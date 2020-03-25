Quyên góp số lượng lớn khẩu trang và nước rửa tay cho nhiều bệnh viện chống dịch Covid-19 nhưng ca sĩ Mỹ Tâm vẫn quyết không công khai.
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Trước diễn biến ngày càng khó lường của dịch Covid-19, các mạnh thường quân và nhiều nghệ sĩ Việt đã chung tay đóng góp và kêu gọi mọi người hỗ trợ chính phủ đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người có cách quyên góp khác nhau. Người ủng hộ tiền, người ủng hộ trang thiết bị y tế như khẩu trang, nước rửa tay, máy thở, phòng áp lực âm... Ai có bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu, tấm lòng của mọi người đều đáng trân trọng.
Thế nhưng không phải hành động đẹp nào cũng được công khai. Nhiều nghệ sĩ chọn cách âm thầm làm từ thiện, điển hình là ca sĩ Mỹ Tâm.
Gần đây, nhiều trang mạng đưa ra bằng chứng cho thấy Mỹ Tâm đang tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh.
Cụ thể, một tài khoản mạng đã đăng tải bức ảnh chụp thư cảm ơn của Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM gửi đến nữ ca sĩ. Theo nội dung thư, Mỹ Tâm đã trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và 1.000 chai nước rửa tay cho bệnh viện.
Người này tiết lộ: "Bà chị làm trong Bệnh viện Nhiệt đới. Dịch bữa giờ thấy ai cũng hỏi Mỹ Tâm đâu giờ mới thấy. Nghe chị nói bên công ty Mỹ Tâm cho nhiều bệnh viện toàn quốc. Nhưng kêu không post hình ảnh tại muốn lặng thầm. Bệnh viện cả nước chắc cũng mấy chục chứ không ít…".
Việc làm thầm lặng của nữ ca sĩ "Họa mi tóc nâu" khiến mọi người xúc động. Bên cạnh đó, fan của cô cũng đã hưởng ứng bằng những hành động thiết thực.