Điểm danh những sao Việt từng 'toát mồ hôi hột' trước những sự cố bất ngờ ở sân bay: Người suýt mất kim cương đắt tiền, người bị nghi buôn lậu

Vào tháng 10/2022, Lý Nhã Kỳ có chuyến đi đến Qatar để tham dự sự kiện thời trang theo lời mời của siêu mẫu Naomi Campbell. Khi hạ cánh xuống sân bay Doha, nữ diễn viên gặp tình huống thất lạc vali khiến cô "toát mồ hôi hột".

Đáng chú ý, chiếc vali này chứa nhiều trang sức kim cương đắt tiền. Trong trường hợp Lý Nhã Kỳ không thể tìm thấy kiện hành lý này, cô sẽ gặp nhiều khó khăn khi đến Qatar và việc tham dự sự kiện thời trang cũng bị ảnh hưởng.

Trong video nhà thiết kế Đỗ Long chia sẻ thời điểm đó, Lý Nhã Kỳ lộ gương mặt căng thẳng khi trao đổi với nhân viên sân bay. Cô cho biết vì chuyến bay khuya, sức khỏe của cô lại không tốt nên sơ ý để quên một chiếc vali xách tay lúc di chuyển.

May mắn là sau vài giờ được sự giúp đỡ của nhân viên sở tại, Lý Nhã Kỳ và ê-kíp cũng đã tìm lại được hành lý thất lạc. Cô vui mừng khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, số kim cương xa xỉ trong vali cũng còn nguyên vẹn.

Thanh Thanh Huyền

Vào tháng 1/2023, Miss Charm Vietnam - Thanh Thanh Huyền lên đường sang Philippines để chuẩn bị bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế đầu tiên do người Việt tổ chức.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay, đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 lại bất ngờ gặp sự cố. Quản lý của Thanh Thanh Huyền chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" khi nữ MC phải đóng thêm 12 triệu đồng vì hành lý dư đến... 50kg.

Thanh Thanh Huyền chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" khi nữ MC phải đóng thêm 12 triệu đồng vì hành lý dư đến... 50kg

Thanh Thanh Huyền tâm sự đây là lần đầu tiên cô phải đón Tết xa nhà nên ngoài trang phục, vật dụng cần thiết cho chuyến tập huấn, cô còn mang theo vali bánh chưng, đồ cúng giao thừa... Vì vậy đã dẫn đến sự cố hành lý quá ký. Dẫu vậy, người đẹp vẫn cảm thấy ấm áp khi có được sự ủng hộ, đồng hành của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Trương Hoàng Ái Nhi

Tháng 10/2021, người đẹp từng gặp rắc rối khi bị hải quan Ai Cập thu giữ hành lý, chỉ còn lại khoảng 3 bộ váy. Ái Nhi cho biết cô đã liên hệ BTC nhờ giúp đỡ nhưng trước khi hoàn tất thủ tục cô đã phải đi dự thi. Không còn nhiều lựa chọn, cô phải sử dụng đến những bộ váy áo dành để đi du lịch sau khi kết thúc cuộc thi. Người đẹp tự phối đồ có sẵn để tham gia các hoạt động. Nhiều thí sinh cùng cuộc thi giúp đỡ Ái Nhi, cho cô mượn đồ nhưng do số đo cơ thể của cô nhỏ hơn nên không mặc vừa. Theo chia sẻ của người đẹp, hải quan đã giữ lại một số hành lý ký gửi của cô vì nghi ngờ... buôn lậu.

Hải quan đã giữ lại một số hành lý ký gửi của Trương Hoàng Ái Nhi vì nghi ngờ... buôn lậu

Thời điểm đó, công ty giữ bản quyền tổ chức cuộc thi hoa hậu đã tích cực hỗ trợ nhưng sự việc vẫn không được giải quyết nhanh chóng. Vài ngày sau, phía hải quan thông báo sẽ trả lại hành lý cho Ái Nhi trong chuyến bay trở về Việt Nam.

Chi Pu

Mới đây, ngày 12/5, quản lý của Chi Pu chia sẻ chuyện cô và ê-kíp gặp sự cố ở sân bay Thượng Hải để quá cảnh tới Hồ Nam ghi hình Đạp gió 2023 vào đầu tháng 4. Trong hàng chục kiện hành lý mang từ Việt Nam, ê-kíp Chi Pu sử dụng 2 kiện hàng để đựng cốm tươi và bánh cốm làm quà tặng các chị em trong Đạp gió 2023.

Vì hai kiện hành lý ‘bị cho là đáng ngờ này’, Chi Pu bị giữ lại sân bay Thượng Hải để kiểm tra hành lý trong lúc quá cảnh

Tuy nhiên, vì hai kiện hành lý ‘bị cho là đáng ngờ này’, Chi Pu bị giữ lại sân bay Thượng Hải để kiểm tra hành lý trong lúc quá cảnh. Lúc hải quan kiểm xong thấy mọi thứ bình thường thì máy bay tới Hồ Nam cũng đã đi mất. Do đó, Chi Pu đành ở lại phòng chờ suốt 5 tiếng để đợi chuyến bay kế tiếp.