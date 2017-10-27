Khám phá các lễ hội lớn của Ấn Độ trong 'Âm mưu và tình yêu'

Trong thời gian diễn ra lễ hội, Ấn Độ gần như không có đêm, ngoài pháo hoa, người dân còn đốt khá nhiều pháo sáng rực rỡ. Tất cả mọi người đều mặc quần áo mới, đặc biệt phụ nữ sẽ diện trang phục sari truyền thống, gặp gỡ vui chơi và thăm hỏi chúc tết lẫn nhau.

Diwali thường diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 dương lịch hàng năm tại Ấn Độ. Lễ hội diễn ra 5 ngày để chào đón một năm mới trong đạo Hindu và cũng thể hiện sức mạnh của chính nghĩa, đặc biệt là chiến thắng của anh hùng Lord Rama và nàng Sita-vợ anh trước những kẻ xấu. Giống như tết Nguyên đán ở Việt Nam, Diwali là lễ hội truyền thống lớn nhất ở Ấn Độ nên sinh viên các trường được nghỉ học 2 tuần để có nhiều thời gian chuẩn bị.

Vào 17h ngày 27/10/2017, Lễ hội Ánh sáng truyền thống Ấn Độ sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Ấn Độ ở Hà Nội. Nếu có dịp đến đây vào ngày này, bạn sẽ được tham gia những hoạt động thú vị như mặc thử trang phục Sari truyền thống, xem nghệ thuật vẽ Henna, lễ thắp đèn, thưởng thức ca nhạc và nghệ thuật Diwali.

Lễ hội màu sắc Holi

Holi là lễ hội đặc sắc của cộng đồng người Hindu được tổ chức hàng năm vào khoảng giữa tháng 3, đánh dấu sự kết thúc của mùa đông, khởi đầu của vụ mùa bội thu sắp tới. Theo truyền thống, những người tham gia lễ hội Holi sẽ ném bột màu hoặc pha bột màu với nước và ném vào nhau, thể hiện sự tự do và không phân biệt giai cấp vốn tồn tại trong xã hội. Ai nhận được nhiều màu thì sẽ có nhiều may mắn trong năm.

Lễ hội Navratri

Lễ hội Navratri được tổ chức trong 9 ngày để thờ 9 hình thái khác nhau của nữ thần Durga. Đối với người Ấn Độ theo đạo Hindu, nữ thần Durga được xem là thiên mẫu, mẹ của vũ trụ. Mỗi năm, người dân Ấn tổ chức lễ Navratri vào 2 dịp quan trọng là mùa xuân và mùa thu hoạch. Vào dịp lễ Navratri, các bé gái 9 tuổi trong gia đình sẽ được tôn thờ như nữ thần và được tặng nhiều món quà bởi người Ấn cho rằng các bé gái 9 tuổi hội đủ sức mạnh và năng lượng tinh khiết giống như nữ thần Durga. Ở một số nơi, tượng của nữ thần Durga được đắm mình trong những con sông thiêng liêng vào ngày thứ 10.

Lễ hội Shivaratri

Shivaratri cũng là một lễ hội quan trọng của cộng đồng Hindu giáo được tổ chức để tôn thờ thần Shiva- chúa tể của sự hủy diệt. Lễ hội Shivaratri bắt đầu vào đêm ngày 13 và kéo dài hết ngày 14 của tháng Maagha theo lịch Hindu (tức là khoảng tháng 2, tháng 3 dương lịch). Những tín đồ Hindu tập trung ở các đền thờ thần Shiva và thức suốt đêm để thực hiện nghi lễ truyền thống bên biểu tượng linga của thần Shiva. Nhiều người cũng hóa trang và mặc những bộ trang phục ma vào dịp lễ hội này.

Hiện bộ phim “Âm mưu và Tình yêu” vẫn đang được phát sóng trên THVL1 vào lúc 22h30 các ngày trong tuần.