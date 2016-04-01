Hoài Linh kiệt sức sau lùm xùm nhà thờ Tổ

Tranh thủ đôi phút nghỉ giải lao, anh đã nằm luôn ra sàn đất để nghỉ ngơi, chờ đến lượt trang điểm.

Mới đây, khi tham gia làm giám khảo cho chương trình Ngôi sao Phương Nam, Hoài Linh đã tỏ ra khá mệt mỏi. Thậm chí, tranh thủ đôi phút nghỉ giải lao, anh đã nằm luôn ra sàn đất để nghỉ ngơi, chờ đến lượt trang điểm. Được biết, lý do khiến cho Hoài Linh kiệt sức chính là một lịch làm việc quá dày cùng với đó là những lo lắng gần đây xoay quanh chuyện xây Nhà thờ Tổ.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoài Linh tỏ ra mệt mỏi chốn hậu trường. Trong suốt hơn một năm qua, kể từ khi bắt tay vào xây Nhà thờ Tổ và liên tục phải xuất hiện trên truyền hình, đã không ít lần khán giả bắt gặp hình ảnh Hoài Linh gục xuống bàn khi camera đóng máy.

Mặc dù vậy, theo như Hoài Linh từng tâm sự trong một lần ghi hình vào lúc nửa đêm cho chương trình Ơn giời cậu đây rồi thì dẫu có phải bán mạng, anh cũng quyết tâm thực hiện tâm nguyện của mình đến cung.

Hoài Linh kiệt sức sau hậu trường.

"Những buổi quay như thế này rất mệt mỏi, sáng dậy phải ra phim trường ngay lập tức. Cha mẹ không dám vào thăm con, mở cánh cửa ra thì sợ con mình thức giấc. Nhiều khi thấy cha mẹ như vậy tôi đau lòng lắm chứ. Nhưng tôi đã hứa một điều gì rồi thì vẫn phải làm", anh chia sẻ.

Trở lại với buổi ghi hình cho Ngôi sao Phương Nam, mặc dù mệt mỏi là vậy, thế nhưng khi bước ra sân khấu, Hoài Linh như được “hồi sinh” nguồn năng lượng. Anh liên tục tạo dáng nhí nhố cùng nữ ca sĩ Phi Nhung. Trong suốt buổi quay, anh cũng rất tập trung theo dõi những phần thi cũng như gửi đến các thí sinh nhiều lời khuyên bổ ích.

Về những ồn ào xoay quanh Nhà thờ Tổ, theo như VietNamNet đã đưa tin thì Hoài Linh có 60 ngày để "sửa sai" nếu muốn giữ lại công trình này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-kiet-suc-sau-lum-xum-nha-tho-to-38490.html