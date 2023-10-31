Jun Phạm gây xúc động khi chia sẻ món quà kỷ niệm được người bố quá cố tự tay thực hiện

Hậu trường 31/10/2023 08:47

Hình ảnh ca sĩ Jun Phạm và bố khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Sáng ngày 13/6, Jun Phạm đổi ảnh trắng đen có hình 2 bố con và chia sẻ nỗi đau về sự ra đi của bố ruột. Lúc sinh thời, bố ruột Jun Phạm từng nhiều lần xuất hiện cùng nam ca sĩ trong các chương trình hay Vlog. Mỗi khi xuất hiện, bố ruột của Jun Phạm luôn mang đến hình ảnh gần gũi, dung dị và sẵn sàng "bắt trend" cùng con trai. Sự duyên dáng, dễ thương của 2 bố con Jun Phạm luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực với khán giả. 

Jun Phạm gây xúc động khi chia sẻ món quà kỷ niệm được người bố quá cố tự tay thực hiện - Ảnh 1
Sáng ngày 13/6, Jun Phạm đổi ảnh trắng đen có hình 2 bố con và chia sẻ nỗi đau về sự ra đi của bố ruột

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Jun Phạm đã chia sẻ lại khoảnh khắc bên bố khiến nhiều người xúc động. Theo đó, anh đăng tải hình ảnh cùng bố sơn lại cửa ngôi nhà, kèm theo đó, anh tiết lộ đây là món quà được bố thực hiện để tặng cho mình. Jun Phạm viết: "Kỷ niệm 2 năm món quà bố tự tay sơn cửa cho mình vì biết mình thích màu nâu!". 

Có thể thấy, sự ra đi của bố ruột là cú sốc tinh thần lớn mà phải mất thời gian khá lâu nữa, Jun Phạm mới phần nào vơi đi được nỗi buồn.

Jun Phạm gây xúc động khi chia sẻ món quà kỷ niệm được người bố quá cố tự tay thực hiện - Ảnh 2
 Jun Phạm chia sẻ lại khoảnh khắc bên bố khiến nhiều người xúc động. Theo đó, anh đăng tải hình ảnh cùng bố sơn lại cửa ngôi nhà, kèm theo đó, anh tiết lộ đây là món quà được bố thực hiện để tặng cho mình

Ngày 24/7 vừa qua, Jun Phạm hé lộ đây là năm đầu tiên đón sinh nhật không có bố bên cạnh.  Nam ca sĩ cố vượt qua nỗi đau nhờ có người thân, bạn bè ở cạnh động viên. Đồng thời, anh cho biết cũng không thể hiện sự bi lụy, ngược lại phải mạnh mẽ đối diện do là trụ cột gia đình. Anh cảm thấy đã trọn vẹn với bố, đưa ông đi du lịch khắp nơi, ở cạnh chăm sóc, tâm sự những ngày tháng cuối đời của ông.

Jun Phạm gây xúc động khi chia sẻ món quà kỷ niệm được người bố quá cố tự tay thực hiện - Ảnh 3
Ngày 24/7 vừa qua, Jun Phạm hé lộ đây là năm đầu tiên đón sinh nhật không có bố bên cạnh

Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, Jun Phạm cho biết có nhiều khoảng trống: "Hai tháng qua, mọi thứ còn mới nên tôi vẫn cảm nhận bố như còn bên cạnh. Trải qua thêm nhiều ngày lễ, Tết, chắc chắn tôi sẽ thấy rõ hơn nỗi trống trải đó".

Jun Phạm gây xúc động khi chia sẻ món quà kỷ niệm được người bố quá cố tự tay thực hiện - Ảnh 4
 Lúc sinh thời, bố ruột Jun Phạm từng nhiều lần xuất hiện cùng nam ca sĩ trong các chương trình hay Vlog
Jun Phạm gây xúc động khi chia sẻ món quà kỷ niệm được người bố quá cố tự tay thực hiện - Ảnh 5
Trong sâu thẳm tâm hồn, Jun Phạm cho biết có nhiều khoảng trống: "Hai tháng qua, mọi thứ còn mới nên tôi vẫn cảm nhận bố như còn bên cạnh. Trải qua thêm nhiều ngày lễ, Tết, chắc chắn tôi sẽ thấy rõ hơn nỗi trống trải đó".

Jun Phạm tên thật Phạm Duy Thuận, 34 tuổi, là cựu thành viên nhóm nhạc nam 365 do Ngô Thanh Vân quản lý. Sau khi nhóm nhạc tan rã, anh đi theo con đường solo. Anh còn được khán giả biết đến với vai trò diễn viên trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô gái đến từ hôm qua, 100 ngày bên em, Về quê ăn Tết, Nữ chủ. 10 năm viết sách, anh phát hành các tác phẩm như Nếu như không thể nói nếu nhưCó ai giữ giùm những lãng quênThức dậy anh vẫn là mơ, 365 - Những người lạ quen thuộc.

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