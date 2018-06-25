Gặp sự cố khi trình diễn, vòng 1 của Võ Hoàng Yến lộ rõ dưới ánh đèn sân khấu

Pha tụt váy đã làm lộ vòng 1 "khủng" của Võ Hoàng Yến ngay trên sân khấu khiến ai cũng phải đỏ mặt.

Tối qua 24/6, trong show diễn Into The Dark của NTK Đỗ Long, Võ Hoàng Yến trình diễn với phong cách mạnh mẽ và gợi cảm. Xuất hiện với những bước catwalk tự tin và chuyên nghiệp, HLV The Face 2018 hoàn toàn nổi bật giữa đàn em trên sân khấu. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến nổi bật giữa đàn em trong show diễn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, phần trình diễn của siêu mẫu sinh 1988 sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không xảy ra sự cố lộ vòng 1 vì màn lột đồ táo bạo ngay trên sân khấu.

Để tạo điểm nhấn cho bộ sưu tập, Võ Hoàng Yến với thần thái lạnh lùng xuất hiện cuối cùng trong bộ váy đỏ, xẻ cao nóng bỏng. Sau đó, cô được các bạn diễn giúp tháo chiếc váy màu đỏ bên ngoài để khoe bộ bodysuit ánh bạc, cúp ngực đầy quyến rũ. Màn lột váy táo bạo trong màn trình diễn đã khiến người đẹp gặp sự cố 'lộ hàng' - Ảnh: Internet Trang phục với thiết kế phần ngực khoét quá sâu và có vẻ quá rộng với Võ Hoàng Yến đã khiến sự cố "lộ hàng" xảy ra. Nhận ra sự cố, người đẹp nhanh chóng khoanh tay trước ngực che chắn vòng 1 rồi xoay người vào trong kéo trang phục lên.

Trang phục tụt xuống khiến vòng 1 của người đẹp hiện rõ dưới ánh đèn sân khấu - Ảnh: Internet Võ Hoàng Yến bình tĩnh kéo trang phục lên - Ảnh: Internet Sau sự cố đáng tiếc, Võ Hoàng Yến cho biết cô cảm thấy rất buồn vì không thể hoàn thành phần trình diễn một cách tốt nhất. Đồng thời, siêu mẫu cũng chia sẻ lý do khiến sự cố đáng tiếc xảy ra. "Tôi đã yêu cầu thu nhỏ trang phục. Mặc dù đã làm nhỏ nhưng do mặc thêm một áo ở ngoài nên khi lột bộ váy ở ngoài ra sẽ kéo xô lệch phần áo bên trong. Trang phục hơi rộng nên đã xảy ra sự cố", cô giải thích. Cách xử lý chuyên nghiệp và thông minh của siêu mẫu nhận được nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet Đây không phải là lần đầu, HLV The Face 2018 gặp tình huống "lộ hàng" nhưng với sự chuyên nghiệp và bình tĩnh, cô luôn có thể xử lý nhanh chóng không để làm ảnh hưởng đến chương trình.

Võ Hoàng Yến: Chuyện giang hồ đe dọa đã giải quyết êm đẹp Chia sẻ về cú sốc đã qua, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho là đúng hay sai không cần phải nói ở đây, bởi nếu chị sai "thì bản thân đã làm theo những gì đối phương yêu cầu".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-su-co-khi-trinh-dien-vong-1-cua-vo-hoang-yen-lo-ro-duoi-anh-den-san-khau-287833.html