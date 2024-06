Hotgirl hàng không bỏ nghề lấy chồng, 'vỡ kế hoạch' sinh liền 2 năm 2 con, sắc vóc mẹ bỉm “vạn người mê'

Vũ Ngọc Châm nổi lên từ chương trình Đồng Hành Cùng World Cup 2014. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút, cô từng góp mặt trong MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP. Năm 2017, Ngọc Châm còn xuất sắc giành giải Quán quân cuộc thi The Look và bén duyên với phim ảnh qua vai nữ phụ trong “Tình yêu và tham vọng” và một số phim ngắn khác.

Và chỉ 1 năm sau, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới và tiếp tục đón con thứ 2 là bé Liam vào tháng 10/2022

Thời điểm Ngọc Châm sinh con đúng vào lúc dịch bệnh nên chỉ có ông xã đồng hành cùng cô. Anh đã chăm sóc cô rất chu đáo, dìu vợ đi những bước đầu tiên sau sinh, bế con cả đêm cho vợ nghỉ ngơi,...

Hai nhóc tỳ nhà Vũ Ngọc Châm trộm vía bụ bẫm và vô cùng đáng yêu. Trong khi anh trai được khen ngợi là bản sao của bố giám đốc, thì cậu em thừa hưởng nhiều nét xinh đẹp của mẹ hoa khôi. Mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ, các nhóc tỳ lại "gây sốt". "Gia đình toàn cực phẩm" là lời khen mà nhiều người dành cho 4 thành viên nhà Vũ Ngọc Châm.

Ở tuổi 31, cựu tiếp viên hàng không hiện có cuộc sống hạnh phúc, sung túc bên chồng và hai con. Cô chu yếu làm kinh doanh và dành phần lớn thời gian chăm sóc cho hai nhóc tỳ. Khi sắp xếp được thời gian thì gia đình Ngọc Châm lại cùng nhau đi du lịch.

2 năm sinh 2 nhóc tỳ, công việc làm mẹ bỉm sữa của Vũ Ngọc Châm cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Dẫu vậy thì nàng cựu tiếp viên vẫn "trộm vía" giữ được nhan sắc xinh đẹp không thua kém gì gái còn son.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Ngọc Châm, không ít người phải trầm trồ trước sắc vóc của bà mẹ 2 con. Sau sinh không lâu, người đẹp họ Vũ đã về dáng rất nhanh, thân hình thon thả, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Vốn được trời phú dung mạo khả ái, lại cộng thêm việc chú trọng chăm sóc sắc đẹp, make-up, gu thời trẻ trung càng khiến bà mẹ 2 con lúc nào rạng rỡ, chỉn chu, sang chảnh.

Cô được mọi người nhận xét ngày càng xinh đẹp, mặn mà hơn so với thời son rỗi. Quán quân The Look cũng là người có tấm lòng đẹp khi thường xuyên làm từ thiện, hỗ trợ những em bé có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.