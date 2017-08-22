Giật mình trước nhan sắc thay đổi chóng mặt của hoa hậu Phương Nga sau một tháng tại ngoại

Hậu trường 22/08/2017 12:01

Nhìn những bức ảnh mới nhất của hoa hậu Phương Nga, ít ai nghĩ rằng đây là cô gái tiều tụy đứng trước vành móng ngựa trong vụ kiện lừa đảo 16 tỷ đồng cách đây 1 tháng.

Một tháng trước, nhiều người mừng cho hoa hậu Phương Nga khi được tại ngoại sau nhiều phiên tòa căng thẳng với đại gia Cao Toàn Mỹ. Bên cạnh đó, các thông tin về cuộc sống sau khi tại ngoại của người đẹp luôn thu hút sự chú ý và quan tâm của đông đảo khán giả.

Giật mình trước nhan sắc của hoa hậu Phương Nga sau khi tại ngoại
Cuộc sống sau khi tại ngoại của Phương Nga luôn thu hút sự chú ý của dư luận - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, khi được hỏi về tin đồn cô có ý định kiện ngược lại đại gia Cao Toàn Mỹ, người đẹp khẳng định mình không hề có suy nghĩ đó. Dù cả hai đã chia tay và có những màn đối đầu nảy lửa trong nhiều phiên tòa nhưng người đẹp vẫn liên tục gọi "anh" đối với người tình cũ.

Bất ngờ hơn, hoa hậu Phương Nga còn nghẹn ngào cho biết cô đã quá ảo tưởng khi cho rằng tình cảm đại gia Cao Toàn Mỹ dành cho mình là tình yêu

Giật mình trước nhan sắc thay đổi chóng mặt của hoa hậu Phương Nga sau một tháng tại ngoại - Ảnh 2
Dù đã chia tay và thường xuyên đối đầu trong những phiên tòa nhưng Phương Nga vẫn liên tục gọi "anh" khi nhắc đến Cao Toàn Mỹ - Ảnh: Internet

Sau một tháng tại ngoại, cuộc sống và nhan sắc Phương Nga đã có những thay đổi rõ rệt, làm nhiều người phải trầm trồ khen ngợi. Không ít khán giả cho rằng, trong tương lai nếu Phương Nga trở lại showbiz, cô sẽ nhận được những hợp đồng quảng cáo béo bở.

Giật mình trước nhan sắc của hoa hậu Phương Nga sau khi tại ngoại
Vẻ đẹp rạng ngời sau một tháng tại ngoại của Phương Nga làm nhiều người không nhận ra đây là cô gái tiều tụy trong những phiên tòa xét xử - Ảnh: Internet

Giật mình trước nhan sắc của hoa hậu Phương Nga sau khi tại ngoại
Không ít khán giả cho rằng nếu người đẹp trở lại showbiz sẽ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn - Ảnh: Internet

Nói về bí quyết lấy lại vẻ đẹp trong thời gian ngắn, Phương Nga khẳng định bản thân không có "chiêu" gì đặc biệt. Người đẹp cho biết sau khi tại ngoại cô thường chỉ ở nhà đọc sách và tập yoga để rèn luyện sức khỏe cũng như giữ cho tinh thần luôn thoải mái. 

Giật mình trước nhan sắc của hoa hậu Phương Nga sau khi tại ngoại
Tinh thần thoải mái, vui vẻ giúp cho Phương Nga lấy lại được nhan sắc nhanh chóng - Ảnh: Internet

Giật mình trước nhan sắc của hoa hậu Phương Nga sau khi tại ngoại
Sau một tháng, Phương Nga đã nhanh chóng lấy lại được vẻ đẹp vốn có của mình - Ảnh: Internet

Giật mình trước nhan sắc của hoa hậu Phương Nga sau khi tại ngoại
Dù ăn mặc đơn giản nhưng không ít người vẫn phải trầm trồ trước vẻ đẹp của Phương Nga trong lần xuất hiện cùng cô bạn thân gần đây - Ảnh: Zing

Giật mình trước nhan sắc của hoa hậu Phương Nga sau khi tại ngoại
Nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt người đẹp sau khi được trở về nhà sau 2 năm tạm giam - Ảnh: Zing

Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung nhận quyết định tạm đình chỉ điều tra

Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung nhận quyết định tạm đình chỉ điều tra

Trưa 14/8, hai bị can Phương Nga và Thùy Dung có mặt tại trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để nhận quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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