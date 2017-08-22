Giật mình trước nhan sắc của hoa hậu Phương Nga sau khi tại ngoại

Nhìn những bức ảnh mới nhất của hoa hậu Phương Nga, ít ai nghĩ rằng đây là cô gái tiều tụy đứng trước vành móng ngựa trong vụ kiện lừa đảo 16 tỷ đồng cách đây 1 tháng.

Một tháng trước, nhiều người mừng cho hoa hậu Phương Nga khi được tại ngoại sau nhiều phiên tòa căng thẳng với đại gia Cao Toàn Mỹ. Bên cạnh đó, các thông tin về cuộc sống sau khi tại ngoại của người đẹp luôn thu hút sự chú ý và quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây nhất, khi được hỏi về tin đồn cô có ý định kiện ngược lại đại gia Cao Toàn Mỹ, người đẹp khẳng định mình không hề có suy nghĩ đó. Dù cả hai đã chia tay và có những màn đối đầu nảy lửa trong nhiều phiên tòa nhưng người đẹp vẫn liên tục gọi "anh" đối với người tình cũ. Bất ngờ hơn, hoa hậu Phương Nga còn nghẹn ngào cho biết cô đã quá ảo tưởng khi cho rằng tình cảm đại gia Cao Toàn Mỹ dành cho mình là tình yêu

Sau một tháng tại ngoại, cuộc sống và nhan sắc Phương Nga đã có những thay đổi rõ rệt, làm nhiều người phải trầm trồ khen ngợi. Không ít khán giả cho rằng, trong tương lai nếu Phương Nga trở lại showbiz, cô sẽ nhận được những hợp đồng quảng cáo béo bở. Nói về bí quyết lấy lại vẻ đẹp trong thời gian ngắn, Phương Nga khẳng định bản thân không có "chiêu" gì đặc biệt. Người đẹp cho biết sau khi tại ngoại cô thường chỉ ở nhà đọc sách và tập yoga để rèn luyện sức khỏe cũng như giữ cho tinh thần luôn thoải mái.

Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung nhận quyết định tạm đình chỉ điều tra Trưa 14/8, hai bị can Phương Nga và Thùy Dung có mặt tại trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để nhận quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giat-minh-truoc-nhan-sac-thay-doi-chong-mat-cua-hoa-hau-phuong-nga-sau-mot-thang-tai-ngoai-228897.html