Gặp sự cố khi trình diễn, vòng 1 của Võ Hoàng Yến lộ rõ dưới ánh đèn sân khấu

Tối qua 24/6, trong show diễn Into The Dark của NTK Đỗ Long, Võ Hoàng Yến trình diễn với phong cách mạnh mẽ và gợi cảm. Xuất hiện với những bước catwalk tự tin và chuyên nghiệp, HLV The Face 2018 hoàn toàn nổi bật giữa đàn em trên sân khấu.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến nổi bật giữa đàn em trong show diễn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phần trình diễn của siêu mẫu sinh 1988 sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không xảy ra sự cố lộ vòng 1 vì màn lột đồ táo bạo ngay trên sân khấu.