông xã Mạc Hồng Quân đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ky-han-be-con-chay-hut-hoi-vi-chung-cu-bao-chay-luc-to-mo-sang-229730.html