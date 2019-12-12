Hết bị đồn ngủ với bồ của bạn lại đến tin nhiễm HIV, hot girl Trâm Anh phản ứng bất ngờ

Hậu trường 12/12/2019 17:34

Vướng quá nhiều thị phi "từ trên trời rơi xuống", hot girl Trâm Anh dường như đã quen và chẳng thèm để tâm.

Là chủ nhân của hàng tá scandal, hot girl Trâm Anh dần trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng. Mới đây, người đẹp 9X thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh đang ngửa mặt lên trời kèm dòng trạng thái: "Hết bị đồn giật bồ của bạn, ngủ với bồ của bạn rồi đến cướp tiền, quỵt tiền rồi cả bị HIV. Không biết còn cái gì xấu xa tồi tệ nhất trên cuộc đời này mà không vướng tên mình không".

Bài viết của cô nhận được sự quan tâm của bạn bè và cư dân mạng. Mọi người khuyên cô nên bỏ qua những tin đồn thất thiệt để sống vui vẻ hơn.

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Cô dửng dưng trước những thông tin sai lệch - Ảnh: FB

Trước những tin đồn không đúng về mình, hot girl gốc Thanh Hóa không mảy may để tâm và "mặc kệ" mọi chuyện. Dường như việc đối mặt với quá nhiều thị phi đã giúp cô luyện được "tinh thần thép".

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Thân hình gợi cảm của hot girl Trâm Anh khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: FB
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Sau bê bối lộ clip nhạy cảm, Trâm Anh dần quay trở lại với công việc. Cô được khen vì thay đổi gu ăn mặc - Ảnh: FB

Tháng 4 vừa qua, Đỗ Thị Trâm Anh gây bão mạng bởi scandal lộ clip nhạy cảm. Rất nhanh sau đó, chân dài 9X đã trở lại cuộc sống bình thường và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng, lượt theo dõi trên Facebook và Instagram tăng cao chóng mặt. Sau ồn ào lộ clip nóng, người đẹp gốc Thanh Hóa bất ngờ thay đổi phong cách, ăn mặc kín đáo hơn trước.

Sau tất cả, hot girl Trâm Anh xinh đẹp khoe tóc mới, triết lý về nụ cười

Sau tất cả, hot girl Trâm Anh xinh đẹp khoe tóc mới, triết lý về nụ cười

"Khi bạn cười, những người xung quanh thường có khuynh hướng cười cùng" là chia sẻ của hot girl Trâm Anh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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