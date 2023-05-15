Điểm danh những sao Việt từng 'toát mồ hôi hột' trước những sự cố bất ngờ ở sân bay: Người suýt mất kim cương đắt tiền, người bị nghi buôn lậu

Hậu trường 15/05/2023 10:21

Trước những sự cố 'dở khóc dở cười' ở sân bay, các sao Việt này không khỏi 'giật thót tim'.

Lý Nhã Kỳ

Vào tháng 10/2022, Lý Nhã Kỳ có chuyến đi đến Qatar để tham dự sự kiện thời trang theo lời mời của siêu mẫu Naomi Campbell. Khi hạ cánh xuống sân bay Doha, nữ diễn viên gặp tình huống thất lạc vali khiến cô "toát mồ hôi hột".

Trong video nhà thiết kế Đỗ Long chia sẻ thời điểm đó, Lý Nhã Kỳ lộ gương mặt căng thẳng khi trao đổi với nhân viên sân bay. Cô cho biết vì chuyến bay khuya, sức khỏe của cô lại không tốt nên sơ ý để quên một chiếc vali xách tay lúc di chuyển.

Điểm danh những sao Việt từng 'toát mồ hôi hột' trước những sự cố bất ngờ ở sân bay: Người suýt mất kim cương đắt tiền, người bị nghi buôn lậu - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ suy mất vali đựng kim cương trong lần đến Qatar

Đáng chú ý, chiếc vali này chứa nhiều trang sức kim cương đắt tiền. Trong trường hợp Lý Nhã Kỳ không thể tìm thấy kiện hành lý này, cô sẽ gặp nhiều khó khăn khi đến Qatar và việc tham dự sự kiện thời trang cũng bị ảnh hưởng.

May mắn là sau vài giờ được sự giúp đỡ của nhân viên sở tại, Lý Nhã Kỳ và ê-kíp cũng đã tìm lại được hành lý thất lạc. Cô vui mừng khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, số kim cương xa xỉ trong vali cũng còn nguyên vẹn.

Thanh Thanh Huyền

Vào tháng 1/2023, Miss Charm Vietnam - Thanh Thanh Huyền lên đường sang Philippines để chuẩn bị bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế đầu tiên do người Việt tổ chức. 

Tuy nhiên, khi làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay, đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 lại bất ngờ gặp sự cố. Quản lý của Thanh Thanh Huyền chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" khi nữ MC phải đóng thêm 12 triệu đồng vì hành lý dư đến... 50kg.  

Điểm danh những sao Việt từng 'toát mồ hôi hột' trước những sự cố bất ngờ ở sân bay: Người suýt mất kim cương đắt tiền, người bị nghi buôn lậu - Ảnh 2
Thanh Thanh Huyền chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" khi nữ MC phải đóng thêm 12 triệu đồng vì hành lý dư đến... 50kg

Thanh Thanh Huyền tâm sự đây là lần đầu tiên cô phải đón Tết xa nhà nên ngoài trang phục, vật dụng cần thiết cho chuyến tập huấn, cô còn mang theo vali bánh chưng, đồ cúng giao thừa... Vì vậy đã dẫn đến sự cố hành lý quá ký. Dẫu vậy, người đẹp vẫn cảm thấy ấm áp khi có được sự ủng hộ, đồng hành của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Trương Hoàng Ái Nhi

Tháng 10/2021, người đẹp từng gặp rắc rối khi bị hải quan Ai Cập thu giữ hành lý, chỉ còn lại khoảng 3 bộ váy. Ái Nhi cho biết cô đã liên hệ BTC nhờ giúp đỡ nhưng trước khi hoàn tất thủ tục cô đã phải đi dự thi. Không còn nhiều lựa chọn, cô phải sử dụng đến những bộ váy áo dành để đi du lịch sau khi kết thúc cuộc thi. Người đẹp tự phối đồ có sẵn để tham gia các hoạt động. Nhiều thí sinh cùng cuộc thi giúp đỡ Ái Nhi, cho cô mượn đồ nhưng do số đo cơ thể của cô nhỏ hơn nên không mặc vừa. Theo chia sẻ của người đẹp, hải quan đã giữ lại một số hành lý ký gửi của cô vì nghi ngờ... buôn lậu.

Điểm danh những sao Việt từng 'toát mồ hôi hột' trước những sự cố bất ngờ ở sân bay: Người suýt mất kim cương đắt tiền, người bị nghi buôn lậu - Ảnh 3
Hải quan đã giữ lại một số hành lý ký gửi của Trương Hoàng Ái Nhi vì nghi ngờ... buôn lậu

Thời điểm đó, công ty giữ bản quyền tổ chức cuộc thi hoa hậu đã tích cực hỗ trợ nhưng sự việc vẫn không được giải quyết nhanh chóng. Vài ngày sau, phía hải quan thông báo sẽ trả lại hành lý cho Ái Nhi trong chuyến bay trở về Việt Nam.

Chi Pu

Mới đây, ngày 12/5, quản lý của Chi Pu chia sẻ chuyện cô và ê-kíp gặp sự cố ở sân bay Thượng Hải để quá cảnh tới Hồ Nam ghi hình Đạp gió 2023 vào đầu tháng 4. Trong hàng chục kiện hành lý mang từ Việt Nam, ê-kíp Chi Pu sử dụng 2 kiện hàng để đựng cốm tươi và bánh cốm làm quà tặng các chị em trong Đạp gió 2023.

Điểm danh những sao Việt từng 'toát mồ hôi hột' trước những sự cố bất ngờ ở sân bay: Người suýt mất kim cương đắt tiền, người bị nghi buôn lậu - Ảnh 4
Vì hai kiện hành lý ‘bị cho là đáng ngờ này’, Chi Pu bị giữ lại sân bay Thượng Hải để kiểm tra hành lý trong lúc quá cảnh

Tuy nhiên, vì hai kiện hành lý ‘bị cho là đáng ngờ này’, Chi Pu bị giữ lại sân bay Thượng Hải để kiểm tra hành lý trong lúc quá cảnh. Lúc hải quan kiểm xong thấy mọi thứ bình thường thì máy bay tới Hồ Nam cũng đã đi mất. Do đó, Chi Pu đành ở lại phòng chờ suốt 5 tiếng để đợi chuyến bay kế tiếp. 

Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh mới sau tin đồn giải nghệ

Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh mới sau tin đồn giải nghệ

Sau tin đồn giải nghệ, Lý Nhã Kỳ tích cực tham gia các hoạt động của showbiz đặc biệt thực hiện bộ ảnh mới chứng minh khả năng biến hóa, cân mọi phong cách thời trang.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Chi Pu MC Thanh Thanh Huyền

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 52 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi