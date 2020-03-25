Không ồn ào, Mỹ Tâm âm thầm quyên góp chống dịch, tặng hàng ngàn vật phẩm cho bệnh viện

Hậu trường 25/03/2020 14:30

Quyên góp số lượng lớn khẩu trang và nước rửa tay cho nhiều bệnh viện chống dịch Covid-19 nhưng ca sĩ Mỹ Tâm vẫn quyết không công khai.

Trước diễn biến ngày càng khó lường của dịch Covid-19, các mạnh thường quân và nhiều nghệ sĩ Việt đã chung tay đóng góp và kêu gọi mọi người hỗ trợ chính phủ đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người có cách quyên góp khác nhau. Người ủng hộ tiền, người ủng hộ trang thiết bị y tế như khẩu trang, nước rửa tay, máy thở, phòng áp lực âm... Ai có bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu, tấm lòng của mọi người đều đáng trân trọng.

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Hà Anh Tuấn, Chi Pu, Hồ Ngọc Hà... là những nghệ sĩ tiên phong đứng lên quyên góp chống dịch - Ảnh: Internet

Thế nhưng không phải hành động đẹp nào cũng được công khai. Nhiều nghệ sĩ chọn cách âm thầm làm từ thiện, điển hình là ca sĩ Mỹ Tâm.

Gần đây, nhiều trang mạng đưa ra bằng chứng cho thấy Mỹ Tâm đang tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh.

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Dân mạng tung bằng chứng Mỹ Tâm âm thầm làm từ thiện - Ảnh: Internet

Cụ thể, một tài khoản mạng đã đăng tải bức ảnh chụp thư cảm ơn của Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM gửi đến nữ ca sĩ. Theo nội dung thư, Mỹ Tâm đã trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và 1.000 chai nước rửa tay cho bệnh viện.

Người này tiết lộ: "Bà chị làm trong Bệnh viện Nhiệt đới. Dịch bữa giờ thấy ai cũng hỏi Mỹ Tâm đâu giờ mới thấy. Nghe chị nói bên công ty Mỹ Tâm cho nhiều bệnh viện toàn quốc. Nhưng kêu không post hình ảnh tại muốn lặng thầm. Bệnh viện cả nước chắc cũng mấy chục chứ không ít…".

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Học theo thần tượng, fan của nữ ca sĩ cũng gửi tặng nhiều thùng bánh đến các tình nguyện viên đang làm việc trong các khu cách ly - Ảnh: FB

Việc làm thầm lặng của nữ ca sĩ "Họa mi tóc nâu" khiến mọi người xúc động. Bên cạnh đó, fan của cô cũng đã hưởng ứng bằng những hành động thiết thực.

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MC Trấn Thành bày tỏ sự trân trọng đối với các tình nguyện viên đang làm việc tại khu cách ly. Bên cạnh đó, anh khuyên người dân không nên gửi quá nhiều đồ vào đây.

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Từ khóa:   Mỹ Tâm dịch Covid-19 sao Việt chống dịch Covid-19

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